Leslie Shaw niega alguna posibilidad de colaborar con Pamela Franco: “Hace puros covers”

Leslie Shaw no piensa colaborar con Pamela Franco. (Foto: Captura de IG)

La reconocida cantante peruana Leslie Shaw ha generado polémica tras sus recientes declaraciones en una entrevista para un medio local, donde dejó en claro su negativa a colaborar con la cumbiambera Pamela Franco. La artista, quien ha destacado por sus éxitos en géneros como el pop y la cumbia, no tuvo reparos en explicar los motivos de su decisión, subrayando que el trabajo de Franco no le resulta atractivo desde una perspectiva artística ni económica.

Durante la entrevista, la popular ‘Colorada‘ fue contundente al señalar que Pamela Franco, quien ha ganado notoriedad en la escena musical con su tema ‘Dile la verdad’, se dedica principalmente a interpretar covers de canciones de otros artistas.

Según la cantante, esta práctica limita las posibilidades de obtener regalías, un aspecto clave en la industria musical. “Cuando haga temas inéditos puede ser, pero creo que hace puros covers y eso no me genera regalías”, afirmó en Trome, marcando su postura sobre la importancia de crear música original.

Leslie Shaw criticó a los artistas peruanos en los Premios Heat 2024. (Foto: Captura de IG)

La intérprete de ‘Hay niveles’ explicó que las regalías, obtenidas por la creación y difusión de temas inéditos, son fundamentales para asegurar ingresos continuos a los artistas. En su opinión, colaborar con Franco no le ofrecería beneficios económicos ni creativos, dado que los covers no generan los mismos derechos que las composiciones originales. Este fue uno de los puntos principales que la llevó a descartar una posible alianza profesional.

Shaw también enfatizó que para ella, el trabajo con otros artistas debe ofrecer tanto un valor artístico como una ventaja financiera. “Cuando Pamela Franco comience a producir y lanzar sus propias canciones, podría considerarlo”, afirmó la cantante, sugiriendo que estaría dispuesta a colaborar solo si su colega cambia su enfoque musical y apuesta por temas inéditos.

Leslie Shaw contra Flavia Laos

La cantante peruana Leslie Shaw se ha pronunciado nuevamente sobre otras figuras del espectáculo, esta vez refiriéndose a la incursión de la actriz y cantante Flavia Laos en el género de la cumbia. Laos, conocida por su participación en la televisión y su música urbana, ha decidido explorar nuevos ritmos, lo que no ha pasado desapercibido para Shaw, quien no dudó en manifestar su escepticismo hacia esta nueva faceta artística.

Leslie Shaw critica a Flavia Laos por cantar cumbia.

En una reciente entrevista, Shaw reconoció que cada artista tiene derecho a probar diferentes géneros musicales, pero lanzó una advertencia a los más jóvenes sobre la importancia de valorar su trabajo. “Ahora todas quieren cantar cumbia. Una tiene que hacer lo que le haga feliz, y si ella (Flavia) es feliz intentando nuevos ritmos, está bien; pero siempre y cuando no cante gratis. Es lo que les digo a los nuevos chicos, que no regalen su trabajo porque malean la chamba para los demás”, comentó la intérprete de ‘Faldita’.

Al ser consultada sobre si estaría dispuesta a colaborar con Flavia Laos, Leslie Shaw fue contundente en su respuesta. “No, hay niveles. No te pases. Tengo muchos años en esto (música) y merezco estar con artistas de mi nivel. Ella no lo está y no quiero perder mi tiempo”, declaró Shaw, dejando en claro que no considera a Laos a la altura de su experiencia y trayectoria en la industria musical.