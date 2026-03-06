Flavia Laos revela que no tiene planes de colaborar con Leslie Shaw: "Estoy colaborando con internacionales ahorita"

Flavia Laos ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática. Esta vez, no por su vida sentimental ni por polémicas en la farándula, sino por el rumbo internacional que ha tomado su carrera musical y la reciente decisión de descartar, al menos por ahora, cualquier colaboración con Leslie Shaw. En declaraciones durante un evento de música, la cantante y actriz dejó claro que sus próximos proyectos la llevarán fuera de Perú y que su foco está en trabajar con artistas extranjeros.

Durante la presentación de Pedro Capó, donde coincidió con La Charanga Habanera, Flavia Laos fue abordada por la prensa y consultada sobre la posibilidad de un esperado “feat” con Leslie Shaw, con quien en el pasado se especuló sobre una colaboración. “Yo con Leslie todo bien, chicos. Ya hablamos. No, pero es una chica talentosa y hablé con ella. Todo lo que tenía que hablar”, respondió Flavia.

La popular influencer dejó en claro que no existe ningún problema personal entre ambas artistas. Sin embargo, fue tajante al añadir: “No voy a colaborar tampoco con gente de Perú por ahora. Estoy colaborando con internacionales ahorita”. Laos también aprovechó la ocasión para anunciar un gran paso en su carrera: la firma con la disquera internacional Hype.

“Me acabo de firmar con una disquera que se llama Hype. Estoy lanzando mi primer EP ahorita el 6 de marzo. Es la misma disquera, lo que pasa es que hay muchos sellos abajo de esa disquera. El mío se llama Sin Silencio Records y es nuevo. Es como más para artistas solistas”, explicó la joven artista para el programa ‘Amor y Fuego’.

Flavia Laos revela que no tiene planes de colaborar con Leslie Shaw y prioriza proyectos internacionales en su carrera musical. (Instagram Flavia Laos / Leslie Shaw)

El hecho de que Hype esté vinculada a BTS, una de las bandas de pop más importantes del mundo, refuerza la apuesta internacional de Flavia Laos y su deseo de posicionarse más allá del mercado local.

Una relación mediática y musical

La noticia del distanciamiento profesional entre Flavia Laos y Leslie Shaw no es nueva. En el pasado, Shaw fue directa al opinar sobre la incursión de Laos en la cumbia y otras fusiones, asegurando que “hay niveles” y que no veía viable grabar junto a la exchica reality. “Tengo muchos años en esto (música) y merezco estar con artistas de mi nivel. Ella no lo está y no quiero perder mi tiempo”, señaló Leslie Shaw en entrevista con Trome en 2024, palabras que generaron un fuerte revuelo en la industria y entre los fans de ambas.

En respuesta, Flavia Laos supo mantener la compostura y, aunque negó en ese momento tener algún problema con Shaw, también lanzó un mensaje claro sobre su propio camino: “No necesito lanzar dardos para brillar, pues yo brillo sola. Su papel es vender para sus shows y meter la polémica, es lo suyo. Lo mío no son las polémicas. Actualmente trabajo con marcas y debo cuidar mi imagen”.

La cantante dejó entrever que, mientras Leslie Shaw apuesta por la controversia y el marketing de la confrontación, ella prefiere enfocarse en su trabajo y en las oportunidades que se le abren en el extranjero. La tensión entre ambas también llegó a temas personales, cuando Shaw, en tono burlesco, criticó a Laos por “inyectarse la cara” y sugirió que debería cuidarse más la imagen. Laos, por su parte, ha preferido no responder a esos comentarios y ha puesto su energía en consolidar su carrera musical y profesional.

La cantante peruana sorprendió al mundo al anunciar su incorporación a Sin Silencio Records, el sello de HYBE America, y ya prepara su primer EP global titulado La Rubia Enamorada para este 6 de marzo (América TV / América Noticias)

El giro internacional de Flavia Laos

Laos atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El lanzamiento de su primer EP, programado para el 6 de marzo, marca el inicio formal de su etapa internacional. Además, la artista explicó que, aunque firmó con un sello que forma parte de Hype, su contrato es con Sin Silencio Records, orientado a artistas solistas y con proyección internacional.

“Estoy en una nueva etapa, trabajando con productores y músicos de otros países”, afirmó Laos, quien anunció que en los próximos meses se dará a conocer con quiénes colaborará y qué sorpresas traerán sus nuevas canciones.

Sobre su vida personal, Flavia Laos fue consultada por los rumores en torno a Patricio Parodi y Flavia López, quienes han sido vinculados sentimentalmente. La artista tomó el tema con humor y madurez: “Obviamente, no, es verdad. O sea, ya pasó hace muchos años. Y aparte, ¿qué culpa tiene que se llame Flavia también?”, dijo entre risas, dejando claro que su relación con Parodi quedó en el pasado y que no le interesa el tema. “No, nada, no. O sea, no es mi nada, nada. No, nada. Chicos, eso ya pasó, de verdad. Pasaron 7 años”, sentenció.

Por su parte, Leslie Shaw también ha defendido su libertad artística y su incursión en distintos géneros. En entrevistas recientes, la cantante señaló: “Yo soy una artista libre y ahora que soy independiente puedo decidir qué hacer con mi carrera”. Shaw, que viene de lanzar el remix ‘Choque y Fuga’ junto a Papillón y que ha colaborado con Armonía 10 y Marisol, también ha recibido críticas, pero asegura que la versatilidad es clave para mantenerse vigente y que no le teme a los cambios.

La cantante urbana destacó la juventud y belleza de la influencer, a quien le recomendó que tenga aún más novios. | América Espectáculos

Ambas artistas han dejado claro que, aunque comparten el mismo circuito musical y han sido protagonistas de polémicas en el pasado, sus caminos profesionales y estrategias de carrera son distintos. Mientras Flavia Laos apuesta por la internacionalización y la construcción de una marca propia, Leslie Shaw continúa explorando nuevos géneros y defendiendo su espacio en la industria.

Por ahora, los fans de Flavia Laos esperan con expectativa el lanzamiento de su primer EP y las próximas colaboraciones internacionales que prometen consolidarla como una de las voces jóvenes con mayor proyección del Perú.