Corte de agua para este 08 de marzo: qué zonas serán afectadas por la suspensión del servicio

Las familias están llamadas a adoptar medidas preventivas y reunir la cantidad de agua necesaria para garantizar el consumo, la higiene y la limpieza en sus hogares mientras se extienda la interrupción del suministro

La restricción del suministro será escalonada y se prolongará durante varias horas en las zonas previamente notificadas, con horarios diferenciados según el área - Créditos: Andina.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que para hoy domingo 08 de marzo está programado un corte de agua potable en distintos distritos de Lima Metropolitana. La medida responde a trabajos de mantenimiento orientados a mejorar la red de distribución y fortalecer la confiabilidad del servicio para los usuarios.

La empresa estatal detalló que la suspensión se aplicará de forma escalonada y se prolongará durante varias horas en las zonas comunicadas previamente. Ante esta situación, la institución recomendó a los vecinos y negocios tomar previsiones, especialmente asegurando el almacenamiento suficiente para cubrir las necesidades esenciales durante el periodo que dure la interrupción.

Sedapal sugiere que los usuarios almacenen agua con anticipación - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

  • A. H. Los Progresistas de Ate zona C Mz. A2, B2, C2, E2, F2, I1, G, F, E, D, C y A
  • A. H. Estrella Mz. A, B, C, D, E, F y G.

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

  • Asoc. La Florida
  • Urb. Barbadillo
  • Urb. Los Reyes
  • Asoc. Los Rosales
  • Asoc. Villa Los Portales
  • Asoc. Las Casuarinas
  • Urb. Las Garzas
  • Asoc. Los Pinos de Lima
  • Asoc. Las Dalias I y II
  • Asoc. Las Palmeras R-7
  • A. H. Libertadores
  • A. H. Salazar Bondy

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

  • A. H. María Parado de Bellido
  • A. H. Alfa y Omega
  • Asoc. Virgen de Cháte
  • A. H. Micaela Bastidas II
  • A. H. Juan Velasco Alvarado R-8
  • A. H. Santa María
  • A. H. Micaela Bastidas III R-9
  • A. H. Inmigrantes de Chincho

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

La Molina

Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa, Urb. Los Robles, Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica

  • Urb. Portada del Sol 2da etapa
  • Urb. Portada del Sol 3ra etapa
  • Urb. Los Robles
  • Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 8 de marzo - Créditos: Freepik.

La empresa habilitó la línea Aquafono al (01) 317-8000 para que los usuarios reciban orientación y reporten cualquier inconveniente relacionado con la suspensión del suministro de agua.

Sedapal aseguró que continuará informando oportunamente a la población sobre novedades en el restablecimiento del servicio y recomendó consultar únicamente sus canales oficiales para acceder a datos confiables.

Recomendaciones para almacenar agua

  • Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos.
  • Reúne la ropa sucia y utiliza la lavadora solo con cargas completas.
  • Repara cualquier fuga en grifos, inodoros o tuberías tan pronto la detectes.
  • Instala dispositivos ahorradores en duchas y grifos para reducir el consumo.
  • Riega las plantas temprano en la mañana o al atardecer para minimizar la evaporación.
  • Junta el agua de lluvia en recipientes y úsala para limpiar pisos o regar el jardín.
  • Lava frutas y verduras en un recipiente, luego reutiliza esa agua para otras tareas.
  • Opta por duchas cortas en lugar de baños de inmersión.
  • Usa una escoba para limpiar patios o veredas en vez de manguera.
  • No arrojes aceites ni productos químicos al desagüe para evitar contaminar el agua disponible.

