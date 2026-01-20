Perú refuerza su liderazgo gastronómico global con una destacada participación en Madrid Fusión 2026

Perú refuerza su liderazgo gastronómico global con su participación en Madrid Fusión 2026. (Foto: PromPerú)

La gastronomía peruana atraviesa un momento de gran proyección internacional. Tras obtener, por décimo tercer año consecutivo, el título de Mejor Destino Culinario del Mundo en los World Travel Awards 2025, el país prepara una destacada participación en uno de los congresos gastronómicos más relevantes del planeta. Este reciente galardón, sumado a los reconocimientos de los World Culinary Awards y los Gourmand Cookbook Awards, consolida la presencia del Perú en el competitivo escenario global.

Promperú ha anunciado que la nación potenciará esta imagen en Madrid Fusión 2026, un evento que reúne a las figuras más influyentes de la cocina mundial. La próxima edición de Madrid Fusión, a celebrarse del 26 al 28 de enero en el recinto IFEMA Madrid, contará con una propuesta innovadora y auténtica que busca conectar la diversidad culinaria peruana con el público europeo.

Gastronomía peruana llevará su diversidad y tradición a Madrid Fusión 2026. (Foto: PromPerú)

Propuesta inmersiva para Madrid Fusión 2026

Durante el congreso, Perú dispondrá de un espacio de más de 100 m², diseñado como una recreación fiel de una taberna limeña tradicional. Esta iniciativa, liderada por Promperú, tiene como objetivo ofrecer una experiencia inmersiva en la que los visitantes profesionales puedan recorrer, a través de los sentidos, las distintas regiones del país. Se exhibirán sabores, técnicas y productos emblemáticos que resumen la riqueza de la despensa peruana.

El diseño del stand permitirá a los asistentes descubrir la variedad de ingredientes provenientes de la costa, los Andes y la Amazonía, así como la fusión de saberes ancestrales e influencias de diversas culturas, entre ellas la indígena, española, africana y asiática. La experiencia busca destacar la biodiversidad como sello distintivo de la cocina peruana y su capacidad para reinventarse de manera constante.

Perú apuesta por su cocina como motor del turismo en Madrid Fusión 2026. (Foto: Promperú)

Actividades y fortaleza de la cocina peruana

Uno de los ejes principales de la participación peruana serán las actividades orientadas a mostrar la amplitud de su oferta gastronómica y la solidez de su cocina contemporánea. Entre ellas se incluyen degustaciones de café peruano y dulces tradicionales, así como almuerzos de alto nivel a cargo de chefs peruanos residentes en España. Estas propuestas permitirán a los visitantes apreciar la calidad y la creatividad que caracterizan la gastronomía del Perú.

El emblemático pisco sour también tendrá un papel protagónico, con demostraciones a cargo de Johnny Schuler, quien compartirá técnicas y variantes de este cóctel nacional. La presencia de figuras reconocidas refuerza la estrategia de posicionar la coctelería peruana en el escenario internacional.

Promperú prepara una propuesta inmersiva para mostrar la cocina peruana en Madrid Fusión. (Foto: PromPerú)

Conexión y la proyección global

El stand peruano se convertirá en punto de encuentro para chefs, prensa especializada, empresarios y líderes del sector gastronómico internacional. Según Promperú, esta iniciativa busca poner en relieve la riqueza de ingredientes y tradiciones que caracterizan a la cocina nacional, así como las prácticas y saberes que la han hecho única en el mundo.

Promperú —adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo— proyecta que la participación en Madrid Fusión 2026 fortalecerá aún más la imagen del Perú como destino turístico global, capaz de ofrecer cultura viva, biodiversidad, tradición e innovación en cada experiencia. Así, la gastronomía peruana se consolida como motor del turismo y embajadora de la identidad nacional ante el mundo.