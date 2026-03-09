Unicef pide al “tener en cuenta las lecciones que dejó la pandemia” por clases virtuales durante la crisis de GNV

La decisión del gobierno del presidente José María Balcázar de pasar la educación a la virtualidad ha generado la respuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que difundió un comunicado en el que expresa su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en el aprendizaje de los niños y adolescentes.

“Ante la educación virtual como una respuesta a la emergencia, desde UNICEF invocamos a las autoridades a tener en cuenta las lecciones que nos dejó la pandemia en cuanto a conectividad, logros de aprendizaje y salud mental”, se indica en el pronunciamiento del organismo internacional.

Según la institución, incluso luego de lo ocurrido durante la pandemia, cuando la educación se realizó principalmente por medios virtuales, varias familias e instituciones educativas “no se encuentran preparadas logística ni pedagógicamente para adaptarse a esta medida de emergencia”. Además, se indica que recurrir a la virtualidad impacta negativamente en la educación de los estudiantes.

“Ya se comprobó que la virtualidad impacta negativamente en el logro de aprendizajes básicos y en la salud emocional de los estudiantes. La educación presencial constituye un espacio de aprendizajes, socialización, protección y cuidado que la virtualidad no logra sustituir”, se lee en el pronunciamiento.

Gobierno dispone clases virtuales en colegios y universidades públicas y privadas por crisis de GNV. (Foto: Agencia Andina/Infobae Perú)

El comunicado oficial de UNICEF planteó que la focalización de la respuesta puede evitar impactos innecesarios en estudiantes que no dependen de transporte para asistir a clases. La entidad advirtió que generalizar restricciones energéticas sin tomar en cuenta estas diferencias podría agravar desigualdades ya existentes.

Escuelas como servicios críticos ante la crisis energética

UNICEF también enfatizó que las escuelas deben ser reconocidas, al igual que los hospitales, como servicios críticos dentro de los planes de racionamiento energético. Solo así, argumentó el fondo, se protegerá el derecho a la educación y la integridad de la infancia aun en situaciones de emergencia.

El organismo expresó su expectativa de que las medidas adoptadas permitan iniciar el ciclo escolar presencial previsto para los próximos días, sin mayores interrupciones. UNICEF reiteró la urgencia de que todas las acciones y estrategias de prevención y respuesta ante la crisis energética coloquen los derechos de niñas, niños y adolescentes en el primer plano.

“Confiamos en que esta crisis se supere prontamente, y que no afecte el inicio oficial del año escolar presencial. Finalmente, hacemos un llamado a poner a la infancia en el centro de toda acción preventiva y de respuesta a toda emergencia”, indica el organismo internacional.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que la modalidad remota incluye a instituciones educativas públicas y privadas de Lima y Callao por una semana ante la escasez de GNV. (Crédito: TV Perú)

Clases virtuales por una semana

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que “se dispondrá de clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos de Lima y Callao, por una semana. La medida aplicará para colegios, institutos y universidades privadas”. Señaló que la decisión también se aplicará a instituciones públicas y privadas y forma parte de un conjunto de acciones para enfrentar la contingencia generada por la escasez de GNV.

La premier explicó las medidas de control y fiscalización frente al abastecimiento de combustibles. “Indecopi intensificará el monitoreo en grifos para evitar la especulación y el acaparamiento de combustibles. Osinergmin reforzará la supervisión del abastecimiento y la distribución de los combustibles. Y se precisará en el Código de Protección del Consumidor que el acaparamiento durante situaciones de emergencia constituye una infracción grave con sanciones correspondientes”.