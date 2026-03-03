Perú

Crisis por GNV: SNI advierte que 1.000 empresas paralizan operaciones por falta de gas natural

El gremio industrial solicitó al Ejecutivo emitir una norma extraordinaria que permita el uso temporal de GLP o diésel como alternativa para mantener la producción

Falta de gas natural golpea
Falta de gas natural golpea al sector industrial y eleva costos de producción, advierte la SNI. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Cerca de 1.000 empresas industriales han paralizado sus operaciones a raíz de la restricción en el suministro de gas natural, en medio de la emergencia generada por una deflagración que afectó el sistema de abastecimiento. La situación impacta tanto a la generación eléctrica como a plantas industriales y al transporte, configurando un escenario crítico para el aparato productivo nacional.

El director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Alejandro Daly, advirtió que la medida afecta principalmente a medianas y grandes compañías que dependen del gas natural para mantener sus procesos operativos. En entrevista con RPP, calificó la coyuntura como de “gravedad extrema” para la industria.

Restricción de GNV por 14
Restricción de GNV por 14 días deja fuera al transporte de mercancías y genera alerta en el sector. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Impacto en sectores estratégicos

Según explicó Daly, las empresas afectadas pertenecen a sectores estratégicos como el químico, cerámico, cemento, alimentos, textil y confecciones. Muchas de ellas migraron hace más de dos décadas del petróleo al gas natural como parte de un proceso de cambio de matriz energética orientado a reducir costos y mejorar eficiencia.

El representante gremial subrayó que la naturaleza de los procesos industriales agrava el impacto de la interrupción. “Casi todas las empresas tienen procesos continuos. Hacer un corte abrupto de energía significa que muchas veces la materia prima se pierde la que está en proceso”, señaló a RPP. Esta situación no solo implica la paralización temporal de la producción, sino también pérdidas económicas directas por insumos desperdiciados.

Sociedad Nacional de Industrias advierte
Sociedad Nacional de Industrias advierte que 1.000 empresas serán afectados por falta de GNV. (Foto: Agencia Andina)

Pedido de norma extraordinaria

Frente a la crisis, la SNI conformó una comisión de respuesta inmediata y mantiene coordinaciones con diversos ministerios para buscar soluciones que permitan reactivar la producción en el menor plazo posible. Entre las principales propuestas planteadas al Ejecutivo figura la emisión de una norma extraordinaria que autorice temporalmente el uso de combustibles alternativos.

“Le hemos pedido al gobierno que saque lo antes posible una norma que permita a aquellas empresas que utilizan gas natural utilizar GLP o diésel; no es la solución, pero estamos esperando paliar el problema”, manifestó Daly para el citado medio. El objetivo es evitar que la paralización se prolongue y genere un mayor impacto en la economía.

La distribución de productos frescos
La distribución de productos frescos continúa en los mercados de Lima, con autoridades garantizando el abastecimiento y la estabilidad del GNV durante la emergencia de 14 días en Camisea. (Composición de Infobae Perú)

No obstante, el uso de GLP o diésel implicaría un incremento de costos de producción. Daly advirtió que la activación de la denominada “reserva fría” y el uso de diésel en las termoeléctricas de Chilca elevarán la factura eléctrica, especialmente para los usuarios libres, entre ellos las propias industrias.

“Estamos optando por una alternativa energética que nos permita producir más caro, más costoso, pero mucho más costoso es parar la producción”, enfatizó. Aunque el dirigente descartó un desabastecimiento inmediato de productos básicos debido a que las empresas cuentan con inventarios, alertó que una prolongación de la crisis podría tener efectos más amplios sobre la producción y los precios.

El MTC, en conjunto con
El MTC, en conjunto con el Ministerio de la Producción y COFIDE, promueve la masificación del GNV, alineándose con las políticas estatales para mejorar la calidad del aire. (Gob)

