Corte de agua para este 08 de marzo: qué zonas serán afectadas por la suspensión del servicio

La restricción del suministro será escalonada y se prolongará durante varias horas en las zonas previamente notificadas, con horarios diferenciados según el área - Créditos: Andina.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que para hoy domingo 08 de marzo está programado un corte de agua potable en distintos distritos de Lima Metropolitana. La medida responde a trabajos de mantenimiento orientados a mejorar la red de distribución y fortalecer la confiabilidad del servicio para los usuarios.

La empresa estatal detalló que la suspensión se aplicará de forma escalonada y se prolongará durante varias horas en las zonas comunicadas previamente. Ante esta situación, la institución recomendó a los vecinos y negocios tomar previsiones, especialmente asegurando el almacenamiento suficiente para cubrir las necesidades esenciales durante el periodo que dure la interrupción.

Sedapal sugiere que los usuarios almacenen agua con anticipación - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

A. H. Los Progresistas de Ate zona C Mz. A2, B2, C2, E2, F2, I1, G, F, E, D, C y A

A. H. Estrella Mz. A, B, C, D, E, F y G.

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Asoc. La Florida

Urb. Barbadillo

Urb. Los Reyes

Asoc. Los Rosales

Asoc. Villa Los Portales

Asoc. Las Casuarinas

Urb. Las Garzas

Asoc. Los Pinos de Lima

Asoc. Las Dalias I y II

Asoc. Las Palmeras R-7

A. H. Libertadores

A. H. Salazar Bondy

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

A. H. María Parado de Bellido

A. H. Alfa y Omega

Asoc. Virgen de Cháte

A. H. Micaela Bastidas II

A. H. Juan Velasco Alvarado R-8

A. H. Santa María

A. H. Micaela Bastidas III R-9

A. H. Inmigrantes de Chincho

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

La Molina

Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa, Urb. Los Robles, Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica

Urb. Portada del Sol 2da etapa

Urb. Portada del Sol 3ra etapa

Urb. Los Robles

Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 8 de marzo - Créditos: Freepik.

La empresa habilitó la línea Aquafono al (01) 317-8000 para que los usuarios reciban orientación y reporten cualquier inconveniente relacionado con la suspensión del suministro de agua.

Sedapal aseguró que continuará informando oportunamente a la población sobre novedades en el restablecimiento del servicio y recomendó consultar únicamente sus canales oficiales para acceder a datos confiables.

Recomendaciones para almacenar agua

Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos.

Reúne la ropa sucia y utiliza la lavadora solo con cargas completas.

Repara cualquier fuga en grifos, inodoros o tuberías tan pronto la detectes.

Instala dispositivos ahorradores en duchas y grifos para reducir el consumo.

Riega las plantas temprano en la mañana o al atardecer para minimizar la evaporación.

Junta el agua de lluvia en recipientes y úsala para limpiar pisos o regar el jardín.

Lava frutas y verduras en un recipiente, luego reutiliza esa agua para otras tareas.

Opta por duchas cortas en lugar de baños de inmersión.

Usa una escoba para limpiar patios o veredas en vez de manguera.

No arrojes aceites ni productos químicos al desagüe para evitar contaminar el agua disponible.