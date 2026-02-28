Perú

Reducen tiempo de viaje: aplican cambio de sentido vial en la Panamericana Sur este 1 de marzo

La medida se aplicará también el 5 de abril, coincidiendo con el feriado largo de Semana Santa, cuando se espera alta afluencia vehicular

El contraflujo habilita 5 carriles
El contraflujo habilita 5 carriles en dirección a Lima y solo 1 hacia el sur, desviando este último por la Antigua Panamericana Sur, lo que reduce el tiempo de viaje de 1 hora y 30 minutos a 45 minutos - Créditos: Andina.

La Panamericana Sur modificará su dinámica habitual este domingo 1 de marzo, cuando se amplíe el horario del cambio de sentido vial para facilitar el retorno masivo de vehículos hacia Lima en el marco del Plan Verano 2026.

La medida estará vigente desde las 16:00 del domingo hasta las 00:00 del lunes 2 de marzo, en el tramo comprendido entre la playa Santa María del Mar y el puente Atocongo.

El esquema implementado invierte 2 carriles en el sentido sur-norte, permitiendo así que 5 carriles queden habilitados para el regreso a Lima y solo 1 en dirección al sur. Este último será desviado completamente por la Antigua Panamericana Sur, a la altura del puente vehicular Arica. Según la Municipalidad de Lima y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), esta acción permitirá que el tiempo de viaje entre ambos puntos se reduzca de 1 hora y 30 minutos a 45 minutos.

La disposición se volverá a aplicar el domingo 5 de abril, coincidiendo con el feriado largo por Semana Santa, periodo en el que se espera un flujo vehicular considerable.

Conductores y usuarios podrán consultar el estado del tránsito en tiempo real a través del canal de YouTube de Emape (LINK) y reportar incidentes llamando a la Central de Emergencias al 939561906.

Se reforzará la fiscalización en
Se reforzará la fiscalización en 5 paraderos críticos con segregación de carriles para el transporte público, buscando combatir el transporte informal y mejorar la seguridad vial - Créditos: Andina.

Operativos en paraderos clave

El ordenamiento vial contemplará también la intervención en 5 paraderos críticos: puentes Benavides, Atocongo, Alipio Ponce, Parque Zonal y el puente del kilómetro 40. En estas zonas, equipos de fiscalización de la Policía Nacional del Perú, inspectores municipales y agentes del Serenazgo de Lima reforzarán la supervisión y el control vehicular.

En cada paradero se segregará un carril exclusivo para el transporte público, delimitado mediante canalizadores de tránsito. El objetivo es restringir la operación del transporte informal y garantizar la seguridad de conductores, pasajeros y peatones.

Fiscalización del transporte de carga pesada

Las acciones de control se extienden también a los vehículos de carga pesada. De acuerdo con la Ordenanza Municipal 2807 y el Reglamento Nacional de Tránsito, estos vehículos solo podrán circular por el carril derecho y el contiguo más próximo en el tramo entre la avenida El Derby y el puente Conchán. El uso del carril izquierdo queda prohibido para este tipo de unidades.

El cumplimiento de esta normativa se vigila con cinemómetros y equipos especializados en el registro y conteo de vehículos. Desde el 21 de febrero rige un periodo de marcha blanca de 15 días; posteriormente, la Municipalidad de Lima, en coordinación con la Gerencia de Movilidad Urbana, Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control, y la Policía Nacional, iniciará sanciones a quienes infrinjan la restricción.

La Panamericana Sur tendrá horario
La Panamericana Sur tendrá horario ampliado de cambio de sentido vial para favorecer el retorno masivo de vehículos hacia Lima - Créditos: Andina.

En paralelo, se ejecutan labores de limpieza y recuperación de espacios públicos afectados por botaderos informales de basura y desmonte a lo largo de la Panamericana Sur. 3 puntos críticos han sido intervenidos recientemente por operarios municipales que emplearon camiones y retroexcavadoras para sanear las áreas.

Entre las zonas recuperadas figuran el puente Parque Zonal y los accesos en los kilómetros 16 y 33, donde se realizaron trabajos de limpieza, reforestación y paisajismo. En el paradero Parque Zonal se sembraron 100 m² de césped y se plantaron 2 árboles de meijo; en la salida del grifo Vextrom se habilitaron 80 m² de áreas verdes y se instaló una gruta, en colaboración con los vecinos. En el kilómetro 33 se plantaron 8 árboles de meijo y se eliminó el botadero informal de desmonte.

