Perú

ARMY peruanas celebran: BTS anuncia las canciones de Arirang y revela cuándo se estrena

La comunidad ARMY en Perú se moviliza tras el anuncio del tracklist de ‘Arirang’, organizando encuentros y campañas digitales para celebrar el regreso del grupo coreano a la escena musical internacional.

Guardar
ARMY peruanas celebran el regreso
ARMY peruanas celebran el regreso de BTS con Arirang, el fandom impulsa el fenómeno K-pop.

El anuncio de BTS sobre el lanzamiento del álbum ‘Arirang’ generó una respuesta inmediata entre las seguidoras peruanas del grupo, conocidas como ARMY. La publicación del tracklist oficial, compuesta por 14 canciones, desató una ola de mensajes, videos y reacciones en redes sociales en el Perú, donde el fenómeno del K-pop mantiene una de sus comunidades más activas de América Latina.

La noticia fue recibida con entusiasmo, ya que representa el primer proyecto grupal tras el regreso de los siete integrantes luego de completar el servicio militar obligatorio.

La revelación se produjo el martes 3 de marzo. Las cuentas oficiales de BTS difundieron el diseño del álbum, acompañado por la lista de canciones y detalles visuales que generaron especulaciones entre las aficionadas. Uno de los temas que más llamó la atención fue “SWIM”, destacado por su fondo negro en contraste con el rojo del resto de los títulos, lo que motivó distintas teorías en las plataformas digitales. Las ARMY peruanas crearon tendencias en X (antes Twitter), donde compartieron expectativas, memes y análisis sobre el posible significado de cada canción y el concepto visual de la producción.

Los siete miembros de BTS
Los siete miembros de BTS posan formalmente, un reflejo de su masiva popularidad global, con Lima siendo la segunda ciudad con más vistas en YouTube para el grupo durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del anuncio no se limitó a la interacción digital. Varias comunidades de fans en Lima y otras ciudades organizaron encuentros presenciales para celebrar la noticia.

Las seguidoras también impulsaron campañas de preguardado del disco en Spotify, coordinaron acciones para apoyar la difusión del álbum y compartieron enlaces a la pista exclusiva publicada en Apple Music, donde los integrantes ofrecieron detalles sobre el proceso de creación y el significado de ‘Arirang’.

¿Cuándo es el estreno oficial?

La fecha oficial de estreno fue confirmada para el 20 de marzo. En línea con el anuncio, las fanáticas peruanas comenzaron a planificar actividades para el lanzamiento, como reuniones en lugares temáticos, proyecciones colectivas y eventos. El entusiasmo creció aún más tras la confirmación de que BTS realizará un concierto masivo en Seúl el 21 de marzo, con transmisión global a través de la plataforma Netflix. La organización y logística para asistir a las funciones en cines, donde se proyectarán los shows del tour “Arirang Live” en Goyang y Tokio, fueron temas de conversación recurrentes en los grupos de mensajería y redes sociales.

Netflix y BTS revelan las
Netflix y BTS revelan las fechas de estreno para el concierto en vivo 'Arirang' el 21 de marzo y el documental 'El Regreso' el 27 de marzo, ambos disponibles exclusivamente en la plataforma (Instagram)

El movimiento generado por el K-pop no se limita al entorno digital. Tras la confirmación de que el tour internacional incluirá al Perú entre los 34 países seleccionados, las ARMY peruanas comenzaron a coordinar campañas de bienvenida, recolección de fondos para banners y gestiones ante las autoridades locales para organizar eventos oficiales. El impacto económico de la llegada de grupos coreanos al país quedó evidenciado en experiencias previas, como la visita de otros artistas del género, que generaron ingresos para los sectores de hotelería, gastronomía y transporte.

La influencia del K-pop en el Perú se refleja en la organización de eventos temático y la venta de productos oficiales. El regreso de BTS con ‘Arirang’ representa un momento significativo para las fans peruanas, que han seguido la trayectoria del grupo desde sus inicios y participaron activamente en campañas globales de apoyo. El anuncio de la fecha de estreno del álbum y la publicación de la lista de canciones impulsaron tendencias nacionales y propiciaron el contacto entre distintas comunidades del país, consolidando al fandom como uno de los más organizados de la región.

