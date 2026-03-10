Perú

Gabriel Calvo se retracta tras carta notarial de Carlos Zambrano por supuestas invitaciones: “Dicha afirmación es falsa”

Tras recibir una carta notarial, el actor aclaró en su pódcast que no existen pruebas de que el exjugador de Alianza Lima haya invitado insistentemente a una amiga suya.

Gabriel Calvo desmiente acusación contra
Gabriel Calvo desmiente acusación contra Carlos Zambrano.

El actor Gabriel Calvo admitió públicamente haber emitido una afirmación falsa sobre el futbolista Carlos Zambrano luego de recibir una carta notarial que lo instaba a rectificarse. El hecho ocurrió tras las declaraciones iniciales de Calvo en el pódcast que conduce, donde aseguró que el exdefensor de Alianza Lima había invitado insistentemente a una amiga suya a su domicilio, versión que el propio actor desmintió días después.

El 23 de enero de 2026, durante una transmisión en el canal digital La Roro Network, Gabriel Calvo señaló que el futbolista Carlos Zambrano habría escrito al menos quince veces a una amiga cercana, con el propósito de invitarla a su casa. “El señor Zambrano, no sé cuál es su situación conyugal, no sé si tiene esposa; por lo menos le debe haber escrito a una persona muy cercana a mí, a una amiga, por lo menos 15 veces, para invitarla a su casa”, manifestó Calvo en el programa.

El contenido de dicha declaración provocó una reacción inmediata en el entorno de Carlos Zambrano, quien optó por enviar una carta notarial exigiendo una rectificación pública. El actor reveló que recibió el documento el 4 de marzo, en el que se le solicitaba aclarar sus comentarios efectuados semanas antes en el espacio digital.

Gabriel Calvo hace grave acusación contra Carlos Zambrano. La Roro Network

Se rectifica

Durante la emisión de su pódcast el 9 de marzo, Gabriel Calvo procedió a cumplir con el pedido y expresó: “El día 4 de marzo recibí una carta notarial de parte de Carlos Zambrano en referencia a unas afirmaciones realizadas por mí en este espacio dadas el 23 de enero del 2026.”.

"Señalé entonces que contaba con información sobre más de 15 invitaciones realizadas por el futbolista a una mujer cercana a mí. Esas invitaciones, según lo que equivocadamente concluí, eran para que la mujer en referencia visite a Zambrano en su domicilio. Ante esto, debo decir que dicha afirmación es falsa y fue una conclusión equivocada de mi parte”, agregó.

La situación cobró notoriedad, además, por el contexto judicial que involucraba al futbolista tras una denuncia por presunto abuso sexual presentada en Uruguay por una joven argentina.

Gabriel Calvo hizo grave acusación
Gabriel Calvo hizo grave acusación contra Carlos Zambrano. (Infobae Perú)

Magaly Medina contra Gabriel Calvo

El caso generó distintos comentarios en la prensa peruana. La conductora Magaly Medina cuestionó la ligereza con la que se realizó la acusación sin pruebas concretas: “Una cosa es lo que te pueden contar y otra lo que puedes probar. Se tuvo que chupar (...) Cuando tienes pruebas, no te echas para atrás; cuando no las tienes, tienes que arrepentirte”.

Las declaraciones iniciales de Gabriel Calvo se sumaron a la cobertura mediática sobre el proceso judicial y el impacto de las denuncias en la carrera de Carlos Zambrano, quien fue separado indefinidamente de Alianza Lima tras la presentación de la acusación formal.

En respuesta a las acusaciones originales, el futbolista emitió un comunicado, en el que negó cualquier implicación en los hechos y manifestó su confianza en el desarrollo del proceso judicial: “Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente”.

La reacción de Carlos Zambrano tras denuncia de uruguaya

Tras conocerse la denuncia de abuso sexual contra Carlos ZambranoSergio Peña y Miguel TraucoMarcia Succar restringió los comentarios en su cuenta de Instagram y modificó su perfil de público a privado, medida que también aplicó en TikTok

La reacción de Succar se produjo en un contexto donde el silencio ha prevalecido en el entorno cercano de Zambrano. Mientras tanto, el futbolista asegura su inocencia. La medida de Succar ha sido interpretada como una forma de proteger su espacio digital frente a la exposición mediática.

Marcia Succar y Carlos Zambrano.
Marcia Succar y Carlos Zambrano. IG

