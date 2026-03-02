Perú

Familia de Lizeth Marzano pide prisión preventiva para Adrián Villar y otros involucrados: “Buscaremos la pena mayor”

Hermano de la deportista fallecida afirmó que personas cercanas al joven de 21 años habrían intentado encubrir los hechos para evitar una condena en su contra

Hermano de la deportista fallecida afirmó que personas cercanas al joven de 21 años habrían intentado encubrir los hechos para evitar una condena en su contra. (Video: Cuarto Poder)

La familia de la joven atleta Lizeth Marzano, fallecida luego de ser atropellada en San Isidro insiste en que debería dictarse prisión preventiva contra Adrián Villar mientras avanzan las pesquisas judiciales en su contra y se espera la decisión judicial que podría llevarlo a prisión por hasta 15 años, según la opinión de abogados penalistas.

La familia de Lizeth Marzano sostiene que existen motivos suficientes para que Villar enfrente prisión preventiva y no solo justifican esta medida por la gravedad de los hechos ocurridos el pasado 17 de febrero de 2026 en la avenida Camino Real, sino porque el joven de 21 años y su entorno habrían intentado encubrir su responsabilidad por medio de actos que habrían dificultado la investigación de lo ocurrido.

En diálogo con Cuarto Poder, Gino Marzano, hermano de la deportista fallecida, y el abogado Julio Mendoza Herrera, que representa a la familia; expresaron su intención de exigir sanciones drásticas no solo contra Villar. “Nosotros vamos a buscar la pena mayor para todas las personas que han participado en este encubrimiento y que ha ocasionado la pérdida de mi hermana”, expresó Gino Marzano.

Hijastro de la periodista Marisel Linares podría afrontar nueve meses de prisión preventiva por atropellar a Lizeth Marzano y darse a la fuga sin auxiliarla.

“Esto es un hito importante, la prisión preventiva, pero como mencionaba, nosotros vamos a buscar la pena máxima y hoy han salido nuevas pruebas acá en el programa. Ya no sé qué más pruebas necesitan saber para que realmente haya una persona que ha… ha habido todo un encubrimiento y una persona que ha querido sacar provecho para tener una pena menor”, indicó el hermano de la víctima.

Validez del dosaje etílico en el caso Marzano

Sobre la validez del examen de dosaje etílico presentado por Villar como prueba de que no estaba conduciendo en estado de ebriedad la noche del incidente, el abogado Mendoza Herrera, afirmó que el que tiene valor “es el que se hace en la Unidad de Criminalística de la Policía para estos efectos. Ese es el dosaje etílico legal que dice el protocolo y la norma que se hace cuando existe un accidente de tránsito”.

Según Mendoza Herrera, cualquier examen realizado fuera de este procedimiento no representa una prueba válida. “Lo otro es un examen que uno se hace de manera particular, ni siquiera es con un perito. Las pruebas que se hacen en la Unidad de Criminalística tienen una contraprueba que uno puede recurrir y esto no ha sucedido en este caso”, aseguró.

El documentodetalla que el investigado abandonó la escena del accidente, se trasladó fuera de la jurisdicción y pudo haber coordinado con terceros tras los hechos, lo que podría obstaculizar la investigación penal (Créditos: Canal N)

Este cuestionamiento surge tras el anuncio de la defensa de Villar sobre la presentación de un examen toxicológico alternativo, efectuado fuera del protocolo formal establecido por la Policía.

El abogado de la familia Marzano indicó que “nosotros sí consideramos que es necesario y es justo. (...) En primer lugar, uno de los temas es la pena probable. En este momento, el Ministerio Público está imputando un homicidio culposo. Nosotros creemos que es un homicidio simple a título de dolo eventual, que tiene una pena mayor. Y sumado a los otros delitos que han sucedido, el Ministerio Público cree que la pena probable es de ocho años”, aseguró.

La familia sostiene que Villar podría incidir en la marcha de las investigaciones si permanece libre y consideran la prisión preventiva esencial para resguardar la objetividad y la transparencia en el proceso.

