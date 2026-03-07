¿Inicio de clases en institutos y universidades también será virtual por crisis del GNV? Esto es lo que se sabe

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que la modalidad remota incluye a instituciones educativas públicas y privadas de Lima y Callao por una semana ante la escasez de GNV. (Crédito: TV Perú)

La crisis por el desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) también impactará en el sector educativo. El Gobierno anunció que, de manera excepcional, las clases en Lima Metropolitana y Callao se desarrollarán de forma virtual durante una semana, medida que también alcanza a institutos y universidades.

La decisión fue informada ayer, 6 de marzo, tras una reunión encabezada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a cargo de Denisse Miralles, como parte del paquete de acciones adoptadas ante la emergencia energética generada por la falla en el sistema de transporte de gas proveniente de Camisea.

Clases virtuales del 9 al 13 de marzo

Según precisó el Ministerio de Educación del Perú (Minedu), la modalidad remota se aplicará del lunes 9 al viernes 13 de marzo en Lima y Callao.

La disposición incluye a:

universidades públicas y privadas

institutos técnicos y pedagógicos

colegios públicos y privados

Durante ese periodo, las instituciones deberán continuar el dictado de clases mediante plataformas virtuales con el fin de reducir el desplazamiento de estudiantes y docentes.

La medida forma parte de una estrategia para disminuir la movilidad en la capital mientras se restablece el suministro de gas natural, situación que ha afectado al transporte y generado largas colas en grifos de GNV.

¿Qué pasará con el inicio del ciclo académico?

Una persona navega en Internet y selecciona un enlace destacado que invita a conocer más información, ilustrando la interacción cotidiana con portales web y la búsqueda de recursos virtuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de institutos y universidades, la disposición no coincide con el inicio de clases en la mayoría de las casas de estudio, por lo que la medida no tendría un impacto significativo. No obstante, algunas actividades específicas, como cursos especializados o procesos como los exámenes de admisión, sí podrían verse afectados.

Hasta el momento no se han anunciado cambios en la modalidad de clases para el inicio de los ciclos académicos; sin embargo, no se descarta que pueda haber ajustes si la medida se extiende. El Gobierno indicó que la disposición es temporal y que, al finalizar la semana, se evaluará si corresponde retomar la presencialidad.

Mientras tanto, las instituciones han informado que adaptarán temporalmente sus actividades vigentes a herramientas digitales como Zoom, Google Meet u otras plataformas educativas internas.

Por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que su proceso de admisión 2026-II continuará con normalidad. A través de un comunicado, la casa de estudios precisó que las fechas del examen programadas para el 7, 8, 14 y 15 de marzo se mantienen sin cambios, conforme a lo establecido en su reglamento de admisión.

De esta manera, la universidad aclaró que el proceso de evaluación para postulantes no se verá afectado por las medidas adoptadas debido a la crisis del GNV.

Cuestionamientos desde el sector educativo

La decisión ha generado preocupación en algunos gremios educativos. La Alianza de Escuelas Privadas del Perú expresó que la virtualidad debería aplicarse solo como último recurso, debido a los efectos que tuvo durante la pandemia.

El gremio advirtió que muchos estudiantes aún enfrentan dificultades para acceder a internet o dispositivos adecuados, lo que podría afectar el aprendizaje.

Crisis del gas y medidas del Gobierno

Ministerio de Trabajo demanda flexibilidad laboral ante emergencia energética por GNV. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La disposición forma parte de las acciones adoptadas por el Ejecutivo tras el incidente registrado en el sistema de transporte de gas que conecta los yacimientos de Camisea, en Cusco, con la costa.

Debido a la reducción del suministro, el Gobierno estableció prioridades para el uso del gas, privilegiando el abastecimiento para hogares, generación eléctrica y servicios esenciales.

Mientras se realizan los trabajos para restablecer el sistema, las autoridades buscan reducir la movilidad en la ciudad y evitar una mayor presión sobre el transporte público.

Por ahora, las clases virtuales se aplicarán solo durante una semana, aunque su continuidad dependerá de cómo evolucione la crisis del gas en los próximos días.