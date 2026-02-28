Exsocia de Francesca Montenegro aclara: “No es dueña” del emprendimiento tras polémica por el caso Lizeth Marzano

Angela Kubota, fundadora de 'The Body Brand', explicó a Ric La Torre y le aclaró que Francesca Montenegro, ex de Adrián Villar, no ejerce ninguna función ni representación en su empresa, la cual está registrada únicamente a su nombre. Video: TikTok @riclatorrez

Francesca Montenegro, Ángela Kubota y The Body Brand quedaron en el centro de la polémica tras la muerte de Lizeth Marzano, atropellada en San Isidro, y la investigación contra Adrián Villar como principal sospechoso. La situación se volvió más compleja cuando surgieron preguntas sobre el verdadero rol de Montenegro en la marca de moda que impulsó y sobre la reacción de sus socios frente a la crisis.

La fundadora y exsocia de Montenegro, Ángela Kubota, salió a aclarar públicamente la situación legal tras la difusión de videos donde Montenegro aparece junto a Villar y sus padres horas después del accidente. Kubota sostuvo que Montenegro no tiene ningún vínculo legal ni función de representación en el emprendimiento. Para disipar rumores y especulaciones, proporcionó documentación probatoria sobre la titularidad exclusiva del negocio.

El tiktoker Ric La Torre publicó un mensaje directo de Kubota en el que se detalla: “No es dueña. La marca se encuentra legal y registralmente únicamente a mi nombre”. Kubota agregó que desconocía los hechos por los que se investiga a Villar y expresó su solidaridad con la familia de Marzano. Advirtió que continuará al frente del emprendimiento y reafirmó su responsabilidad respecto a The Body Brand.

La aclaración fue necesaria debido a la polémica sobre la viabilidad legal de desvincular a una socia fundadora y las dudas generadas tras la separación pública de Montenegro del negocio. La controversia fue amplificada por la ola de comentarios en redes que cuestionaban la autenticidad del comunicado y especulaban sobre posibles estrategias empresariales ante la crisis reputacional.

Un certificado oficial de registro de la marca The Body Brand que presentó Ángela Kubota, en el contexto de la polémica sobre su propiedad y la implicación de Francesca Montenegro en el caso Lizeth Marzano. (Captura de video)

Comentarios como “Pura estrategia para que pueda vender y no la ataquen”, “Uy siii, si eran socias” y “No le creo nada, justicia para Lizeth” ilustran el escepticismo social. Usuarios señalaron inconsistencias entre los vínculos personales y comerciales, además de analizar la reacción de los protagonistas tras la tragedia.

La desvinculación de Francesca Montenegro y la postura de The Body Brand

Francesca Montenegro era reconocida como influencer peruana en moda y lifestyle, con miles de seguidores en TikTok e Instagram, y colaboraciones con marcas de lujo. Además, su imagen estaba asociada a un emprendimiento propio. La aparición de imágenes que la muestran junto a Villar horas después del accidente y la investigación del Ministerio Público por presunto encubrimiento la pusieron bajo presión.

El entorno empresarial no tardó en reaccionar. Las marcas asociadas y la agencia Collabs, que gestionaba campañas publicitarias y colaboraciones de Montenegro, anunciaron la ruptura de todo vínculo profesional. El comunicado de Collabs remarcó su compromiso con la ética y expresó solidaridad con la familia Marzano. Otros proyectos y empresas tomaron medidas similares.

The Body Brand, que tuvo a Montenegro como imagen y promotora en sus inicios, fue una de las empresas más afectadas por la controversia. La marca anunció públicamente la desvinculación de Montenegro, argumentando respeto por la memoria de Lizeth Marzano, el deseo de contener el rechazo social y la necesidad de mantener la confianza de sus clientas.

La exsocia de Francesca Montenegro se pronuncia y desmiente la propiedad del emprendimiento en medio de la controversia por el caso Lizeth Marzano. (Revista Signature)

Ángela Kubota ratificó la autonomía de la empresa y declaró que Montenegro nunca fue dueña ni ejerció dirección alguna, buscando dejar claro el deslinde frente al escándalo.

Reacciones del entorno empresarial y cambios en campañas

La reacción fue inmediata en el entorno empresarial. Marcas asociadas y la agencia Collabs, que la representaba en campañas y colaboraciones, anunciaron la ruptura de todo vínculo profesional. En su comunicado, Collabs remarcó su compromiso con la ética y el respeto como principios fundamentales y expresó su solidaridad con la familia Marzano. Otras empresas y proyectos comerciales tomaron decisiones similares, sumando a Montenegro a la lista de figuras públicas distanciadas por la sensibilidad social que ha despertado el caso.

En paralelo, la fiscalía amplió sus investigaciones para esclarecer posibles responsabilidades de terceros cercanos a Villar. El Ministerio Público investiga si hubo intento de encubrimiento o ayuda para evadir a la justicia. Además, el Colegio de Abogados de Lima analiza sanciones, entre ellas la expulsión, contra el padre de Montenegro, por su rol tras el accidente y la supuesta omisión de informes a las autoridades.

La familia de la víctima también se pronunció. Gino Marzano acusó a Montenegro y su padre de haber tenido conocimiento sobre el accidente y de guardar silencio frente a las investigaciones. La controversia atravesó el entorno digital, donde los usuarios debatieron no solo la legitimidad de la desvinculación de Montenegro, sino la posible estrategia detrás de los comunicados empresariales y la obligación de las figuras públicas de rendir cuentas ante crisis sensibles.

Mediante un comunicado oficial, la marca 'The Body Brand' anunció la salida de su cofundadora Francesca Montenegro. Su socia tomó la decisión tras los recientes acontecimientos polémicos. | TikTok @riclatorrez

Mientras algunos interpretaron la posición de Kubota como una maniobra para proteger el negocio, otros destacaron la necesidad de que The Body Brand tomara distancia institucional del suceso.

En respuesta a la presión mediática, Montenegro optó por restringir su presencia pública, modificando el acceso a sus redes y eliminando publicaciones. El perfil de influencer que había construido en torno a la moda y la vida aspiracional se deterioró notablemente en pocos días.

Actualmente, la investigación judicial sigue su curso, mientras la atención pública permanece sobre Montenegro, The Body Brand, y el desenlace del caso de Lizeth Marzano.