José Jerí reaparece en actividades oficiales tras volver al Congreso

Su regreso al Congreso ocurre en un contexto político todavía marcado por la tensión, a pocos días de que el gabinete Miralles acuda al Pleno para solicitar el voto de confianza

Luego de dejar el Ejecutivo, José Jerí retoma reuniones y agenda pública

Tras dejar la Presidencia de la República luego de ser censurado por el Parlamento, José Jerí ha retomado sus funciones como congresista y reaparecido en actividades oficiales vinculadas a su labor de representación. Su retorno al Legislativo se produce en un escenario político aún tensionado y a pocos días de que el gabinete Miralles solicite el voto de confianza ante el Pleno.

A través de sus redes sociales, Jerí informó que reinició su agenda parlamentaria con la semana de representación. De esta manera, el exmandatario, ahora nuevamente en su rol legislativo, retoma sus actividades tras una salida abrupta del Ejecutivo y en medio de un contexto marcado por enfrentamientos entre partidos políticos.

FILE PHOTO: Peruvian President Jose Jeri testifies before a congressional committee to address undisclosed meetings with a Chinese businessman, a case that has intensified scrutiny over his government's transparency and accountability, in Lima, Peru, January 21, 2026. REUTERS/Gerardo Marin/File Photo

Semana de representación

En una de sus primeras actividades, Jerí detalló: “Inicié -ayer lunes- la semana de representación reuniéndome con los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua (SINATRANA) para escuchar sus principales demandas y evaluar alternativas que permitan fortalecer sus derechos laborales”.

La reunión con el SINATRANA marcó el inicio formal de su agenda tras su retorno al Congreso.

Jose Jeri - Poder Judicial

Además, el exjefe de Estado se pronunció sobre la situación climática que atraviesa el país. En ese marco, destacó el papel del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) en el monitoreo de lluvias y crecidas de ríos. En su publicación señaló:

“En medio de las intensas lluvias, crecidas de ríos y eventos extremos que vienen afectando diversas regiones del Perú, el SENAMHI cumple una función esencial: monitorear permanentemente las condiciones meteorológicas e hidrológicas, emitir alertas tempranas y brindar información técnica que permita a las autoridades actuar con anticipación”.

Aparición en un supermercado de Breña

Paralelamente a su retorno a las actividades oficiales, también ha retomado su rutina cotidiana, esta vez sin la presencia de su escolta. El domingo 22 de febrero, José Jerí fue visto en un supermercado ubicado en la avenida Brasil, en el distrito de Breña.

Vestía ropa informal, llevaba lentes oscuros y empujaba un carrito de compras. La escena ocurrió cerca del mediodía, apenas cinco días después de que el Parlamento oficializara su salida del poder. No se observó personal de seguridad ni comitiva que lo acompañara, a diferencia de lo que era habitual durante su etapa en el Ejecutivo.

Exmandatario José Jerí visto en
Exmandatario José Jerí visto en supermercado

Los cuestionamientos y la votación de censura

La salida de Jerí del Ejecutivo se produjo luego de que el Congreso de la República aprobara siete mociones de censura en su contra el 17 de febrero. Entre los principales cuestionamientos figuraron reuniones sostenidas con empresarios chinos que no habrían sido registradas de manera transparente en la agenda oficial, situación que generó pedidos de esclarecimiento y aumentó la presión política.

A ello se sumaron antecedentes previos a su llegada al Ejecutivo. Durante su etapa como congresista, fue vinculado con denuncias por presuntos cobros irregulares para favorecer proyectos desde la Comisión de Presupuesto que presidió, aunque no existen sentencias firmes en su contra. Asimismo, una acusación por violación sexual presentada en 2025 fue archivada por falta de pruebas, pero generó críticas desde distintos sectores.

Tras la admisión y acumulación de las siete mociones, el Pleno procedió a la votación final: 75 votos a favor de la censura, 24 en contra y 3 abstenciones.

