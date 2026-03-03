Perú

Congresista Adriana Tudela admite ignorar cifra de peruanos sin acceso a agua potable y precio del balón de gas: “No consumo”

La congresista y candidata a la vicepresidencia por Avanza País reconoció desconocer cifras clave sobre acceso a servicios básicos durante una entrevista en la que también se refirió a su patrimonio

Guardar
Tudela admitió no saber cuántos
Tudela admitió no saber cuántos peruanos carecen de agua potable ni el precio del balón de gas, lo que generó críticas en redes sociales

La congresista y candidata a la segunda vicepresidencia por Avanza País, Adriana Tudela, admitió este lunes no conocer la cantidad de peruanos sin acceso a agua potable ni el precio actual del balón de gas durante una entrevista en la que se trataron asuntos sociales relevantes para la ciudadanía.

“No lo sé. No consumo gas”, respondió de manera escueta a una consulta del programa conducido por el periodista Martín Riepl en RPP, en el contexto de la restricción impuesta por el Gobierno a la venta de gas natural vehicular (GNV) para autos particulares tras una fuga y deflagración en el yacimiento de Camisea, en Cusco.

Al ser consultada sobre el número de peruanos sin acceso a agua potable, Tudela señaló que solo maneja la cifra de “tres millones” correspondiente a la capital, una declaración que generó críticas en la plataforma X (antes Twitter).

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 2023, el 73,7% de la población peruana carece de acceso a agua segura, porcentaje que se eleva a 97,5% en zonas rurales y baja a 67,8% en áreas urbanas. Además, el 21,6% no dispone de alcantarillado ni sistemas adecuados de disposición sanitaria, con una diferencia significativa entre el ámbito rural (59,9%) y el urbano (12,3%).

Adriana Tudela señaló que,
Adriana Tudela señaló que, en retrospectiva, no habría votado por la destitución del expresidente José Jerí, aunque considera que los votos de su bancada no habrían cambiado el resultado

Respecto a su patrimonio, Tudela explicó que en 2023 recibió una herencia que la convirtió en titular de un porcentaje pequeño en varios bienes inmuebles, agrupados en 18 partidas registrales. No obstante, aclaró que no se trata de 18 propiedades distintas, ya que algunas corresponden a diferentes partes de un mismo inmueble, como aires o estacionamientos.

Sobre destitución de José Jerí

Tudela también fue tendencia por una entrevista con el diario Expreso, donde declaró que, “viéndolo hacia atrás”, no hubiera votado por la destitución del expresidente José Jerí, investigado por reuniones clandestinas con empresarios chinos y señalado por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias previamente recibidas en Palacio de Gobierno.

“Visto en retrospectiva, yo no votaría igual hoy, aunque creo que nuestros votos no iban a inclinar la balanza, porque la censura ya estaba totalmente consumada y los seis votos de Avanza País no iban a cambiar ese resultado. Pero, insisto, yo sí creo que, viéndolo hacia atrás, tal vez no debimos respaldar esa censura, viendo todo lo que ha pasado”, afirmó.

Adriana Tudela, de Avanza País,
Adriana Tudela, de Avanza País, reconoció que no habría respaldado la destitución de Jerí “viéndolo hacia atrás”, ya que dio paso a la elección de José Balcázar

La salida de Jerí abrió paso a la elección de José María Balcázar, congresista y exmagistrado de 83 años, como octavo presidente de Perú en diez años, pese a la controversia por sus declaraciones sobre las relaciones sexuales tempranas, que según él benefician el futuro psicológico de la mujer, y a una citación judicial por la presunta apropiación de fondos del Colegio de Abogados cuando era decano.

“Es importante que las fuerzas políticas asuman su cuota de responsabilidad, por más pequeña que sea, porque lo que sí veo con mucha preocupación es cómo las fuerzas políticas que se encuentran hacia la derecha, las que están punteras en las encuestas, han entrado en esta pelea a muerte; una pelea que yo considero sumamente infantil, porque estamos divididos en un momento en el cual deberíamos poder estar unidos para hacerle frente a un Gobierno de Perú Libre“, expresó Tudela.

Temas Relacionados

Adriana Tudelaperu-politicaElecciones 2026agua potablegasAvanza País

Más Noticias

Desabastecimiento de combustible en Perú: ¿Autos con GNV pueden cargar con GLP?

La emergencia por falta de gas natural vehicular dejó a miles de conductores en Lima y Callao buscando alternativas

Desabastecimiento de combustible en Perú:

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Clima en Tarapoto: probabilidad de

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Conoce el pronóstico del clima

Daniel Urresti salió en libertad tras casi 3 años preso: Podemos Perú alista conferencia de prensa en Paseo Colón

El líder de Podemos Perú publicó una imagen junto al exministro y su esposa, la también candidata al Senado, Juanita de Urresti. Anunció que el militar se sumará a la campaña como experto en seguridad

Daniel Urresti salió en libertad

Vandalizan patrimonio cultural en Huánuco: pintas dañan el Puente Calicanto y autoridades buscan identificar a responsables

La Dirección Desconcentrada de Cultura confirmó daños en la rotonda y anunció acciones legales tras revisar cámaras de seguridad

Vandalizan patrimonio cultural en Huánuco:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Daniel Urresti salió en libertad

Daniel Urresti salió en libertad tras casi 3 años preso: Podemos Perú alista conferencia de prensa en Paseo Colón

Delia Espinoza afronta nueva inhabilitación este 12 de marzo: Congreso debatirá denuncia constitucional en su contra

Piden a José María Balcázar que todas sus reuniones sean transmitidas en vivo: “La transparencia es una obligación”

Ministra Lily Vásquez, denunciada por maltrato laboral: cinco empleados la acusaron y el caso sigue bajo investigación

Plantean citar al ministro Ángelo Alfaro por desabastecimiento de GNV: piden que informe impacto y medidas tras fuga en Cusco

ENTRETENIMIENTO

Periodista Marisel Linares llamó a

Periodista Marisel Linares llamó a César Nakasaki horas después del atropello a Lizeth Marzano: "La conocía de los programas"

Gino Marzano, hermano de Lizeth, agradece muestras de cariño y clama justicia: “Esto no se trata solo de nosotros, sino de todo el Perú”

Giacomo Benavides anuncia el inminente retorno de Zaca TV: “¿Y si les digo qué día es?”

Notario revela detalle en sello que evidenciaría falsificación en documento de Marisel Linares sobre donación del vehículo a Adrián Villar

Madre de Adrián Villar y la vez que denunció a Rubén Villar por chocar su auto y darse a la fuga: “Por nueva pareja”

DEPORTES

Juan Pablo Varillas confiesa que

Juan Pablo Varillas confiesa que la lesión en el cartílago de su cadera “es un poco irreversible” y explica cómo compite

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

Bassco Soyer no se cansa: festeja distinción MVP en Liga Revelação con una actuación goleadora ante UD Leiria

¿La selección de Irán puede retirarse del Mundial 2026? Los posibles escenarios tras conflicto con Estados Unidos en Medio Oriente

Los millonarios montos que la selección de Irán tendría que pagar en caso se retire del Mundial 2026 tras conflicto con Estados Unidos