Mario Hart no desmiente separación con Korina Rivadeneira: “Es un tema privado”

El piloto aclaró los rumores y reconoció que existen altibajos en el matrimonio y defendió su derecho a mantener la privacidad familiar.

Mario Hart enfrenta los rumores sobre una posible separación de Korina Rivadeneira. En esta entrevista, el piloto opta por la discreción, afirmando que los temas familiares los manejarán en privado y que, si hay algo que anunciar, lo harán ellos mismos. Tiktok: 'Amor y Fuego'.

Mario Hart fue abordado por las cámaras del programa 'Amor y Fuego’ en medio de fuertes rumores sobre una posible separación de su esposa, Korina Rivadeneira.

El piloto y empresario, conocido también por su faceta como cantante y figura televisiva, respondió a las especulaciones con un mensaje directo y reflexivo, enfatizando la importancia de la privacidad y la realidad de los altibajos en la vida matrimonial.

Desde su matrimonio en 2017, Hart y Rivadeneira han construido una familia con dos hijos y se han mostrado cercanos a su audiencia a través de las redes sociales. Sin embargo, el cambio en la frecuencia de sus publicaciones familiares y el aspecto más reservado de ambos desataron dudas sobre la estabilidad de su vínculo.

Mario Hart se pronuncia sobre
Mario Hart se pronuncia sobre rumores de separación con Korina Rivadeneira. IG

Mario Hart reconoce los desafíos del matrimonio

Ante las cámaras de Willax TV, Mario Hart fue claro al señalar que los asuntos de pareja deben tratarse en el ámbito privado.

“Es un tema privado que creo que tenemos todo el derecho de mantenerlos así y, si en algún momento se da que tengamos que comunicar o anunciar algo, nos encargaremos nosotros también como dos personas responsables de hacerlo”, afirmó el exchico reality.

El exconductor de televisión recalcó que el mundo digital tiende a crear historias a partir de la ausencia de contenido en redes.

“Es un poco el negocio de las redes, uno deja ver algo y empieza a tejerse sus historias, a hacerse cuentos. La verdad es que nuestros temas familiares, de un tiempo para acá, hemos decidido mantenerlos en privado, pero lo único que te puedo decir es que estamos tranquilos, que está todo tranquilo”, puntualizó Hart.

Mario Hart respondió a los
Mario Hart respondió a los rumores sobre su relación con Korina Rivadeneira y defendió la privacidad familiar. IG

“No todo es color de rosa”: la sinceridad de Mario Hart sobre la vida en pareja

Consultado sobre el estado actual de su relación con Korina Rivadeneira, Hart no negó las dificultades y admitió que el matrimonio implica superar crisis y momentos complejos.

“Por supuesto, los matrimonios están llenos de crisis. No todo es siempre color de rosa, felicidad. Sería lindo, pero te mentiría quien te diga que... bueno, no sé, a lo mejor existen matrimonios felices todo el tiempo, pero lo normal creo yo es que hayan estos altibajos. Y bueno, es parte de la convivencia, parte de formar una familia, parte del matrimonio”, expresó.

El piloto insistió en que la tranquilidad de su familia es lo más importante y que cualquier crisis será manejada con madurez y discreción.

“Estamos tranquilos, eso es lo importante y lo que nos importa en realidad, nuestra tranquilidad”, remarcó.

La exposición familiar en redes
La exposición familiar en redes sociales se ha reducido, lo que alimentó las especulaciones sobre la pareja. Willax TV : 'Amor y Fuego'.

Cambios en la exposición pública y nuevos proyectos personales

En la entrevista, Mario Hart también abordó el motivo por el cual ambos han decidido reducir la exposición de su vida familiar en redes sociales, una decisión que, según explicó, fue tomada de manera consensuada con Korina.

Esta reducción en la visibilidad de la pareja ha dado pie a una serie de conjeturas, pero Hart sostiene que se trata de una medida para proteger su intimidad y la de sus hijos.

En cuanto a su rutina actual, Hart compartió que el inicio del año ha sido particularmente intenso. “He empezado el año bastante ocupado, entre carrera, entre mi trabajo, mi negocio, con proyectos”, señaló. Además, explicó que ha cambiado sus hábitos alimenticios para mantenerse activo y saludable, aclarando que no se trata de una dieta estricta sino de un patrón de alimentación adaptado a su ritmo de vida.

“Desde hace un tiempo vengo con un régimen diferente de alimentación que no es dieta, simplemente trato de comer una sola vez al día, hacer un tipo de ayuno. Este año ha empezado bastante alborotado, todo el día ando de arriba y para abajo entre una y otra cosa”, comentó.

La reacción de Gigi Mitre y Rodrigo González

Las declaraciones de Mario Hart fueron analizadas en el set de 'Amor y Fuego’, donde los conductores Gigi Mitre y Rodrigo González resaltaron la transparencia del piloto, aunque también señalaron el cambio en la dinámica familiar mostrado en sus redes.

Las imágenes recientes de la pareja junto a sus hijos han sido menos frecuentes, lo que, sumado a los rumores, ha intensificado la atención mediática sobre la pareja.

“Eso de temas privados que tenemos todo el derecho de mantener en privado. Ya, es así, pero no queremos estar contándole a todo el mundo que nuestra relación se terminó“, comentó el popular ‘Peluchín’.

Por su lado, Gigi Mitre expresó: “Miren, genuinamente, ojalá que me equivoque. Yo estoy convencida de que eso se ha terminado o está por muy mal camino, porque como dice Rodrigo, si te preguntan algo así y respondes bueno, quizá, tal vez, no, ahí pones el parche y dices no, no hay problema en mi matrimonio. Eso por un lado. Segundo, cuando responden estamos tranquilos, estamos tranquilos significa todo lo contrario. De tranquilidad, nada, sino que quieren proyectar que es una separación amigable”.

Las declaraciones de Mario Hart
Las declaraciones de Mario Hart fueron analizadas en el set de 'Amor y Fuego’, donde los conductores Gigi Mitre y Rodrigo González. 'Amor y Fuego'.

