Hijo de María Pía Copello debuta como empresario con su marca de ropa: “orgullosa de ti”

Foto 0: A sus 18 años, el hijo mayor de la presentadora deja el deporte de lado y apuesta por la moda, presentando una línea que prioriza autenticidad y construcción de identidad en la vestimenta juvenil peruana (Instagram / María Pía Copello)

Con tan solo 18 años, Samuel Dyer Copello, hijo mayor de la presentadora peruana María Pía Copello, ha dado un paso fuera del circuito digital y deportivo al estrenar su propia línea de ropa, AVOID, en 2024.

El lanzamiento ha captado la atención tanto por su propuesta diferenciada como por el costo de sus productos, que se sitúan por encima del promedio en el mercado juvenil nacional.

Mientras cursa estudios universitarios en Estados Unidos, Samuel ha decidido dirigir su proyecto comercial hacia un público urbano que valora la autenticidad y el diseño, desmarcándose de las tendencias pasajeras y apostando por una identidad sólida para su marca.

El debut empresarial de Samuel Dyer Copello

El lanzamiento de AVOID posiciona a Samuel Dyer Copello en el negocio textil, con precios que superan el promedio juvenil y generan debate. (Instagram / María Pía Copello)

La aparición de AVOID marca el inicio formal de Samuel Dyer Copello en el ámbito empresarial, un terreno diferente al de las competencias automovilísticas donde previamente se lo identificaba como miembro del team Dyer.

La primera colección, denominada The Legacy Collection, fue puesta a la venta a través del sitio web oficial con un catálogo inicial de siete prendas. Las camisetas tienen un valor de 179 soles, mientras que las poleras alcanzan los 299 soles, precios que han generado reacciones en redes sociales por ubicarse por encima de lo habitual en ropa juvenil local.

Esta estrategia apunta a consumidores que priorizan la exclusividad y la construcción de una identidad personal en su vestimenta. En la presentación digital, Samuel explicó: “Todo legado comienza con una decisión: crear algo que permanezca. Hoy nace THE LEGACY COLLECTION, nuestra primera colección. Una declaración de identidad. Una visión que no sigue tendencias, las evita. El legado empieza ahora”. El mensaje fue replicado en la cuenta de Instagram de la marca, reforzando la idea de permanencia y autenticidad.

El movimiento de Samuel, quien viajó de regreso a Perú desde Estados Unidos para grabar el video de lanzamiento, evidenció su implicancia directa en el desarrollo de la firma, a pesar de residir temporalmente en el extranjero por motivos universitarios.

María Pía orgullosa de su hijo

Con un discurso centrado en autenticidad y permanencia, AVOID refleja la visión empresarial de María Pía Copello y su entorno cercano. (avoid.pe)

La reacción de María Pía Copello no se hizo esperar. La presentadora y empresaria compartió su entusiasmo en redes sociales con un mensaje claro: “Orgullosa de ti”, dirigiéndose a su hijo y sumándose a la oleada de mensajes positivos que circularon tras el anuncio.

Esta muestra de apoyo ha sido especialmente visible para los seguidores de la familia, acostumbrados a la interacción constante entre madre e hijo en plataformas digitales.

La relación laboral entre ambos ha sido transparente. En declaraciones para el pódcast de Clarissa Molina, Copello reveló: “Hemos negociado, créeme que no ha sido una negociación fácil”, en referencia a la participación de Samuel en sus videos virales, dejando en claro el profesionalismo que caracteriza los acuerdos dentro del entorno familiar.

Estudios en el extranjero de Samuel

Desde Estados Unidos, Samuel Dyer Copello gestiona su emprendimiento y refuerza su perfil internacional. (avoid.pe)

El traslado de Samuel Dyer Copello a Estados Unidos para iniciar sus estudios universitarios supuso un cambio en la dinámica familiar y en la gestión de sus proyectos. Según relató María Pía Copello, la despedida fue emotiva y representó el inicio de una etapa de mayor independencia para su hijo: “Nos vamos. Samuelito ya no regresa con nosotros. Se queda estudiando”, expresó en una publicación desde el aeropuerto.

Pese a la distancia, Samuel organizó un breve retorno a Perú para liderar personalmente la grabación de la campaña de lanzamiento de AVOID, un gesto que subraya su compromiso con el emprendimiento. La reacción del público fue inmediata, con una serie de comentarios que valoraron la dedicación y disciplina del joven empresario, así como el respaldo familiar que lo acompaña.

Actualmente, la colección inicial de AVOID permanece disponible en su plataforma digital y continúa generando conversaciones en redes sobre la apuesta por la identidad y el diseño en la moda juvenil.