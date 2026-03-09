Perú

Unicef pide al “tener en cuenta las lecciones que dejó la pandemia” por clases virtuales durante la crisis de GNV

El organismo internacional afirmó que la virtualidad en el sistema educativo tiene efectos negativos en el aprendizaje de los alumnos

Guardar

La decisión del gobierno del presidente José María Balcázar de pasar la educación a la virtualidad ha generado la respuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que difundió un comunicado en el que expresa su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en el aprendizaje de los niños y adolescentes.

“Ante la educación virtual como una respuesta a la emergencia, desde UNICEF invocamos a las autoridades a tener en cuenta las lecciones que nos dejó la pandemia en cuanto a conectividad, logros de aprendizaje y salud mental”, se indica en el pronunciamiento del organismo internacional.

Según la institución, incluso luego de lo ocurrido durante la pandemia, cuando la educación se realizó principalmente por medios virtuales, varias familias e instituciones educativas “no se encuentran preparadas logística ni pedagógicamente para adaptarse a esta medida de emergencia”. Además, se indica que recurrir a la virtualidad impacta negativamente en la educación de los estudiantes.

“Ya se comprobó que la virtualidad impacta negativamente en el logro de aprendizajes básicos y en la salud emocional de los estudiantes. La educación presencial constituye un espacio de aprendizajes, socialización, protección y cuidado que la virtualidad no logra sustituir”, se lee en el pronunciamiento.

Gobierno dispone clases virtuales en
Gobierno dispone clases virtuales en colegios y universidades públicas y privadas por crisis de GNV. (Foto: Agencia Andina/Infobae Perú)

El comunicado oficial de UNICEF planteó que la focalización de la respuesta puede evitar impactos innecesarios en estudiantes que no dependen de transporte para asistir a clases. La entidad advirtió que generalizar restricciones energéticas sin tomar en cuenta estas diferencias podría agravar desigualdades ya existentes.

Escuelas como servicios críticos ante la crisis energética

UNICEF también enfatizó que las escuelas deben ser reconocidas, al igual que los hospitales, como servicios críticos dentro de los planes de racionamiento energético. Solo así, argumentó el fondo, se protegerá el derecho a la educación y la integridad de la infancia aun en situaciones de emergencia.

El organismo expresó su expectativa de que las medidas adoptadas permitan iniciar el ciclo escolar presencial previsto para los próximos días, sin mayores interrupciones. UNICEF reiteró la urgencia de que todas las acciones y estrategias de prevención y respuesta ante la crisis energética coloquen los derechos de niñas, niños y adolescentes en el primer plano.

“Confiamos en que esta crisis se supere prontamente, y que no afecte el inicio oficial del año escolar presencial. Finalmente, hacemos un llamado a poner a la infancia en el centro de toda acción preventiva y de respuesta a toda emergencia”, indica el organismo internacional.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que la modalidad remota incluye a instituciones educativas públicas y privadas de Lima y Callao por una semana ante la escasez de GNV. (Crédito: TV Perú)

Clases virtuales por una semana

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que “se dispondrá de clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos de Lima y Callao, por una semana. La medida aplicará para colegios, institutos y universidades privadas”. Señaló que la decisión también se aplicará a instituciones públicas y privadas y forma parte de un conjunto de acciones para enfrentar la contingencia generada por la escasez de GNV.

La premier explicó las medidas de control y fiscalización frente al abastecimiento de combustibles. “Indecopi intensificará el monitoreo en grifos para evitar la especulación y el acaparamiento de combustibles. Osinergmin reforzará la supervisión del abastecimiento y la distribución de los combustibles. Y se precisará en el Código de Protección del Consumidor que el acaparamiento durante situaciones de emergencia constituye una infracción grave con sanciones correspondientes”.

Temas Relacionados

UNICEFGNVGas Naturalperu-noticias

Más Noticias

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Las autoridades buscan reducir el consumo de combustible mientras continúan los trabajos vinculados al ducto de Camisea. La educación presencial en colegios estatales no se modificará

¿Cuándo iniciarán las clases en

Dieciocho sueldos de utilidades: estos son los sectores que mejor pagan el beneficio en 2026

Los bancos no están entre ellos. Basta con haber trabajado al menos 30 días en la empresa, incluso si el vínculo laboral ya terminó antes de la fecha de pago

Dieciocho sueldos de utilidades: estos

Suheyn Cipriani comparte emotivo mensaje y recuerda que hace un año no tenía donde vivir: “Terminé en la calle”

La modelo usó sus redes sociales para mostrarles a sus seguidores cómo se encontraba hace un año y el cambio que ha tenido su vida desde entonces

Suheyn Cipriani comparte emotivo mensaje

Estas son las instituciones del Estado que seguirán atendiendo pese al anuncio del trabajo virtual en Lima y Callao

Pese a la emergencia energética y al anuncio de trabajo virtual, entidades clave de sectores como salud y transporte seguirán operando de forma presencial en Lima y Callao

Estas son las instituciones del

Mototaxis hacen largas colas en grifos: conductores se trasladan desde otros distritos para conseguir GLP

Conductores llegan desde diferentes jurisdicciones ante la falta de combustible en sus zonas y denuncian que el precio casi se ha duplicado en los últimos días

Mototaxis hacen largas colas en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar asigna presupuesto

José María Balcázar asigna presupuesto adicional al JNE para garantizar elecciones sin sospechas de fraude

Gobierno nombra a Jorge Cotos Ochoa como jefe del INPE: quién es y cuál es su trayectoria

Ley del Congreso que dio facultades investigativas a la PNP influyó en la liberación de cabecilla de ‘Los Pulpos’

¿Nivel inicial y kínder de instituciones particulares también tendrán clases virtuales este lunes? Esto dice el Gobierno

Gobierno de La Libertad gastó casi medio millón para potenciar imagen de César Acuña: Fiscalía abrió investigación

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani comparte emotivo mensaje

Suheyn Cipriani comparte emotivo mensaje y recuerda que hace un año no tenía donde vivir: “Terminé en la calle”

Tula Rodríguez revela la enfermedad que padece su hija y que la llevó a operarse: “Es súper invasiva”

Irma Maury revela que la llamaron para las novelas de Latina y la razón por la que lo rechazó: “Todavía me sigo cuidando”

Said Palao anuncia que vendió todos los departamentos de su proyecto inmobiliario: “Más feliz imposible”

Vasco Madueño llora al hablar de su madre y su reconciliación con Guillermo Dávila: “Se fue en paz”

DEPORTES

DT de Circolo desconocía infracción

DT de Circolo desconocía infracción de San Martín que devino en triunfo desde el escritorio en Liga Peruana de Vóley 2025/26: “No estaba al tanto”

Paola Rivera aclara su futuro: ¿acaso se va de la San Martín dejando la Liga Peruana de Vóley para trasladarse a la Liga Mexicana?

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Fabio Gruber sufrió una lesión muscular en el FC Núremberg y el entrenador Miroslav Klose detalló su situación médica