La programación de las transmisiones en cines, prevista para el 11 y 18 de abril, incluye funciones en Lima y otras ciudades principales, donde se espera una alta demanda de entradas. Los establecimientos ya han registrado preventas y consultas de grupos que planean asistir con vestimenta y elementos alusivos al grupo.

Los dos primeros conciertos de
Los dos primeros conciertos de la gira mundial de BTS llegarán a los cines (BIG HIT)

La importancia del lanzamiento de ‘Arirang’ queda reflejada en la movilización de las ARMY peruanas, que continúan generando contenidos, actividades y eventos a la espera del regreso oficial de los siete integrantes de BTS a los escenarios y a las plataformas digitales.

Temas Relacionados

BTSArirangARMYperu-entretenimiento

Más Noticias

“¿Qué pasó por tu cabeza, hijo?”: Cuestionan actitud de juez que decidirá prisión preventiva de Adrián Villar tras muerte de Lizeth Marzano

El abogado penalista James Rodríguez puso en duda las palabras utilizadas por el magistrado e invocó “que este detalle no sea una mala señal en la decisión final de este caso”

“¿Qué pasó por tu

Antonio Rizola explicó por qué Ysabella Sánchez destaca en Liga Peruana de Vóley, a diferencia del Sudamericano: “Hay muchos factores”

El entrenador de la selección peruana analizó el desempeño de ‘Chabelita’ con Alianza Lima en la última competencia internacional

Antonio Rizola explicó por qué

Magaly Medina critica a Suheyn Cipriani por volver con Macarius luego de llorar por él: “Se conforma con tan poco”

La periodista lamentó que la modelo se luzca con el arequipeño, pese a que hizo público que terminó su romance el día del cumpleaños de su hija y previo a San Valentín

Magaly Medina critica a Suheyn

Conflicto en Medio Oriente: qué hacer si un familiar peruano está en la zona de riesgo

El embajador Javier Martín Sánchez-Checa Salazar explicó que la Cancillería peruana mantiene contacto permanente con los connacionales en Irán, Israel y otros países de Medio Oriente. Recomendó a las familias comunicarse a través de los canales oficiales ante cualquier emergencia

Conflicto en Medio Oriente: qué

Adrián Villar no iría a la prisión pese a admitir que atropelló y mató a Lizeth Marzano: se acogerá a ley de Dina Boluarte

La defensa del acusado busca que la condena se cumpla fuera del penal gracias a la nueva normativa aprobada durante el gobierno de Dina Boluarte. Hoy el juez definirá su futuro

Adrián Villar no iría a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sin conciliación y rumbo a

Sin conciliación y rumbo a una sentencia: Así inició el juicio a Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Gobierno de Balcázar evalúa que Fuerzas Armadas custodien las cocheras de empresas de transporte

Rafael López Aliaga asocia la emergencia en Camisea con corrupción: “Hace rato debía haber dos ductos y dejaron uno por coimas”

Ministerio de Energía y Minas coordina acciones para reestablecer servicio energético tras deflagración

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a Suheyn

Magaly Medina critica a Suheyn Cipriani por volver con Macarius luego de llorar por él: “Se conforma con tan poco”

Magaly Medina arremete contra defensa de César Nakazaki a Adrián Villar y recuerda: “Con él me fui a la cárcel”

Magaly cuestiona a Adrián Villar por sus declaraciones en audiencia sobre caso Lizeth Marzano: “No olvidemos que mató a una mujer”

Marisel Linares en la mira de la justicia: ¿Qué pena podría enfrentar por falsificación de documentos?

Magaly Medina critica radical cambio de imagen de Maju Mantilla: “La quieren convertir de mosquita muerta a vampiresa”

DEPORTES

Antonio Rizola explicó por qué

Antonio Rizola explicó por qué Ysabella Sánchez destaca en Liga Peruana de Vóley, a diferencia del Sudamericano: “Hay muchos factores”

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

¿Fue tiro de esquina o saque de meta? CONAR publicó los audios del VAR de polémica jugada previo al gol de Alianza Lima contra UTC

Alianza Lima vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del partido por fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: los equipos clasificados y cómo se definirán los cruces