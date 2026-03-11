Perú

Día Mundial de la Fontanería: historia y significado de una fecha clave para la salud pública y el agua segura

Cada 11 de marzo se conmemora esta fecha, subrayando la importancia de profesionales y sistemas que garantizan el acceso a agua potable y saneamiento seguro en todo el mundo

La conmemoración internacional del Día
La conmemoración internacional del Día Mundial de la Fontanería realza el rol esencial de los sistemas de agua segura y saneamiento en la protección de la salud y el avance hacia un desarrollo ambientalmente responsable (Freepik)

El Día Mundial de la Fontanería se instauró con el propósito de visibilizar el aporte fundamental de los sistemas de plomería y los trabajadores del sector en la vida cotidiana y la salud pública.

Esta conmemoración, que se celebra en más de 70 países desde 2010, pone en relieve cómo la correcta instalación y mantenimiento de redes de agua y saneamiento contribuyen a prevenir enfermedades y a mejorar la calidad de vida de millones de personas.

Organizaciones internacionales, entidades gubernamentales y asociaciones profesionales impulsan actividades educativas y campañas de concientización para reconocer la labor esencial de quienes garantizan agua limpia y entornos salubres.

El origen de la fecha y su alcance internacional

El Día Mundial de la
El Día Mundial de la Fontanería nació como una iniciativa internacional para destacar el papel de los sistemas de agua y saneamiento en la salud pública. (Freepik)

El Día Mundial de la Fontanería fue establecido por el World Plumbing Council, una entidad global dedicada a promover la excelencia en el sector de la plomería. La iniciativa surgió en 2009, con la primera conmemoración oficial realizada en 2010.

El propósito principal es educar a la sociedad sobre la relación directa entre el acceso a instalaciones seguras de agua y saneamiento y la reducción de enfermedades transmisibles. Según varios exportes en el tema, esta jornada también pretende resaltar que “la fontanería salva más vidas que muchos tratamientos médicos”, debido a su rol en la prevención de brotes epidémicos y la provisión de condiciones higiénicas básicas.

Desde su instauración, el evento ha sumado adhesiones en regiones de América, Europa, Asia y Oceanía. En la actualidad, más de 70 países participan organizando seminarios, charlas técnicas y campañas públicas para difundir la importancia de la profesión y fomentar la adopción de buenas prácticas en el uso del agua. El World Plumbing Council coordina, además, actividades educativas orientadas a niños y jóvenes, con el objetivo de sensibilizar a las nuevas generaciones sobre el valor del trabajo de los fontaneros y la necesidad de proteger los recursos hídricos.

Fontanería, salud pública y sostenibilidad ambiental

La fontanería cumple un papel
La fontanería cumple un papel fundamental en la salud pública al permitir el acceso a agua limpia y sistemas de saneamiento adecuados. (Freepik)

La labor de los fontaneros resulta esencial para garantizar el acceso a agua potable y sistemas de saneamiento eficaces. Según la organización internacional World Plumbing Council, la correcta instalación y mantenimiento de infraestructuras de plomería contribuyen a reducir la incidencia de enfermedades vinculadas a la contaminación del agua, como diarreas infecciosas, cólera y hepatitis.

Datos recogidos por la entidad indican que el mejoramiento de los sistemas de fontanería ha permitido disminuir significativamente los índices de mortalidad infantil y los casos de infecciones gastrointestinales en comunidades con acceso a agua segura.

Además, la jornada busca promover la sostenibilidad ambiental, incentivando la utilización responsable de los recursos hídricos y el desarrollo de tecnologías que reduzcan el consumo de agua y energía.

En ese sentido, asociaciones profesionales y organismos gubernamentales promueven campañas de concientización sobre el uso eficiente del agua y el mantenimiento adecuado de instalaciones sanitarias como estrategias para proteger el medio ambiente y enfrentar el cambio climático.

Actividades y reconocimiento para el sector

Instituciones públicas y privadas aprovechan
Instituciones públicas y privadas aprovechan el Día Mundial de la Fontanería para organizar talleres. (Freepik)

Durante el Día Mundial de la Fontanería, organismos públicos, empresas del sector y entidades educativas organizan actividades para destacar el trabajo de quienes diseñan, instalan y mantienen los sistemas de agua y saneamiento. Entre las acciones más frecuentes se encuentran talleres de formación, exhibiciones tecnológicas, jornadas de puertas abiertas en centros de capacitación y campañas informativas en medios de comunicación.

La fecha también es una oportunidad para reconocer la dedicación y el compromiso de los profesionales del rubro, así como para incentivar la formación de nuevos técnicos mediante becas y programas de capacitación.

Diversas instituciones aprovechan la jornada para difundir datos sobre la calidad del agua, la importancia del mantenimiento periódico y la necesidad de adoptar nuevos estándares de eficiencia que permitan reducir el desperdicio hídrico.

