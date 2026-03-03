Congresista Adriana Tudela admite ignorar cifra de peruanos sin acceso a agua potable y precio del balón de gas: “No consumo”

Tudela admitió no saber cuántos peruanos carecen de agua potable ni el precio del balón de gas, lo que generó críticas en redes sociales

La congresista y candidata a la segunda vicepresidencia por Avanza País, Adriana Tudela, admitió este lunes no conocer la cantidad de peruanos sin acceso a agua potable ni el precio actual del balón de gas durante una entrevista en la que se trataron asuntos sociales relevantes para la ciudadanía.

“No lo sé. No consumo gas”, respondió de manera escueta a una consulta del programa conducido por el periodista Martín Riepl en RPP, en el contexto de la restricción impuesta por el Gobierno a la venta de gas natural vehicular (GNV) para autos particulares tras una fuga y deflagración en el yacimiento de Camisea, en Cusco.

Al ser consultada sobre el número de peruanos sin acceso a agua potable, Tudela señaló que solo maneja la cifra de “tres millones” correspondiente a la capital, una declaración que generó críticas en la plataforma X (antes Twitter).

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 2023, el 73,7% de la población peruana carece de acceso a agua segura, porcentaje que se eleva a 97,5% en zonas rurales y baja a 67,8% en áreas urbanas. Además, el 21,6% no dispone de alcantarillado ni sistemas adecuados de disposición sanitaria, con una diferencia significativa entre el ámbito rural (59,9%) y el urbano (12,3%).

Adriana Tudela señaló que, en retrospectiva, no habría votado por la destitución del expresidente José Jerí, aunque considera que los votos de su bancada no habrían cambiado el resultado

Respecto a su patrimonio, Tudela explicó que en 2023 recibió una herencia que la convirtió en titular de un porcentaje pequeño en varios bienes inmuebles, agrupados en 18 partidas registrales. No obstante, aclaró que no se trata de 18 propiedades distintas, ya que algunas corresponden a diferentes partes de un mismo inmueble, como aires o estacionamientos.

Sobre destitución de José Jerí

Tudela también fue tendencia por una entrevista con el diario Expreso, donde declaró que, “viéndolo hacia atrás”, no hubiera votado por la destitución del expresidente José Jerí, investigado por reuniones clandestinas con empresarios chinos y señalado por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias previamente recibidas en Palacio de Gobierno.

“Visto en retrospectiva, yo no votaría igual hoy, aunque creo que nuestros votos no iban a inclinar la balanza, porque la censura ya estaba totalmente consumada y los seis votos de Avanza País no iban a cambiar ese resultado. Pero, insisto, yo sí creo que, viéndolo hacia atrás, tal vez no debimos respaldar esa censura, viendo todo lo que ha pasado”, afirmó.

Adriana Tudela, de Avanza País, reconoció que no habría respaldado la destitución de Jerí “viéndolo hacia atrás”, ya que dio paso a la elección de José Balcázar

La salida de Jerí abrió paso a la elección de José María Balcázar, congresista y exmagistrado de 83 años, como octavo presidente de Perú en diez años, pese a la controversia por sus declaraciones sobre las relaciones sexuales tempranas, que según él benefician el futuro psicológico de la mujer, y a una citación judicial por la presunta apropiación de fondos del Colegio de Abogados cuando era decano.

“Es importante que las fuerzas políticas asuman su cuota de responsabilidad, por más pequeña que sea, porque lo que sí veo con mucha preocupación es cómo las fuerzas políticas que se encuentran hacia la derecha, las que están punteras en las encuestas, han entrado en esta pelea a muerte; una pelea que yo considero sumamente infantil, porque estamos divididos en un momento en el cual deberíamos poder estar unidos para hacerle frente a un Gobierno de Perú Libre“, expresó Tudela.