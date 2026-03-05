Gabriela Herrera es la quinta participante confirmada para La Granja VIP: “no le temo al conflicto”

Luego de una presentación picante en el programa Mesa Caliente, la cantante y figura de telerrealidad Gabriela Herrera se suma oficialmente al esperado reality que reúne a celebridades del espectáculo peruano (Instagram/gabrielaherreraoficial)

Gabriela Herrera, reconocida por su historial en programas de entretenimiento, debutará en La Granja VIP tras su presentación en el espacio Mesa Caliente. En este nuevo show, la producción, que reunirá a personalidades destacadas del mundo del espectáculo peruano, integra a la artista como una de sus cartas principales.

La confirmación de Gabriela Herrera como participante de La Granja VIP se realizó durante la tarde del martes 3 de marzo en el programa Mesa Caliente de Panamericana Televisión.

La producción del reality destacó que la artista, conocida por su paso por concursos de talento y realities de competencia, se une a la lista de concursantes oficiales junto a otras figuras del espectáculo nacional. El programa se estrenará el lunes 16 de marzo y busca reunir a personalidades con experiencia en diferentes ámbitos del entretenimiento.

Presentación de Gabriela Herrera en La Granja VIP

Gabriela Herrera fue anunciada en La Granja VIP con una presentación que elevó la expectativa y anticipó una competencia marcada por liderazgo y fricción. (Instagram/gabrielaherreraoficial)

La presentación de Gabriela Herrera estuvo marcada por la expectativa generada en redes sociales y en la audiencia del canal. Durante su aparición, la producción resaltó el perfil multifacético de la joven como cantante, bailarina y figura mediática. En el anuncio, se subrayó su capacidad para desenvolverse en escenarios de alta presión y su historial de liderazgo en formatos de convivencia.

Herrera manifestó que no teme enfrentarse a situaciones de conflicto dentro del reality, pero también mencionó que su lado más empático podría ser clave para establecer alianzas o resolver disputas en la convivencia. Su ingreso al programa fue recibido con comentarios divididos, dado su historial en realities y su reputación de no evitar la polémica cuando la situación lo requiere.

La llegada de la artista fue acompañada de mensajes de bienvenida por parte de la producción y de algunos de los futuros compañeros de competencia, quienes destacaron su energía y carisma. El equipo de La Granja VIP enfatizó que su participación representa un aporte significativo, ya que suma experiencia y dinamismo a la competencia.

Quién es Gabriela Herrera

Nacida en Jesús María, Gabriela Milagros Herrera Córdova construyó una carrera que cruza música urbana, baile y televisión, con pasos por Esto es guerra y Reinas del show. (Instagram/gabrielaherreraoficial)

Gabriela Milagros Herrera Córdova, nacida el 6 de octubre de 2001 en Jesús María, Lima, ha construido una carrera como cantante de música urbana, bailarina y presentadora de televisión en Perú. Inició su trayectoria artística a los cuatro años, participando en programas infantiles y luego integrándose a producciones como Habacilar, La casa de Timoteo y Ven, baila, quinceañera.

Herrera consolidó su perfil mediático en concursos como Reinas del show y Esto es guerra, donde destacó por su habilidad en la pista de baile y por su carácter competitivo. En 2019 lanzó su primer álbum, Fuego, y posteriormente publicó el disco Descontrol, ambos con ritmos urbanos. En paralelo, ha sido colaboradora en programas de entretenimiento y panelista en espacios digitales.

En 2024 protagonizó la obra teatral Cachudes pero conchudxs, compartiendo escenario con el actor Sergio Armasgo y la drag queen La Langosta. Su presencia constante en medios de comunicación y plataformas digitales la ha posicionado como una de las figuras jóvenes más reconocidas del espectáculo peruano.

Entre los logros de Herrera se destacan su segundo puesto en Reinas del show y su participación en los segmentos de competencia de Esto es guerra. Además, ha desarrollado una faceta musical que incluye colaboraciones con productores internacionales y presentaciones en eventos públicos, como el lanzamiento de su álbum Latina en 2023, producido por Sergio George.

Discusión con Flor Ortola y el caso Shirley Arica

En Mesa Caliente, Gabriela Herrera cruzó versiones con Flor Ortola por el antiguo conflicto con Shirley Arica. (Panamericana TV / Mesa Caliente)

Durante su presentación en Mesa Caliente, Gabriela Herrera protagonizó un intercambio verbal con la panelista Flor Ortola en relación con la modelo Shirley Arica. El diálogo evidenció tensiones previas entre las involucradas y arrojó luz sobre antiguos desacuerdos surgidos en otros espacios televisivos.

Flor Ortola afirmó: “Te metiste por un hombre que no correspondía”, haciendo referencia a un episodio pasado. Herrera respondió: “Ahí te la aclaro, porque de hecho el chico fue a aclarar que nunca fue por códigos y ella también lo dijo. Que no fue por ningún hombre, así que no te confundas”. La cantante sostuvo que el conflicto se originó por desacuerdos personales y no por cuestiones sentimentales, y añadió: “Me molesta que la gente se meta en discusiones que nadie la llamó para poder buscar pantalla”.

El cruce de declaraciones incluyó señalamientos sobre la autenticidad de las amistades y la veracidad de los comentarios expresados en otros programas. Ortola cuestionó la coherencia de Herrera respecto a su relación con Shirley Arica, mientras que la artista reiteró que su distanciamiento con Arica responde a diferencias personales no resueltas, y sostuvo: “Yo con ella no me hablo justamente por este tipo de cosas”.

La producción de Panamericana Televisión confirmó que todos los participantes de La Granja VIP han sido seleccionados por su capacidad para generar contenido relevante y por su historial de interacción en formatos de telerrealidad. La presencia de Herrera en el programa anticipa nuevos episodios de confrontaciones y alianzas dentro del reality.