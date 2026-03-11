Padre de la hija de Angye Zapata fue acribillado por sicarios en la puerta de un condominio

El ataque ocurrió en la cuadra 58 de la avenida Alfredo Benavides, donde sicarios dispararon al menos 14 veces contra la víctima. Guerrero Rebaza tenía antecedentes policiales, según reportes. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

La violencia volvió a golpear las calles de Lima con un nuevo asesinato a plena vista de vecinos y transeúntes. La noche de este martes 10 de marzo, Jean Paul Guerrero Rebaza, expareja de la bailarina Angie Zapata y padre de su hija, fue asesinado a balazos por presuntos sicarios en los exteriores de un condominio ubicado en la cuadra 58 de la avenida Alfredo Benavides.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 8:10 de la noche, cuando la víctima se encontraba saliendo del edificio. Según los primeros reportes y testimonios recogidos en la zona, una motocicleta con dos sujetos llegó hasta el lugar y se aproximó directamente hacia Guerrero Rebaza.

Al percatarse de la presencia de los atacantes, el hombre intentó escapar. De acuerdo con las versiones preliminares, salió corriendo en busca de refugio y trató de ingresar a una tienda o bodega cercana para ponerse a salvo. Sin embargo, los delincuentes lo siguieron y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Crimen en Lima: matan a balazos a Jean Paul Guerrero, expareja de Angie Zapata.

Fueron 14 casquillos que acabaron con la vida de Jean Paul Guerrero Rebaza

Los disparos resonaron en toda la zona residencial, generando pánico entre los vecinos. La víctima cayó gravemente herida tras recibir varios impactos de bala, sin que pudiera evitar el ataque.

Testigos señalaron que el ataque fue extremadamente violento. Incluso, en la escena del crimen se hallaron hasta 14 casquillos de bala, lo que evidencia la intensidad del atentado perpetrado por los sicarios.

Las imágenes posteriores al crimen muestran huellas de sangre en el pavimento, reflejando la desesperada huida de Guerrero Rebaza antes de ser alcanzado por las balas.

El asesinato generó gran impacto debido a que la víctima era conocida por su relación con Angie Zapata, bailarina que en el pasado compartió momentos de su vida personal en redes sociales.



Diealis y Angye Zapata viven tenso momento en restaurante

Ambos tuvieron una hija en común y en diversas ocasiones fueron vistos juntos en transmisiones en vivo y publicaciones digitales. Incluso, durante el baby shower de la menor, Zapata compartió imágenes donde aparecía Guerrero Rebaza.

Quienes seguían a la bailarina recordaron también un episodio ocurrido tiempo atrás durante una transmisión en vivo en redes sociales. En aquella ocasión, Angie Zapata se encontraba cenando con Diealis, mientras realizaban un directo a través de plataformas como TikTok y Kick.

En medio de la transmisión, Jean Paul Guerrero Rebaza apareció repentinamente en el lugar, lo que generó tensión en el ambiente.

Las imágenes mostraron la reacción de sorpresa de los presentes. De acuerdo con quienes presenciaron ese momento, Diealis evidenció un gesto de susto, mientras la transmisión terminó abruptamente poco después.Ese episodio fue comentado en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron que la presencia del padre de la hija de Zapata parecía haber generado incomodidad.

¿Interrumpen el stream por celos? Influencer Diealis termina en la comisaría tras incidente con Angye Zapata.

Su historial policial

Más allá de su relación con la bailarina, Guerrero Rebaza también era conocido por su historial policial. Según información difundida tras el crimen, el hombre habría tenido varios antecedentes y problemas con la justicia en el pasado.

Entre los registros mencionados se encuentra su presunta participación en episodios donde se reportaron disparos y atentados, así como investigaciones relacionadas con tráfico ilícito de drogas.



Asimismo, se indicó que en algún momento fue intervenido en flagrancia por este delito y también se le vinculó a la posesión de un celular robado. Además, trascendió que un primo suyo habría estado relacionado con la organización criminal conocida como “Los Malditos de Tarapacá”, una banda investigada por diversos delitos. Debido a estos antecedentes, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el asesinato podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el móvil del crimen.

