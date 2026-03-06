Perú

Rita Avenchari, guardiana del bosque amazónico del Perú, lidera la lucha contra la tala ilegal

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la historia de Rita Avenchari refleja cómo el liderazgo femenino también impulsa la defensa de la Amazonía y la protección de los territorios indígenas

Rita Avenchari, líder del Comité
Rita Avenchari, líder del Comité de Vigilancia del Programa Bosques del Minam, muestra un fruto de cacao abierto y posa con su equipo en la exuberante selva del Perú. (Minam)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, el liderazgo femenino también se abre paso en la defensa del medioambiente. Un ejemplo de ello es el trabajo de Rita Avenchari, una mujer indígena que ha marcado un hito en su comunidad al asumir la protección del bosque amazónico frente a amenazas como la tala ilegal.

Rita Avenchari se convirtió en la primera mujer en presidir el Comité de Vigilancia de su comunidad nativa Nuevo Italia, ubicada en la provincia de Atalaya, en asumir la presidencia del Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario. Desde ese rol, encabeza patrullajes y acciones de monitoreo que buscan proteger más de tres mil hectáreas de bosque comprometidas a conservación.

Cuando se activa una alerta por posible pérdida de cobertura boscosa, Rita no duda en actuar. Junto a su equipo de vigilantes organiza la ruta y se interna en la Amazonía para verificar la situación en el lugar señalado. Con el apoyo de herramientas como teléfonos celulares, GPS y equipamiento de patrullaje —mochilas, ponchos y carpas— recorren durante horas el territorio para identificar posibles indicios de tala ilegal o ingreso irregular.

Si detectan evidencias, el comité registra la información y activa los mecanismos de denuncia ante las autoridades competentes. Este trabajo comunitario permite responder con rapidez frente a amenazas que ponen en riesgo los bosques y los recursos naturales de la zona.

Su elección como presidenta del comité marcó un punto de quiebre en la comunidad, donde tradicionalmente la vigilancia territorial era una responsabilidad asumida por hombres. Hoy lidera un equipo conformado por dos mujeres y cuatro varones, fortaleciendo la participación femenina en la defensa del territorio y la gestión ambiental.

Además de dirigir los patrullajes, Rita supervisa el estado del equipamiento, refuerza el compromiso del grupo y coordina con aliados estratégicos para fortalecer las acciones de monitoreo y vigilancia del bosque.

Rita Avenchari, líder del Comité
Rita Avenchari, líder del Comité de Vigilancia del Programa Bosques del Minam, examina un fruto de cacao en un cultivo en Perú, demostrando su compromiso con la conservación forestal. (Minam)

Las alertas tempranas que orientan estos patrullajes son reportes generados por el Programa Bosques del Ministerio del Ambiente (Minam), que permiten identificar procesos de pérdida de cobertura forestal en su fase inicial. Gracias al trabajo del comité de vigilancia, liderado por Rita, el territorio de la comunidad Nuevo Italia ha logrado reducir la aparición de nuevas alertas de pérdida de bosque y avanzar en su compromiso de conservación.

La labor de vigilancia comunitaria cuenta con el respaldo del Programa Bosques del Minam, en el marco del Programa de Inversión Forestal en el Perú (FIP Perú), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Desde el sector Ambiente se contribuyó al reconocimiento y acreditación del comité y de sus integrantes como custodios forestales, además de brindar capacitaciones en monitoreo comunal, legislación forestal y prevención de delitos ambientales.

Paralelamente, con el acompañamiento del programa, la comunidad Nuevo Italia también impulsa la producción de cacao bajo sistemas agroforestales. Esta actividad permite mejorar los ingresos de las familias y consolidar una alternativa económica sostenible que aprovecha el bosque sin generar nueva deforestación.

A la fecha, el Programa Bosques fortalece la vigilancia forestal mediante el reconocimiento de 117 Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario en ocho regiones amazónicas, consolidando acciones para reducir la deforestación y los delitos ambientales en territorios indígenas. Historias como la de Rita Avenchari reflejan cómo el liderazgo de las mujeres también se convierte en una fuerza clave para proteger la Amazonía.

