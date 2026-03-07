Perú

Magaly Medina anuncia que incursionará en los programas streaming: “Empezaré con poco presupuesto”

La conductora peruana explicó que su nuevo proyecto digital comenzará con recursos mínimos y sin escenografía.

Guardar

La conductora Magaly Medina sorprende al anunciar que iniciará su propio programa de streaming en marzo. Con total sinceridad, revela que comenzará de manera modesta desde su casa, sin grandes escenografías ni presupuestos.

Magaly Medina sorprendió a su audiencia al anunciar el lanzamiento de su propio programa de streaming. Durante la emisión del 6 de marzo de 'Magaly TV, La Firme’, Medina compartió que su nuevo proyecto digital arrancará con recursos modestos y desde la comodidad de su casa, marcando una nueva etapa en su carrera mediática.

Magaly Medina explicó que su incursión en el streaming será un emprendimiento independiente, sin socios ni inversiones superiores.

“Así voy a empezar a streamear, chiquito nomás. Ahí en mi casa, con mis muebles viejos, con el fondo de mi jardín, porque no tengo escenografía, no hay plata para cámaras, no hay plata para escenografías así rimbombantes, porque no hay, pues no hay, no hay”, afirmó la conductora.

La presentadora remarcó su experiencia previa con el canal de YouTube 'Magaly Medina El Podcast’, subrayando que el crecimiento de su espacio digital ha sido progresivo y resultado de su propio esfuerzo.

“Yo lo hice sola, no lo hice con fulano, mengano. Lo hago modestamente, ahí chiquito, avanzando. Y claro, y tengo muy buenas visualizaciones”, puntualizó Medina, aludiendo a la satisfacción de construir su audiencia sin alianzas empresariales.

El contexto: disputa entre Erick Delgado y Paco Bazán

El anuncio de Magaly Medina se dio en medio de una polémica entre los exfutbolistas Erick Delgado y Paco Bazán, quienes protagonizan una disputa pública por la administración y propiedad de su canal conjunto en YouTube.

Delgado, en el programa Q Bochinche!, respondió a las acusaciones de Bazán, quien lo señaló por presunta apropiación de ingresos y decisiones unilaterales tras su salida del proyecto digital.

“Hay veces que es guardar silencio cuando un papanatas sale hablando tonterías. Porque hay que ser un papanatas para hablar de las tonterías claras. Más aún cuando quieres hacer una sociedad con alguien y la sociedad no se puede hacer por diferentes motivos”, declaró Delgado.

Por su parte, Bazán manifestó que la ruptura fue sorpresiva y que su salida se comunicó por redes sociales, lo que lo llevó a responder por la vía legal.

“Si tú me botas, me botas por completo. Me quita del canal y se queda con el ciento por ciento de algo que era de los dos. Me cabeceó con mi parte, con todo lo que ingrese en adelante”, reclamó el exarquero.

Erick Delgado y Paco Bazán,
Erick Delgado y Paco Bazán, exfutbolistas peruanos, en una imagen compuesta que ilustra la reciente disputa mediática entre ellos por una carta notarial.

Magaly Medina y su reflexión sobre el trabajo en sociedad

A raíz de la controversia entre Delgado y Bazán, Magaly Medina compartió su visión sobre la importancia de la independencia en los medios digitales. La conductora recomendó evitar sociedades con amigos en proyectos empresariales y resaltó el valor de crecer de manera autónoma.

“Por eso que es mejor no tener socios. Escoger a los socios es algo fundamental. Tienes que tener cierta química con ellos y es mejor que no sean tus amigos. A alguien conocedor del mundo empresarial escuché decir que es mejor que con un socio te hagas amigo a lo largo del negocio, que empezar siendo amigo, porque al final terminas hasta las patas. Y yo sé de lo que les hablo”, señaló Medina, reafirmando su preferencia por el trabajo individual en nuevas plataformas.

Magaly Medina, presentadora de televisión,
Magaly Medina, presentadora de televisión, expresa su opinión sobre el anuncio de boda entre Pamela Franco y Christian Cueva durante la emisión de su programa. (ATV / Magaly TV La Firme)

El futuro streaming de Magaly Medina: lo que se sabe

El nuevo programa de streaming de Magaly Medina se transmitirá desde su propio hogar, utilizando recursos mínimos y una producción sencilla. La conductora buscará mantener el tono frontal y directo que la caracteriza, adaptándose a los formatos digitales y a la dinámica del contenido on demand.

Si bien no reveló una fecha exacta de estreno, Medina adelantó que el espacio será una extensión de su estilo periodístico y estará dirigido a su audiencia habitual, con la promesa de mantener la calidad informativa y el análisis de espectáculos que la consolidaron como figura en la televisión peruana.

El canal Magaly Medina El Podcast en YouTube ha sumado miles de visualizaciones, lo que demuestra el interés del público por las propuestas independientes y personalizadas en el entorno digital. La presentadora confía en que, pese a las limitaciones de presupuesto, su experiencia y conexión con la audiencia le permitirán posicionar este nuevo proyecto.

Magaly Medina anuncia que empezará
Magaly Medina anuncia que empezará su programa streaming con poco presupuesto. YouTube: Magaly Medina El Podcast.

Temas Relacionados

Magaly MedinastreamingYoutubeperu-entretenimiento

Más Noticias

¿Cuándo inician los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Este fin de semana culminará la segunda etapa del campeonato nacional, en la que se definirán las posiciones y los emparejamientos para la siguiente instancia

¿Cuándo inician los cuartos de

Resultados de la fecha 9 de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la última jornada de fase 2

Atlético Atenea y Regatas Lima se enfrentarán en un atractivo duelo que servirá como antesala al encuentro entre Universitario y San Martín en el Polideportivo Lucha Fuentes

Resultados de la fecha 9

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así marchan los equipos en la fecha 9 de la Fase 2

Esta jornada se definirán los cruces de cuartos de final. El partido que genera más expectativa es el Universitario vs San Martín

Tabla de posiciones de la

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: probabilidad de

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Clima en Trujillo: el pronóstico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Corte Suprema aplica ‘ley procrimen’

Corte Suprema aplica ‘ley procrimen’ que exime a partidos: Perú Libre ya no puede ser considerada una organización criminal

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

TC “cumple su papel” al programar audiencia exprés para Vladimir Cerrón, dice miembro de la plancha de Perú Libre

Rechazan tacha contra Delia Espinoza y confirman que enfrentará a Humberto Abanto por el decanato del CAL

Secretario general de José María Balcázar renuncia a días de ser nombrado

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte reaparece y

Ana Paula Consorte reaparece y se pronuncia sobre su separación con Paolo Guerrero: “Todo bien”

César Nakazaki responde con respeto a las críticas de Magaly Medina y reconoce: “Le debo mucho de mi carrera”

Día de la Mujer 2026: conciertos y eventos imperdibles para celebrar este 8 de marzo en Lima

Amor Rebelde se pronuncia tras explosión en discoteca de Trujillo durante su presentación: “Todos nos encontramos bien”

La Granja VIP con Ethel y Yaco: fecha de estreno, horario, los primeros participantes y más

DEPORTES

Resultados de la fecha 9

Resultados de la fecha 9 de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la última jornada de fase 2

¿Cuándo inician los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Golazo de Luis Iberico de cabeza en Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

Pedro Gallese se queda sin entrenador en Deportivo Cali: Alberto Gamero dejó el cargo tras derrota en casa ante Once Caldas

Gol de Irven Ávila con asistencia de Ian Wisdom para el 2-0 de Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1 2026