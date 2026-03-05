Perú

Familia de Lizeth Marzano no cree en las disculpas de Adrián Villar: “Es parte de una estrategia”

Gino Marzano, hermano de la joven fallecida, afirmó que las disculpas de Adrián Villar llegan tarde y carecen de credibilidad. La familia señala en que la postura de la defensa envía un mensaje negativo a la sociedad

Gino Marzano, hermano de la víctima, se pronuncia tras la orden de prisión preventiva contra Adrián Villar. Asegura que la familia no cree en sus disculpas, considerándolas una estrategia legal, y critica que no se entregara ni auxiliara a su hermana en el momento del incidente.| Latina Noticias

La familia de Lizeth Marzano manifestó su rechazo a las disculpas ofrecidas por Adrián Villar durante la reciente audiencia judicial, en la que se le dictó nueve meses de prisión preventiva tras el fallecimiento de la joven. Según declaraciones de Gino Marzano, hermano de la víctima, la solicitud de perdón presentada por Villar se interpreta como parte de una “estrategia legal” y no como un reconocimiento genuino de responsabilidad.

“Hay señales de que estuvo buscando asesoría legal desde que ocurrió el hecho y claramente prefirieron ir por un camino largo y no por el inmediato que implicaba entregarse. Yo creo que es parte de una estrategia hacia él”, manifestó a Latina Noticias.

Durante la audiencia, Adrián Villar admitió su culpa y pidió disculpas tanto en persona como en un video difundido previamente. Sin embargo, la familia Marzano expresó su incredulidad ante estas acciones. Gino Marzano sostuvo que la disculpa llega demasiado tarde y carece de autenticidad.

Familia de Lizeth Marzano rechaza disculpas de Adrián Villar y pide pena mayor por fuga tras accidente| Captura de Latina Noticias

De esta manera, cuestionó que las disculpas lleguen de manera tardía. Añadió que la decisión de Villar de no entregarse de inmediato ni auxiliar a la víctima agravó la desconfianza de la familia hacia sus acciones y hacia la estrategia de la defensa.

Criticó al abogado César Nakazaki

Marzano también criticó los argumentos del abogado César Nakazaki, quien argumentó que su cliente no estaba obligado a entregarse tras el incidente y solicitó que no se dictara prisión preventiva, además de plantear la posibilidad de una pena menor, en línea con la petición de la fiscalía de ocho años de prisión.

“Prácticamente nos da un mensaje que una persona luego de cometer un atropello y si esta fallece, no le va a pasar nada y alienta a que se dé a la fuga”, declaró.

El hermano de Lizeth Marzano insistió en la necesidad de modificar el enfoque legal en estos casos. Según sus declaraciones, quienes se dan a la fuga deberían enfrentar automáticamente una pena mayor y no beneficiarse de procesos reducidos por entregarse de manera tardía.

César Pérez Escobar, abogado del joven investigado por la muerte de Lizeth Marzano, sostiene que existen pruebas de arraigo familiar y académico no valoradas por el juez. La defensa cuestiona el criterio utilizado y espera que la apelación permita modificar la medida.

La familia solicitó la recalificación del delito a homicidio simple con dolo eventual, lo que podría implicar una pena superior a diez años de prisión.

El proceso continúa mientras la Fiscalía revisa nuevas pruebas, entre ellas videos y documentación adicional. La familia de Lizeth Marzano expresó su deseo de que la investigación avance sin retrasos ni encubrimientos.

Prisión preventiva contra Adrián Villar

El Poder Judicial Adrián Villar prisión preventiva por nueve meses debido a la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga tras el accidente que provocó la muerte de Lizeth Marzano. El juez tomó esta decisión al considerar los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. El 17 de febrero de 2026, Villar atropelló a Lizeth Marzano en San Isidro y, según la fiscalía, huyó sin prestar auxilio, vulneró normas de tránsito y atravesó semáforos en rojo.

El juez determinó que existen graves y fundados elementos que vinculan a Villar con los delitos imputados. Además, se destacó que, tras el accidente, el imputado no se entregó a las autoridades, cambió de domicilio y buscó asesoría legal en vez de presentarse voluntariamente. La falta de arraigo familiar, domiciliario, laboral y académico refuerza el peligro de fuga, ya que Villar no demostró tener un domicilio fijo, empleo estable ni actividad académica vigente.

