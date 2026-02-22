Perú

Camiones en la Panamericana Sur: ¿por dónde tendrán que pasar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

La MML implementa la medida en el marco de la Ordenanza 2807 y el Reglamento Nacional de Tránsito

Cada día, 75.000 vehículos circulan por la Panamericana Sur. De ese total, cerca del 30% son camiones de carga pesada. Ese volumen convirtió a esta vía en uno de los puntos más congestionados de Lima y llevó a la Municipalidad Metropolitana de Lima a imponer nuevas reglas obligatorias para evitar multas y ordenar el tránsito.

La medida ya está en marcha. Durante 15 días se aplica un periodo de adaptación, pero la fiscalización incluye controles electrónicos y presencia de inspectores en puntos críticos. Los conductores de transporte pesado deben prestar atención a los carriles permitidos, a los desvíos habilitados y al horario especial de los domingos.

La disposición forma parte de la Ordenanza 2807 y del Reglamento Nacional de Tránsito. El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y con la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor. Las autoridades detallaron los tramos y las rutas alternas para evitar infracciones.

Restricción obligatoria de carriles

Desde la avenida El Derby hasta la altura del puente Conchán, los camiones solo pueden circular por el carril derecho y el carril contiguo inmediato. El carril izquierdo queda reservado para vehículos de mayor velocidad.

El gerente general de EMAPE, Edgar Lara Florian, explicó la razón técnica de la medida. “Los camiones tienen particularidades; van a menor velocidad y suelen tener dificultades al frenar o sufrir averías que bloquean la vía. Al desplazarlos a la derecha, liberamos el tránsito rápido”, declaró a la agencia Andina.

El crecimiento del parque automotor incrementó la presión sobre la infraestructura y elevó el riesgo de congestión, sobre todo cuando unidades pesadas ocupan el carril izquierdo.

La fiscalización también alcanza a buses y colectivos informales que realizan paradas indebidas. Inspectores municipales se ubican en puntos estratégicos como los paraderos Benavides, Atocongo, Alipio Ponce y Mateo Pumacahua.

EMAPE coordina acciones con la Gerencia de Movilidad Urbana, el SAT, la Gerencia de Fiscalización, la Gerencia de Seguridad y la Policía Nacional del Perú. El objetivo es garantizar que los carriles se utilicen según lo establecido y que los paraderos autorizados funcionen sin interferencias.

Las autoridades advirtieron que la restricción no es opcional. Los vehículos pesados que invadan el carril izquierdo podrán ser sancionados conforme al Reglamento Nacional de Tránsito.

Rutas alternas para ir de sur a norte

Para los conductores que buscan evitar el tramo principal en sentido sur a norte, la ordenanza establece un desvío a la altura del puente Conchán hacia la Antigua Panamericana Sur.

Luego deben continuar por la avenida Pedro Miotta hasta el entorno del Mall del Sur, donde podrán reincorporarse a la vía troncal. Este recorrido permite eludir la zona con mayor supervisión y reducir el riesgo de multas por uso indebido de carriles.

Las autoridades recomendaron revisar la señalización antes de ingresar al tramo restringido y planificar el trayecto con anticipación.

El plan mantiene el cambio de sentido vehicular los domingos entre las 16:00 y 20:00 horas. En ese horario, desde la playa Santa María hasta el intercambio vial Atocongo, se habilitan cinco carriles en dirección a Lima.

Con esta medida, el retorno hacia la capital reduce su duración de 90 a 45 minutos, según cifras municipales. El esquema busca facilitar el desplazamiento en horas de mayor demanda.

Limpieza y asistencia en la vía

EMAPE recordó que arrojar basura en la Panamericana Sur constituye una infracción sancionada con multas de hasta S/1.337. La entidad ejecuta labores permanentes de limpieza para mantener la vía operativa.

En caso de accidentes o fallas mecánicas, la ciudadanía puede comunicarse con la Central de Emergencias 939-561-906, disponible las 24 horas para auxilio vial gratuito y recepción de reportes.

Las nuevas disposiciones ya se aplican en la Panamericana Sur. Los transportistas deben respetar carriles, desvíos y horarios si desean evitar sanciones y circular sin contratiempos.

