Magaly Medina anuncia que incursionará en los programas streaming: “Empezaré con poco presupuesto”

La conductora Magaly Medina sorprende al anunciar que iniciará su propio programa de streaming en marzo. Con total sinceridad, revela que comenzará de manera modesta desde su casa, sin grandes escenografías ni presupuestos.

Magaly Medina sorprendió a su audiencia al anunciar el lanzamiento de su propio programa de streaming. Durante la emisión del 6 de marzo de 'Magaly TV, La Firme’, Medina compartió que su nuevo proyecto digital arrancará con recursos modestos y desde la comodidad de su casa, marcando una nueva etapa en su carrera mediática.

Magaly Medina explicó que su incursión en el streaming será un emprendimiento independiente, sin socios ni inversiones superiores.

“Así voy a empezar a streamear, chiquito nomás. Ahí en mi casa, con mis muebles viejos, con el fondo de mi jardín, porque no tengo escenografía, no hay plata para cámaras, no hay plata para escenografías así rimbombantes, porque no hay, pues no hay, no hay”, afirmó la conductora.

La presentadora remarcó su experiencia previa con el canal de YouTube 'Magaly Medina El Podcast’, subrayando que el crecimiento de su espacio digital ha sido progresivo y resultado de su propio esfuerzo.

“Yo lo hice sola, no lo hice con fulano, mengano. Lo hago modestamente, ahí chiquito, avanzando. Y claro, y tengo muy buenas visualizaciones”, puntualizó Medina, aludiendo a la satisfacción de construir su audiencia sin alianzas empresariales.

El contexto: disputa entre Erick Delgado y Paco Bazán

El anuncio de Magaly Medina se dio en medio de una polémica entre los exfutbolistas Erick Delgado y Paco Bazán, quienes protagonizan una disputa pública por la administración y propiedad de su canal conjunto en YouTube.

Delgado, en el programa Q Bochinche!, respondió a las acusaciones de Bazán, quien lo señaló por presunta apropiación de ingresos y decisiones unilaterales tras su salida del proyecto digital.

“Hay veces que es guardar silencio cuando un papanatas sale hablando tonterías. Porque hay que ser un papanatas para hablar de las tonterías claras. Más aún cuando quieres hacer una sociedad con alguien y la sociedad no se puede hacer por diferentes motivos”, declaró Delgado.

Por su parte, Bazán manifestó que la ruptura fue sorpresiva y que su salida se comunicó por redes sociales, lo que lo llevó a responder por la vía legal.

“Si tú me botas, me botas por completo. Me quita del canal y se queda con el ciento por ciento de algo que era de los dos. Me cabeceó con mi parte, con todo lo que ingrese en adelante”, reclamó el exarquero.

Erick Delgado y Paco Bazán, exfutbolistas peruanos, en una imagen compuesta que ilustra la reciente disputa mediática entre ellos por una carta notarial.

Magaly Medina y su reflexión sobre el trabajo en sociedad

A raíz de la controversia entre Delgado y Bazán, Magaly Medina compartió su visión sobre la importancia de la independencia en los medios digitales. La conductora recomendó evitar sociedades con amigos en proyectos empresariales y resaltó el valor de crecer de manera autónoma.

“Por eso que es mejor no tener socios. Escoger a los socios es algo fundamental. Tienes que tener cierta química con ellos y es mejor que no sean tus amigos. A alguien conocedor del mundo empresarial escuché decir que es mejor que con un socio te hagas amigo a lo largo del negocio, que empezar siendo amigo, porque al final terminas hasta las patas. Y yo sé de lo que les hablo”, señaló Medina, reafirmando su preferencia por el trabajo individual en nuevas plataformas.

Magaly Medina, presentadora de televisión, expresa su opinión sobre el anuncio de boda entre Pamela Franco y Christian Cueva durante la emisión de su programa. (ATV / Magaly TV La Firme)

El futuro streaming de Magaly Medina: lo que se sabe

El nuevo programa de streaming de Magaly Medina se transmitirá desde su propio hogar, utilizando recursos mínimos y una producción sencilla. La conductora buscará mantener el tono frontal y directo que la caracteriza, adaptándose a los formatos digitales y a la dinámica del contenido on demand.

Si bien no reveló una fecha exacta de estreno, Medina adelantó que el espacio será una extensión de su estilo periodístico y estará dirigido a su audiencia habitual, con la promesa de mantener la calidad informativa y el análisis de espectáculos que la consolidaron como figura en la televisión peruana.

El canal Magaly Medina El Podcast en YouTube ha sumado miles de visualizaciones, lo que demuestra el interés del público por las propuestas independientes y personalizadas en el entorno digital. La presentadora confía en que, pese a las limitaciones de presupuesto, su experiencia y conexión con la audiencia le permitirán posicionar este nuevo proyecto.

Magaly Medina anuncia que empezará su programa streaming con poco presupuesto. YouTube: Magaly Medina El Podcast.