Agromercado realizará segunda edición del concurso nacional de tablas de quesos “Quesarte” en Lima

Concurso nacional “Quesarte” reunirá en Lima a productores y emprendedores del queso artesanal peruano. (Foto: Agencia Andina)

La segunda edición del Concurso Nacional de Tablas de Quesos “Quesarte” se realizará el próximo 27 de marzo en la sede del Centro de Formación en Turismo (Cenfotur), ubicada en el distrito de Barranco, en Lima. La iniciativa es impulsada por Agromercado con el objetivo de promover el consumo interno de queso artesanal peruano y fortalecer su posicionamiento en el mercado nacional a través de propuestas gastronómicas innovadoras.

El certamen se desarrolla en el marco del Día Internacional del Queso y busca conectar a productores, emprendedores y nuevos públicos interesados en la comercialización y el consumo de este producto. La competencia plantea las tablas de quesos como una vitrina gastronómica que integra creatividad culinaria, identidad regional y oportunidades de negocio para el sector lácteo artesanal del país.

Segunda edición de “Quesarte” convocará a participantes de varias regiones para promover el queso artesanal. (Foto: Agencia Andina)

Participación nacional y enfoque en innovación

El concurso contempla dos categorías: Emprendedores y Productores, las cuales reúnen a participantes de diversas regiones del país. En la categoría Emprendedores se registraron 52 preinscritos provenientes de departamentos como La Libertad, Áncash, Junín, Cajamarca, Amazonas, Pasco, Puno, Huánuco, Lambayeque, Tacna, Ucayali y Arequipa, además de participantes de Lima.

En la categoría Productores se registraron 58 participantes provenientes de regiones como San Martín, Cusco, Piura, Ayacucho, Ica y Apurímac, entre otras. En conjunto, el 66 % de los preinscritos son mujeres, lo que evidencia la participación femenina en las iniciativas vinculadas a la producción y comercialización del queso artesanal.

Barranco será sede del concurso nacional de tablas de queso “Quesarte” organizado por Agromercado. (Foto: Agencia Andina)

Requisitos y desarrollo de la competencia

En la categoría Productores podrán participar plantas queseras artesanales registradas como persona natural o jurídica, asociaciones o cooperativas que elaboren quesos con registro sanitario vigente y marca comercial. Cada participante deberá presentar una tabla temática libre que incluya al menos cinco tipos de quesos artesanales peruanos.

En el caso de la categoría Emprendedores, la convocatoria está dirigida a comercializadores minoristas, empresas de catering, aficionados interesados en ingresar al rubro y artesanos especializados en la elaboración de tablas gastronómicas. Para esta categoría, los quesos serán proporcionados por el Comité Organizador Central, con el fin de asegurar condiciones similares para todos los concursantes.

Productores y emprendedores competirán en Lima en la segunda edición del concurso “Quesarte”. (Foto: Agencia Andina)

Evaluación y premiación

Durante la competencia, cada participante deberá elaborar una tabla de quesos destinada a 20 personas en un tiempo máximo de 45 minutos, incluyendo la limpieza de su estación de trabajo. Asimismo, al menos el 80 % de los quesos deberán presentarse cortados e identificados, acompañados de una nota explicativa sobre la temática elegida para la presentación.

El jurado estará integrado por especialistas en quesos, empresarios gastronómicos y representantes institucionales, quienes evaluarán aspectos como creatividad, dominio técnico en el corte, presentación, gestión de mermas y estándares de higiene. Los tres primeros puestos de cada categoría recibirán medallas de oro, plata y bronce. Además, las tablas finalistas serán exhibidas y degustadas durante la ceremonia de premiación, lo que permitirá mostrar las propuestas ante el público y potenciales compradores interesados en el queso artesanal peruano.