Miguel Arce se quiebra en ‘Esto sí es amor’ al recordar la muerte de su padre: “Le dio un infarto fulminante y no despertó más”

Durante una conversación con un participante, el presentador abrió su corazón y relató el impacto personal de la muerte de su padre, mostrando empatía y vulnerabilidad ante las cámaras.

El conductor compartió al aire la experiencia de la pérdida repentina de su padre, conmoviendo a la audiencia. Esto sí es amor/ ATV

Durante la emisión en vivo del programa 'Esto sí es amor’, el conductor Miguel Arce no logró contener las lágrimas al recordar públicamente la muerte repentina de su padre. El presentador relató que su progenitor falleció de un infarto fulminante hace ocho meses, apenas horas después de haber conversado con él, situación que marcó un momento de alta emotividad en la transmisión y generó una oleada de reacciones entre los televidentes y en redes sociales.

El episodio tuvo lugar durante la intervención del participante Miguel Ángel ‘Chalán churrazo’, quien compartió su propia experiencia de pérdida al relatar la muerte de su madre a causa de cáncer. Arce se mostró visiblemente afectado al escuchar la historia y, lejos de mantenerse distante, decidió compartir su propio testimonio, estableciendo un vínculo de empatía en pleno directo.

“Yo empatizo mucho con tu historia. Hace unos ocho meses mi padre se fue. Fue de un momento para otro, a él le dio un infarto fulminante. Hablé con él a las ocho de la noche y al día siguiente ya no se despertó”, expresó Arce ante las cámaras.

El conductor, que atraviesa el duelo desde hace varios meses, profundizó en el impacto de la pérdida. “Esta historia me toca mucho. Eres un luchador, hermano. Y a mí me pasó a los 40 años. A ti te pasó mucho, mucho más joven. Entonces, de verdad, hermano, fuerza. Me gusta mucho todo lo que has logrado y... nada, perdón, perdón, me voy un poquito”, dijo con la voz entrecortada. Sus palabras generaron una respuesta inmediata de apoyo por parte de la audiencia y los presentes en el set.

La reacción de Arce evidenció el alcance emocional de la televisión en vivo y la capacidad del medio para generar identificación con el público. El conductor, que suele mantener una postura profesional y serena, permitió que la vulnerabilidad se hiciera presente en pantalla, algo poco frecuente en la televisión nacional.

Durante la transmisión, se observó cómo Miguel Arce necesitó tomar una breve pausa para recomponerse antes de continuar con la conducción. El equipo de producción brindó su respaldo, mientras que en redes sociales se multiplicaron los mensajes de solidaridad y reconocimiento hacia el presentador.

Miguel Arce se quiebra al hablar de la muerte de su padre. ATV/ Esto sí es amor.

La historia compartida por Miguel Ángel, el participante que motivó la apertura emocional de Arce, también fue recibida con empatía y reconocimiento. Ambos testimonios sirvieron como recordatorio del poder del acompañamiento y la comprensión mutua en procesos de duelo.

‘Esto si es amor’ cambió de horario

El reality de citas ‘Esto sí es amor’, conducido por Miguel Arce y Suheyn Cipriani, dejó de emitirse en horario nocturno para pasar a las tardes en la pantalla de ATV. La decisión se anunció al cierre de la última emisión, después de varias semanas marcadas por cuestionamientos sobre el bajo nivel de audiencia. El cambio llega poco después de que Magaly Medina expresara su malestar por el bajo “colchón” de rating que el programa le dejaba antes de ‘Magaly TV, la firme’.

Magaly Medina lanza dura crítica al programa de Miguel Arce y Suheyn Cipriani: “Empiezo con un miserable 0.5”. ATV / Magaly TV La Firme

‘Esto sí es amor’ se transmitía originalmente antes del espacio de Magaly Medina, quien criticó públicamente el desempeño del reality. Miguel Arce reconoció las dificultades de sintonía y defendió el formato, argumentando que se trata de un proyecto nuevo que requiere tiempo para consolidarse. No obstante, el conductor y su compañera anunciaron un cambio inmediato en la programación.

A partir del lunes 23 de febrero de 2026, ‘Esto sí es amor’ se emite de 3 p.m.a 4 p.m. “Porque usted lo pidió, vamos de 3 a 4 de la tarde. Señito, vamos a estar con ustedes”, señaló Arce, reafirmando su compromiso con el crecimiento del programa y la búsqueda de una mayor conexión con la audiencia.

Magaly Medina lanza dura crítica al programa de Miguel Arce y Suheyn Cipriani: “Empiezo con un miserable 0.5”. ATV / Magaly TV La Firme

