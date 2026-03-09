Perú

Magaly Medina ironiza sobre el canal de Paco Bazán y Erick Delgado: “Que me paguen los 100 mil suscriptores”

En medio del conflicto por el canal digital que ambos lanzaron, la figura de ATV recordó que fue en su programa donde se dio gran parte de la visibilidad que impulsó su crecimiento en YouTube

En medio del conflicto por el canal digital que ambos lanzaron, Magaly Medina recordó que fue en su programa donde se dio gran parte de la visibilidad que impulsó su crecimiento en YouTube. ATV/ Magaly TV La Firme.

La disputa pública entre Paco Bazán y Erick Delgado por el manejo de su canal de YouTube continúa generando reacciones dentro del mundo del espectáculo y el deporte. En medio de este enfrentamiento, la conductora Magaly Medina decidió pronunciarse desde su programa Magaly TV La Firme, donde lanzó un comentario que rápidamente llamó la atención del público y de los seguidores de ambos exfutbolistas.

Con su característico estilo directo y entre risas, la popular “urraca” aseguró que, si se habla del crecimiento del canal digital que ambos impulsaron, ella también podría reclamar una parte del mérito. Según explicó, fue en su programa donde ambos tuvieron exposición mediática que contribuyó a incrementar rápidamente el número de seguidores de su proyecto en YouTube.

Magaly hizo este comentario en tono de broma mientras analizaba el enfrentamiento entre los dos exarquero y comentaristas deportivos. En ese contexto, lanzó una frase que provocó carcajadas en el set y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Para empezar, debería reclamarles también porque los primeros 100 mil suscriptores los hicieron acá. Que me paguen, pues, paguen”, comentó la conductora, dejando en claro que se trataba de una expresión irónica sobre el impacto mediático que su programa suele generar.

La conductora recordó que tanto Paco Bazán como Erick Delgado han tenido apariciones frecuentes en su espacio televisivo, donde han comentado diferentes temas relacionados con el fútbol y la actualidad mediática. En ese contexto, sostuvo que la exposición televisiva también puede influir en el crecimiento de proyectos digitales como los canales de YouTube.

Sin embargo, más allá de la broma, Magaly Medina aprovechó el momento para reflexionar sobre la importancia de formalizar acuerdos cuando se emprenden proyectos entre socios, especialmente cuando se trata de iniciativas que pueden generar ingresos económicos.

Durante el programa, la conductora se refirió directamente a la polémica que enfrenta actualmente a Paco Bazán y Erick Delgado, quienes iniciaron juntos un proyecto digital que luego terminó en conflicto. Según explicó, este tipo de disputas suele surgir cuando los acuerdos no quedan claramente establecidos desde el inicio.

En ese sentido, la presentadora lanzó otra reflexión que también generó comentarios entre los televidentes. “Más que Paco, yo debería cobrar. Él está reclamando, pero uno reclama cuando hay papeles, porque una sociedad no se hace de manera gaseosa, en un papel en el bar”, expresó.

Con estas palabras, Magaly Medina dejó entrever que, en el mundo de los negocios y del entretenimiento, los acuerdos deben quedar formalizados para evitar malentendidos o disputas posteriores.

El comentario de la conductora se dio en medio de una fuerte controversia entre Paco Bazán y Erick Delgado, quienes durante algún tiempo compartieron la conducción de un canal de contenido digital dedicado principalmente a comentar temas del fútbol y del espectáculo deportivo.

Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró en las últimas semanas luego de que Paco Bazán acusara públicamente a su excompañero de haber tomado control del canal sin respetar el acuerdo inicial que, según él, habían establecido.

En declaraciones recientes, el exarquero y actual conductor de televisión aseguró que decidió tomar medidas formales para proteger su imagen y marcar distancia del proyecto digital que ambos habían iniciado.

No me arrepiento porque me quita del canal y se queda con el ciento por ciento de algo que era de los dos. Me cabeceó con mi parte, con todo lo que ingrese en adelante”, afirmó Bazán, al explicar las razones por las que envió una carta notarial.

