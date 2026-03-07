Perú

Reparación de ducto de gas en Cusco: así avanzan los trabajos tras la deflagración en Megantoni

Autoridades del Ejecutivo y especialistas técnicos supervisan las labores en el sistema de transporte de gas, mientras se espera un informe que determine las causas de la rotura del ducto

Desde el aeródromo de la planta Malvinas en Cusco, se informa sobre el avance en la reparación del ducto de gas natural. La emergencia ha requerido el despliegue de ministros y el uso de helicópteros para acceder a la zona afectada y restablecer el suministro. (Crédito: Canal N)

Las labores de reparación del ducto de gas natural afectado por una deflagración en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en Cusco, continúan en medio de una emergencia que ha reducido significativamente el suministro de gas natural vehicular (GNV) en el país. El incidente, ocurrido el 1 de marzo en una estación de válvulas del sistema de transporte de gas, provocó la suspensión parcial del flujo y generó preocupación por el abastecimiento en distintos sectores.

De acuerdo con información difundida por autoridades y reportes desde la zona, el evento se inició con una fuga detectada en el sistema de transporte de gas natural. Posteriormente se produjo una deflagración que afectó la infraestructura del ducto, obligando a suspender parte de la operación para ejecutar trabajos de reparación y garantizar la seguridad del sistema.

Como consecuencia de esta situación, la producción de GNV se ha reducido considerablemente. Según reportes difundidos desde el lugar de la emergencia, actualmente el sistema opera con aproximadamente el 9 % de la capacidad habitual, lo que ha generado preocupación entre conductores y diversos sectores económicos que dependen del abastecimiento de este combustible.

Continúan labores de reparación en
Continúan labores de reparación en ducto de gas tras deflagración registrada en Megantoni. (Foto: Captura video/Canal N)

Trabajos de reparación y traslado de maquinaria

Las labores de reparación se desarrollan en una zona de difícil acceso en el distrito de Megantoni, lo que ha obligado a trasladar maquinaria, herramientas y personal especializado mediante helicópteros. Las operaciones logísticas dependen en gran medida de las condiciones climáticas, ya que las lluvias en la zona pueden impedir los vuelos y retrasar el ingreso de equipos necesarios para las intervenciones técnicas.

Según informó Canal N, uno de los ductos involucrados en el incidente ya habría sido estabilizado, mientras continúan las labores para intervenir el segundo tramo dañado. Las autoridades y las empresas involucradas mantienen trabajos intensivos para reemplazar la sección afectada y restablecer la operatividad del sistema de transporte de gas.

La empresa responsable del sistema de transporte de gas natural, Transportadora de Gas del Perú, ha estimado que los trabajos de reparación podrían tomar alrededor de 14 días. Este plazo dependerá del avance de las labores técnicas y de las condiciones meteorológicas que permitan continuar con el traslado de equipos y especialistas hacia la zona de intervención.

Emergencia por gas en Cusco:
Emergencia por gas en Cusco: intensifican trabajos para reparar ducto dañado en Megantoni. (Foto: Captura video/Canal N)

Ejecutivo supervisa avances

En paralelo a las labores técnicas, autoridades del Ejecutivo se trasladaron a la zona para supervisar los trabajos de reparación. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, llegó al aeródromo de la planta Malvinas acompañada por los ministros de Trabajo, Defensa y Energía y Minas.

Tras su llegada, la comitiva se dirigió hacia el kilómetro 43 del sistema de transporte de gas natural, punto cercano al lugar donde se realizan las intervenciones. El traslado hacia la zona se realizó mediante transporte terrestre y posteriormente en helicóptero, debido a las condiciones geográficas del área.

Asimismo, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) participa en las labores de supervisión y fiscalización en el área afectada. El organismo también tiene a su cargo la elaboración de un informe técnico que permitirá determinar las causas del incidente registrado en el ducto.

Avanzan trabajos para reparar ducto
Avanzan trabajos para reparar ducto de gas afectado por deflagración en Megantoni, Cusco. (Foto: Captura video:Canal N)

Impacto del incidente y medidas adoptadas

Mientras continúan las labores de reparación, el incidente ha generado efectos en distintos sectores del país, especialmente entre conductores que dependen del GNV para sus actividades económicas. En diversas ciudades se ha reportado preocupación por el abastecimiento del combustible debido a la reducción en la capacidad de producción.

El Gobierno también ha adoptado algunas medidas temporales para enfrentar la situación derivada de la emergencia energética. Entre ellas se encuentra la implementación de modalidades de trabajo remoto en algunas entidades públicas y la suspensión temporal de clases presenciales en determinadas jurisdicciones.

Reparación de ducto de gas
Reparación de ducto de gas en Cusco podría tomar hasta 14 días tras incidente en Megantoni. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Canal N)

Las autoridades han señalado que el restablecimiento completo del sistema dependerá del avance de los trabajos de reparación y de los resultados de las evaluaciones técnicas en curso. Mientras tanto, continúan las labores en Megantoni con el objetivo de restablecer la operatividad del ducto y normalizar el suministro de gas natural en el país.

