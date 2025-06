Gabriela Herrera incomoda a Tilsa Lozano con indirectas: ”Hay varias hipócritas que se meten con maridos"

El tenso momento entre Gabriela Herrera y Tilsa Lozano | Panamericana

El set de ‘La Noche Habla’ fue testigo de un momento de tensión que ningún televidente pasó por alto. Gabriela Herrera, bailarina, cantante y rostro habitual de la televisión peruana, acudió al programa para hablar sobre su conocida enemistad con Shirley Arica. Sin embargo, lo que empezó como una entrevista sobre desacuerdos pasados se transformó rápidamente en una situación incómoda, especialmente para Tilsa Lozano.

Todo comenzó cuando Ric La Torre, uno de los conductores, preguntó a Gabriela quién le parecía la persona más hipócrita del medio. La respuesta de la bailarina no tardó en incomodar.

“Uy, hay varias hipócritas en la televisión. Yo no voy a soltar nombres porque a mí no me importa lo que haga el resto con su vida. Pero tan solo con ver el programa de anoche, la que se mete con el marido de tal... Hay varias que son hipócritas en el medio, que le dice amiga a una y se ha metido con su pareja. Hay muchas”, expresó.

Tensión en vivo por indirecta de Gabriela Herrera a Tilsa Lozano. (Panamericana)

La alusión era evidente. La referencia a figuras que han estado involucradas sentimentalmente con hombres casados apuntaba de manera implícita hacia Tilsa Lozano, quien hace poco más de una década protagonizó uno de los romances más mediáticos de la farándula con el exfutbolista Juan Manuel Vargas, entonces casado con Blanca Rodríguez.

A pesar del hermetismo durante los años que duró la relación, fue la propia la exmodelo quien, en 2013, confirmó en el programa ‘El Valor de la Verdad’ que mantuvo ese vínculo oculto, alimentando por meses la polémica, incluso hasta hoy.

Juan Manuel Vargas tuvo un romance secreto con Tilsa Lozano, pese a su larga relación con Blanca Rodríguez.

La incomodidad de Tilsa Lozano

Debido a la evidente indirecta, Tilsa Lozano intentó retomar el control del set. “¿Pero quién? Ric, tú que todo lo sabes, dinos por favor...”, dijo con un toque de ironía, al notar que su compañero también había captado el mensaje implícito.

Sin embargo, Gabriela Herrera persistió: “Hay varias, Ric. Tú sabes perfectamente que hay varias en el medio que son bastante hipócritas. Este tema no va por Shirley, ojo, porque ella ha sido muy sincera y muy real en muchas cosas. Yo me hice amiga de ella porque éramos similares en ese aspecto, de que éramos frontales y directas con las cosas. Si no me gustaba algo, te lo digo en la cara; y sí me gustaba, también”.

Tilsa Lozano intentó retomar el control tras la evidente referencia a su pasado con Juan Manuel Vargas.

Fue entonces que Lozano, manteniendo la sonrisa profesional pero con la incomodidad reflejada en el rostro, puso pausa a la conversación: “Ya que dices que eres una persona que dice las cosas en la cara, vamos a ver si te animas a contestarnos quién es la persona más hipócrita del medio. Pero mientras tú lo piensas, mis compañeros tienen algo que decir”, dijo antes de mandar a corte comercial.

Al regresar de la pausa, la presentadora de ‘La Noche Habla’ decidió desviar la conversación y poner fin al momento tenso. “Para que Gabriela relaje un poco”, comentó, intentando suavizar la situación.

a presentadora de 'La Noche Habla' desvió la conversación tras el regreso de la pausa comercial.

Juan Manuel Vargas, arrepentido

Juan Manuel Vargas mostró su lado más reflexivo en una entrevista con Verónica Linares, donde habló abiertamente sobre su arrepentimiento por las decisiones tomadas en su vida personal, especialmente en relación a su pareja, Blanca Rodríguez. El exfutbolista reconoció que, en su momento, su comportamiento causó un daño profundo a Blanca, a quien, según sus palabras, “le hizo sufrir”.

“Me arrepiento porque es parte de la culpa de uno mismo de haberle hecho daño a otras personas”, expresó, visiblemente afectado al recordar las decisiones que tomó en su vida privada. A lo largo de la conversación, destacó lo difícil que fue para él ver a las personas que ha herido, cuestionándose constantemente las razones de sus acciones.

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez han logrado superar diversos obstáculos durante sus más de 20 años de relación.

Vargas también mencionó que su arrepentimiento no solo se enfoca en el daño causado a Blanca, sino en las lecciones aprendidas sobre la importancia de proteger a sus seres queridos. “Lo último que quiero es mentirles y hacerlas sentir mal”, dijo, refiriéndose a sus hijas, pero dejando claro que su mayor preocupación es que el daño no se repita y que sus decisiones no afecten más a su familia.