Tacna inaugura moderno Archivo Regional que resguardará más de 380 años de historia

La nueva sede del Archivo Regional de Tacna, una infraestructura de vanguardia nombrada en honor a Luis Vicente Cavagnaro Orellana, resguardará más de 380 años de memoria histórica de la región. (GORE Tacna)

La historia de Tacna —una región marcada por su identidad fronteriza y por episodios clave en la construcción del país— contará desde ahora con un nuevo espacio para preservar su memoria. El Gobierno Regional inauguró la nueva sede del Archivo Regional de Tacna, una infraestructura diseñada para custodiar más de 380 años de documentación histórica vinculada a la vida institucional, social y cultural del sur del Perú.

El edificio, ubicado en la avenida Bohemia Tacneña, en el distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, permitirá resguardar documentos que datan desde 1642, entre ellos registros coloniales, notariales, civiles y fondos institucionales que forman parte del patrimonio documental de la región.

Durante la ceremonia de inauguración, las autoridades regionales destacaron que el nuevo recinto representa un paso importante en la preservación de la memoria histórica y en el fortalecimiento de los servicios archivísticos para investigadores, estudiantes y ciudadanos.

Asistentes observan fotografías históricas y documentos en vitrinas durante la inauguración de la nueva sede del Archivo Regional de Tacna. (GORE Tacna)

Una inversión de más de S/ 33 millones

La construcción de la nueva sede demandó una inversión de S/ 33,348,828.46 y se ejecutó sobre un área de 3,108.57 metros cuadrados, bajo la modalidad de contrata.

El proyecto, denominado “Mejoramiento de la prestación del servicio de archivo documentario del Archivo Regional de Tacna”, incluyó cuatro componentes principales: el fortalecimiento institucional y de la red de archivos, la modernización tecnológica, la adquisición de equipamiento especializado y la construcción de infraestructura adecuada para la conservación documental.

Con esta obra, las autoridades regionales buscan mejorar las condiciones de almacenamiento y gestión de documentos históricos que durante décadas han sido resguardados por el archivo regional, pero que requerían instalaciones más modernas para garantizar su preservación a largo plazo.

La infraestructura también permitirá ampliar los servicios de consulta y facilitar el acceso a la información histórica para investigadores, estudiantes y ciudadanos interesados en conocer el pasado de la región.

Vista aérea de la nueva sede del Archivo Regional de Tacna durante su ceremonia de inauguración, una infraestructura de vanguardia para la preservación de la memoria histórica de la región. (GORE Tacna)

Infraestructura diseñada para preservar documentos históricos

El nuevo edificio cuenta con ocho repositorios documentales equipados con sistemas de estantería móvil y estática, diseñados para optimizar el almacenamiento de los archivos y facilitar su organización.

Además, el recinto dispone de auditorio, sala de usos múltiples, hemeroteca, sala de exhibiciones y ambientes de recepción, espacios que permitirán desarrollar actividades académicas, culturales y de investigación vinculadas al patrimonio documental.

Uno de los aspectos más relevantes de la infraestructura es el sistema de seguridad diseñado para la preservación de los documentos históricos. El edificio cuenta con 22 cilindros de gas contra incendios, así como puertas y ventanas con cerrado al vacío resistentes a altas temperaturas.

Autoridades regionales y nacionales celebran la inauguración de la moderna sede del Archivo Regional de Tacna, un espacio de última generación para la conservación de la memoria histórica de la región, que resguardará documentos desde 1642. (GORE Tacna)

También se instalaron luminarias de 50 lúmenes, un estándar técnico utilizado en archivos históricos para proteger documentos antiguos de la exposición a niveles de luz que puedan deteriorarlos con el tiempo.

Estas características buscan garantizar condiciones adecuadas de conservación para materiales documentales que incluyen fondos coloniales, republicanos, notariales, civiles, institucionales, fotográficos y periodísticos.

Un espacio que llevará el nombre de Luis Cavagnaro

Durante la ceremonia oficial también se anunció que la nueva sede del Archivo Regional llevará el nombre del historiador Luis Vicente Cavagnaro Orellana, reconocido investigador tacneño que impulsó el proyecto y dedicó gran parte de su trabajo académico a documentar la historia de la región. La denominación fue formalizada mediante una Resolución Ejecutiva Regional entregada durante el acto protocolar.

El gobernador regional Luis Torres Robledo destacó la importancia de contar con un espacio especializado para resguardar el patrimonio documental de Tacna y subrayó que la nueva infraestructura es el resultado de gestiones impulsadas durante varios años.

“El pueblo que no cuida, no ama y no protege su historia pierde la memoria. Este edificio es fruto del esfuerzo de varias gestiones y hoy se convierte en un referente nacional y sudamericano”, afirmó la autoridad regional.

La inauguración contó con la participación de representantes del Archivo General de la Nación, directores de archivos regionales de distintas regiones del país, funcionarios del Ministerio de Cultura, así como delegaciones diplomáticas y organizaciones civiles de Tacna.

Asistentes observan documentos históricos en exhibición durante la inauguración de la moderna sede del Archivo Regional de Tacna. (GORE Tacna)

Un impulso para la investigación y la memoria regional

Más allá de su función de resguardo documental, el nuevo Archivo Regional busca convertirse en un espacio abierto para la investigación histórica y el acceso público a información clave sobre la evolución de Tacna y del país.

El recinto permitirá mejorar las condiciones de consulta de documentos y facilitar el trabajo de historiadores, investigadores y estudiantes interesados en analizar procesos históricos vinculados a la región.

Las autoridades regionales destacaron que la preservación de archivos históricos no solo cumple una función administrativa, sino que también contribuye a fortalecer la identidad cultural, promover el conocimiento del pasado y garantizar el acceso a fuentes documentales fundamentales para comprender la historia local y nacional.

En una región donde la memoria histórica forma parte central de su identidad, la puesta en funcionamiento de esta nueva infraestructura representa un paso importante para asegurar que documentos que han sobrevivido por siglos puedan seguir disponibles para las futuras generaciones.