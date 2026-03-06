Corte de agua para este 08 de marzo: qué zonas serán afectadas por la suspensión del servicio

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que para hoy domingo 08 de marzo está programado un corte de agua potable en distintos distritos de Lima Metropolitana. La medida responde a trabajos de mantenimiento orientados a mejorar la red de distribución y fortalecer la confiabilidad del servicio para los usuarios.
La empresa estatal detalló que la suspensión se aplicará de forma escalonada y se prolongará durante varias horas en las zonas comunicadas previamente. Ante esta situación, la institución recomendó a los vecinos y negocios tomar previsiones, especialmente asegurando el almacenamiento suficiente para cubrir las necesidades esenciales durante el periodo que dure la interrupción.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
- A. H. Los Progresistas de Ate zona C Mz. A2, B2, C2, E2, F2, I1, G, F, E, D, C y A
- A. H. Estrella Mz. A, B, C, D, E, F y G.
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
- Asoc. La Florida
- Urb. Barbadillo
- Urb. Los Reyes
- Asoc. Los Rosales
- Asoc. Villa Los Portales
- Asoc. Las Casuarinas
- Urb. Las Garzas
- Asoc. Los Pinos de Lima
- Asoc. Las Dalias I y II
- Asoc. Las Palmeras R-7
- A. H. Libertadores
- A. H. Salazar Bondy
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
- A. H. María Parado de Bellido
- A. H. Alfa y Omega
- Asoc. Virgen de Cháte
- A. H. Micaela Bastidas II
- A. H. Juan Velasco Alvarado R-8
- A. H. Santa María
- A. H. Micaela Bastidas III R-9
- A. H. Inmigrantes de Chincho
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
La Molina
Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa, Urb. Los Robles, Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica
- Urb. Portada del Sol 2da etapa
- Urb. Portada del Sol 3ra etapa
- Urb. Los Robles
- Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
La empresa habilitó la línea Aquafono al (01) 317-8000 para que los usuarios reciban orientación y reporten cualquier inconveniente relacionado con la suspensión del suministro de agua.
Sedapal aseguró que continuará informando oportunamente a la población sobre novedades en el restablecimiento del servicio y recomendó consultar únicamente sus canales oficiales para acceder a datos confiables.
Recomendaciones para almacenar agua
- Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos.
- Reúne la ropa sucia y utiliza la lavadora solo con cargas completas.
- Repara cualquier fuga en grifos, inodoros o tuberías tan pronto la detectes.
- Instala dispositivos ahorradores en duchas y grifos para reducir el consumo.
- Riega las plantas temprano en la mañana o al atardecer para minimizar la evaporación.
- Junta el agua de lluvia en recipientes y úsala para limpiar pisos o regar el jardín.
- Lava frutas y verduras en un recipiente, luego reutiliza esa agua para otras tareas.
- Opta por duchas cortas en lugar de baños de inmersión.
- Usa una escoba para limpiar patios o veredas en vez de manguera.
- No arrojes aceites ni productos químicos al desagüe para evitar contaminar el agua disponible.