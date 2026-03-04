ARMY peruanas celebran: BTS anuncia las canciones de Arirang y revela cuándo se estrena

ARMY peruanas celebran el regreso de BTS con Arirang, el fandom impulsa el fenómeno K-pop.

El anuncio de BTS sobre el lanzamiento del álbum ‘Arirang’ generó una respuesta inmediata entre las seguidoras peruanas del grupo, conocidas como ARMY. La publicación del tracklist oficial, compuesta por 14 canciones, desató una ola de mensajes, videos y reacciones en redes sociales en el Perú, donde el fenómeno del K-pop mantiene una de sus comunidades más activas de América Latina.

La noticia fue recibida con entusiasmo, ya que representa el primer proyecto grupal tras el regreso de los siete integrantes luego de completar el servicio militar obligatorio.

La revelación se produjo el martes 3 de marzo. Las cuentas oficiales de BTS difundieron el diseño del álbum, acompañado por la lista de canciones y detalles visuales que generaron especulaciones entre las aficionadas. Uno de los temas que más llamó la atención fue “SWIM”, destacado por su fondo negro en contraste con el rojo del resto de los títulos, lo que motivó distintas teorías en las plataformas digitales. Las ARMY peruanas crearon tendencias en X (antes Twitter), donde compartieron expectativas, memes y análisis sobre el posible significado de cada canción y el concepto visual de la producción.

Los siete miembros de BTS posan formalmente, un reflejo de su masiva popularidad global, con Lima siendo la segunda ciudad con más vistas en YouTube para el grupo durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del anuncio no se limitó a la interacción digital. Varias comunidades de fans en Lima y otras ciudades organizaron encuentros presenciales para celebrar la noticia.

Las seguidoras también impulsaron campañas de preguardado del disco en Spotify, coordinaron acciones para apoyar la difusión del álbum y compartieron enlaces a la pista exclusiva publicada en Apple Music, donde los integrantes ofrecieron detalles sobre el proceso de creación y el significado de ‘Arirang’.

¿Cuándo es el estreno oficial?

La fecha oficial de estreno fue confirmada para el 20 de marzo. En línea con el anuncio, las fanáticas peruanas comenzaron a planificar actividades para el lanzamiento, como reuniones en lugares temáticos, proyecciones colectivas y eventos. El entusiasmo creció aún más tras la confirmación de que BTS realizará un concierto masivo en Seúl el 21 de marzo, con transmisión global a través de la plataforma Netflix. La organización y logística para asistir a las funciones en cines, donde se proyectarán los shows del tour “Arirang Live” en Goyang y Tokio, fueron temas de conversación recurrentes en los grupos de mensajería y redes sociales.

Netflix y BTS revelan las fechas de estreno para el concierto en vivo 'Arirang' el 21 de marzo y el documental 'El Regreso' el 27 de marzo, ambos disponibles exclusivamente en la plataforma (Instagram)

El movimiento generado por el K-pop no se limita al entorno digital. Tras la confirmación de que el tour internacional incluirá al Perú entre los 34 países seleccionados, las ARMY peruanas comenzaron a coordinar campañas de bienvenida, recolección de fondos para banners y gestiones ante las autoridades locales para organizar eventos oficiales. El impacto económico de la llegada de grupos coreanos al país quedó evidenciado en experiencias previas, como la visita de otros artistas del género, que generaron ingresos para los sectores de hotelería, gastronomía y transporte.

La influencia del K-pop en el Perú se refleja en la organización de eventos temático y la venta de productos oficiales. El regreso de BTS con ‘Arirang’ representa un momento significativo para las fans peruanas, que han seguido la trayectoria del grupo desde sus inicios y participaron activamente en campañas globales de apoyo. El anuncio de la fecha de estreno del álbum y la publicación de la lista de canciones impulsaron tendencias nacionales y propiciaron el contacto entre distintas comunidades del país, consolidando al fandom como uno de los más organizados de la región.

La programación de las transmisiones en cines, prevista para el 11 y 18 de abril, incluye funciones en Lima y otras ciudades principales, donde se espera una alta demanda de entradas. Los establecimientos ya han registrado preventas y consultas de grupos que planean asistir con vestimenta y elementos alusivos al grupo.

Los dos primeros conciertos de la gira mundial de BTS llegarán a los cines (BIG HIT)

La importancia del lanzamiento de ‘Arirang’ queda reflejada en la movilización de las ARMY peruanas, que continúan generando contenidos, actividades y eventos a la espera del regreso oficial de los siete integrantes de BTS a los escenarios y a las plataformas digitales.