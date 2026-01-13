Indecopi detecta ola de productos de limpieza falsificados en mercados de Lima

Foto: (iStock)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) alertó sobre la presencia de una amplia variedad de productos de limpieza falsificados en mercados y centros de abasto de Lima Metropolitana.

De acuerdo con el organismo, el hallazgo se produjo tras un operativo de fiscalización que incluyó compras encubiertas de detergentes y jabones que imitaban envases y diseños de marcas reconocidas.

El análisis técnico realizado en laboratorio especializado reveló que el 78 % de los detergentes y el 33 % de los jabones adquiridos resultaron ser falsificaciones.

Los productos presentaban diferencias visibles en color, textura y aroma respecto a los originales, empaques de baja calidad, sellos defectuosos y codificaciones que no corresponden a los estándares de la marca.

Además, en varios casos, el peso real de los envases era menor al declarado, lo que representa un perjuicio económico directo para los consumidores.

Sede de Indecopi. Foto: iuslatin

Riesgos para la salud

La Comisión de Signos Distintivos y la Dirección de Fiscalización del Indecopi remarcaron que estos productos adulterados pueden representar un riesgo para la salud de los usuarios, en especial para los niños.

El informe detalla que algunos productos contenían concentraciones excesivas de ciertos componentes, lo que podría provocar irritaciones, alergias o resequedad en la piel. Las autoridades también identificaron presentaciones que ya no se comercializan en el mercado formal y envases con información alterada o incompleta.

Frente a este escenario, el Indecopi recomienda desconfiar de productos de limpieza ofrecidos a precios inusualmente bajos, revisar cuidadosamente el estado de los envases y la información de las etiquetas, y realizar las compras únicamente en establecimientos formales y de confianza.

La entidad informó que continuará desplegando acciones de monitoreo y fiscalización en distintos puntos de la ciudad para proteger a los consumidores y prevenir la comercialización de productos que no cumplen con la normativa vigente. El operativo realizado por el Indecopi se suma a los esfuerzos para frenar la proliferación de mercancía ilegal en Lima Metropolitana y garantizar la seguridad en la compra de productos cotidianos.

(Freepik)

Compra responsable de protectores solares

De otro lado, Indecopi emitió recomendaciones para la compra responsable de bloqueadores solares durante el verano 2026, enfatizando la importancia de adquirir estos productos en establecimientos formales y verificar que cumplan con las normativas de etiquetado.

Según Priscila Carnero, representante de la Dirección de Fiscalización de Indecopi, los consumidores deben asegurarse de que toda la información del envase esté en español y sea fácilmente identificable, en cumplimiento del Reglamento Técnico Andino y la norma metrológica vigente.

Es obligatorio que el etiquetado incluya nombre del producto, contenido neto, fecha de vencimiento, instrucciones de uso, advertencias, precauciones, condiciones de almacenamiento, lista de ingredientes, razón social del fabricante o importador, número de RUC y país de origen. Además, el envase debe contar con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO).

Indecopi ha intensificado la fiscalización en Lima y Callao para monitorear el cumplimiento de estas exigencias, exhortando a fabricantes y comercializadores a corregir irregularidades.

Si un consumidor detecta datos incompletos o faltantes, puede presentar un reclamo ante el proveedor o directamente en Indecopi, donde se busca una solución rápida o incluso se puede iniciar un procedimiento sancionador.