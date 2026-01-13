Perú

Indecopi detecta ola de productos de limpieza falsificados en mercados de Lima

El organismo advierte que detergentes y jabones adulterados, que imitan marcas conocidas, pueden poner en riesgo la salud de los consumidores y aconseja extremar precauciones en sus compras

Guardar
Foto: (iStock)
Foto: (iStock)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) alertó sobre la presencia de una amplia variedad de productos de limpieza falsificados en mercados y centros de abasto de Lima Metropolitana.

De acuerdo con el organismo, el hallazgo se produjo tras un operativo de fiscalización que incluyó compras encubiertas de detergentes y jabones que imitaban envases y diseños de marcas reconocidas.

El análisis técnico realizado en laboratorio especializado reveló que el 78 % de los detergentes y el 33 % de los jabones adquiridos resultaron ser falsificaciones.

Los productos presentaban diferencias visibles en color, textura y aroma respecto a los originales, empaques de baja calidad, sellos defectuosos y codificaciones que no corresponden a los estándares de la marca.

Además, en varios casos, el peso real de los envases era menor al declarado, lo que representa un perjuicio económico directo para los consumidores.

Sede de Indecopi. Foto: iuslatin
Sede de Indecopi. Foto: iuslatin

Riesgos para la salud

La Comisión de Signos Distintivos y la Dirección de Fiscalización del Indecopi remarcaron que estos productos adulterados pueden representar un riesgo para la salud de los usuarios, en especial para los niños.

El informe detalla que algunos productos contenían concentraciones excesivas de ciertos componentes, lo que podría provocar irritaciones, alergias o resequedad en la piel. Las autoridades también identificaron presentaciones que ya no se comercializan en el mercado formal y envases con información alterada o incompleta.

Frente a este escenario, el Indecopi recomienda desconfiar de productos de limpieza ofrecidos a precios inusualmente bajos, revisar cuidadosamente el estado de los envases y la información de las etiquetas, y realizar las compras únicamente en establecimientos formales y de confianza.

La entidad informó que continuará desplegando acciones de monitoreo y fiscalización en distintos puntos de la ciudad para proteger a los consumidores y prevenir la comercialización de productos que no cumplen con la normativa vigente. El operativo realizado por el Indecopi se suma a los esfuerzos para frenar la proliferación de mercancía ilegal en Lima Metropolitana y garantizar la seguridad en la compra de productos cotidianos.

(Freepik)
(Freepik)

Compra responsable de protectores solares

De otro lado, Indecopi emitió recomendaciones para la compra responsable de bloqueadores solares durante el verano 2026, enfatizando la importancia de adquirir estos productos en establecimientos formales y verificar que cumplan con las normativas de etiquetado.

Según Priscila Carnero, representante de la Dirección de Fiscalización de Indecopi, los consumidores deben asegurarse de que toda la información del envase esté en español y sea fácilmente identificable, en cumplimiento del Reglamento Técnico Andino y la norma metrológica vigente.

Es obligatorio que el etiquetado incluya nombre del producto, contenido neto, fecha de vencimiento, instrucciones de uso, advertencias, precauciones, condiciones de almacenamiento, lista de ingredientes, razón social del fabricante o importador, número de RUC y país de origen. Además, el envase debe contar con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO).

Indecopi ha intensificado la fiscalización en Lima y Callao para monitorear el cumplimiento de estas exigencias, exhortando a fabricantes y comercializadores a corregir irregularidades.

Si un consumidor detecta datos incompletos o faltantes, puede presentar un reclamo ante el proveedor o directamente en Indecopi, donde se busca una solución rápida o incluso se puede iniciar un procedimiento sancionador.

Temas Relacionados

IndecopiProduectos de limpiezaMercadosLimaperu-noticias

Más Noticias

Alexandra Llaro y Waleska Toro atraviesan duro momento: se perderán toda la temporada con Regatas Lima por lesión

Con la mira puesta en el Campeonato Sudamericano de Clubes, el director técnico Horacio Bastit confirmó que no podrá contar con dos de sus piezas para lo que resta del ciclo 2025/26

Alexandra Llaro y Waleska Toro

La angustia de Melissa Klug tras agresión de Bryan Torres a su hija: “Samahara necesita ayuda psicológica, pero no la acepta”

La empresaria expresó su dolor como madre ante la negativa de la influencer a recibir apoyo profesional, resaltando lo difícil que resulta el acompañamiento cuando una víctima rechaza la intervención

La angustia de Melissa Klug

Cae red criminal integrada por 22 extranjeros dedicada a la pesca ilegal: incautan cargamento valorizado en S/2,5 millones

La intervención policial evitó un serio perjuicio a la sostenibilidad marina y a la economía nacional, según informaron las autoridades

Cae red criminal integrada por

A qué hora juega Real Madrid vs Albacete en Perú: partido por octavos de final de la Copa del Rey 2026

Con el debut oficial de Álvaro Arbeloa tras la abrupta salida de Xabi Alonso, los ‘merengues’ buscarán limpiarse la cara tras perder la final de Supercopa de España ante Barcelona. Conoce los horarios

A qué hora juega Real

Jesús Pretell se dirige a Sporting Cristal tras emigrar a LDU de Quito: “Solo tengo palabras de gratitud”

El mediocentro de Liga de Quito no olvida a su antiguo club, al que considera fundamental en su proceso formativo. “Me criaron cuando llegué de pequeño”, sostuvo

Jesús Pretell se dirige a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga contradice sondeos

Rafael López Aliaga contradice sondeos y asegura tener 23% de intención de voto: “Podría ser (que gane en primera vuelta)”

Rafael López Aliaga señala que César Acuña hizo su fortuna “estafando a medio mundo” y tilda de “delincuente” a José Luna

Carlos Álvarez responde a acusaciones por no declarar sentencia: “Fui absuelto de todos los cargos”

Guido Bellido libre de investigación por terrorismo: archivan el caso por estos motivos

Cena escondida de José Jerí en chifa: Comisión de Fiscalización pide explicaciones por encuentro con empresario chino

ENTRETENIMIENTO

La angustia de Melissa Klug

La angustia de Melissa Klug tras agresión de Bryan Torres a su hija: “Samahara necesita ayuda psicológica, pero no la acepta”

BTS en Perú: la Army peruana y por qué se hicieron famosas a nivel mundial

BTS en Perú: los videos de TikTok peruanos tras anunciar dos conciertos en Lima

Bryan Torres toma radical decisión tras ser acusado de violencia contra Samahara Lobatón

BTS en Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo se convirtieron en una de las bandas coreanas favoritas del mundo

DEPORTES

Alexandra Llaro y Waleska Toro

Alexandra Llaro y Waleska Toro atraviesan duro momento: se perderán toda la temporada con Regatas Lima por lesión

A qué hora juega Real Madrid vs Albacete en Perú: partido por octavos de final de la Copa del Rey 2026

Jesús Pretell se dirige a Sporting Cristal tras emigrar a LDU de Quito: “Solo tengo palabras de gratitud”

A qué hora juega Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert HOY: partido por la ronda 2 de la ‘qualy’ del Australian Open 2026

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert: día, hora y canal TV de la ronda 2 de la ‘qualy’ del Australian Open 2026