¿Buscas empleo? ONPE lanza 7.681 vacantes en todo el Perú con sueldo de S/ 2.500: Requisitos y cómo postular hoy

El proceso estará disponible hasta el 1 de marzo de 2026 y está dirigido a estudiantes desde el segundo ciclo con al menos un año de experiencia. El contrato será por poco más de un mes durante las Elecciones Generales

ONPE dio a conocer que expidió kit electoral para referéndum. (Foto: Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lanzó una de las convocatorias laborales más grandes del año con miras a las Elecciones Generales 2026. En total, se requieren 7.681 Responsables de Local de Votación en todo el país, bajo la modalidad de locación de servicios y con una remuneración de S/ 2.500 por el periodo de contratación.

La oferta, que se encuentra vigente hasta el 1 de marzo de 2026, está dirigida a estudiantes técnicos y universitarios desde el segundo ciclo, sin importar la carrera profesional. Se trata de una oportunidad clave para quienes buscan ingresos temporales, experiencia en procesos electorales y disponibilidad para trabajar a nivel nacional durante una de las jornadas más importantes del calendario democrático peruano.

¿Qué ofrece la convocatoria de la ONPE para Responsable de Local de Votación?

Serán 24 millones 760 mil 62 de peruanos y extranjeros que se encargarán de elegir a los próximos gobernadores regionales, así como alcaldes provinciales y locales.

El proceso electoral 2026 demandará un amplio despliegue logístico y operativo. Por ello, la ONPE ha abierto 7.681 vacantes para el cargo de Responsable de Local de Votación, una figura clave en la organización y supervisión de los centros de sufragio.

Perfil requerido

  • Formación académica: Estudios universitarios y/o técnicos desde el segundo ciclo.
  • Experiencia: Mínimo un (01) año de experiencia general en el sector público o privado.
  • Capacitación: Conocimiento de Office a nivel usuario, acreditado con constancia o declaración jurada elaborada por el postulante.
  • Otros requisitos: Disponibilidad inmediata para laborar en cualquier lugar del país.

La experiencia laboral será considerada a partir de la formación académica presentada, por lo que los postulantes deben revisar cuidadosamente la documentación que adjuntarán en su inscripción.

  • Honorario mensual: S/ 2.500 (monto que puede variar en proporción a los servicios prestados).
  • Periodo de contratación: Del 4 de marzo al 14 de abril de 2026 (sujeto a variación).

El tipo de contrato es por locación de servicios, lo que implica que no genera vínculo laboral bajo el régimen público tradicional, sino una prestación específica por el periodo electoral.

¿En qué regiones hay vacantes y cómo postular antes del cierre?

Elecciones primarias 2022: conoce a los precandidatos a las alcaldías y gobernaciones de las 24 regiones del Perú

Las plazas están distribuidas en Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en todo el territorio nacional. Algunas de las jurisdicciones con mayor número de vacantes son:

  • San Juan de Lurigancho (134)
  • San Martín de Porres (134)
  • Cajamarca (180)
  • Huánuco (138)
  • Bagua (123)
  • Sullana (124)
  • Jaén (117)
  • Coronel Portillo (117)
  • Chanchamayo (116)
  • Santa (116)
  • Chota (115)
  • Ica (112)
  • Cerro Colorado (108)
  • Lambayeque (104)
  • La Esperanza (104)

También hay vacantes en regiones como Cusco, Arequipa, Lima (en sus distintas jurisdicciones norte, sur, este y oeste), Callao, Piura, Puno, Tacna, Tumbes, Ucayali, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Junín, Loreto, entre muchas otras.

Es importante tener en cuenta que el plazo de postulación puede variar según cada ODPE, aunque en la mayoría de casos estará habilitado hasta el 1 de marzo de 2026 a las 11:59 p.m. En algunas jurisdicciones específicas el cierre es el 28 de febrero o incluso antes, por lo que se recomienda verificar el cronograma exacto.

Pasos para postular

'Elige tu local de votación' está disponible desde hoy, domingo 15 de mayo. Foto: Andina
  • Ingresar al portal oficial de la ONPE (LINK)
  • Registrarse y completar los datos personales.
  • Cargar los documentos del CV en formato PDF (formación académica, experiencia, capacitaciones y otros documentos solicitados).

La entidad ha precisado que los interesados deben revisar previamente las bases y asegurarse de cumplir con todos los requisitos establecidos para evitar observaciones o descalificaciones en el proceso.

Con más de siete mil plazas disponibles y presencia en prácticamente todo el país, esta convocatoria de la ONPE se perfila como una de las oportunidades temporales más atractivas del 2026 para estudiantes y jóvenes profesionales que deseen involucrarse directamente en la organización de las Elecciones Generales. El plazo es corto y la demanda alta, por lo que la recomendación es postular lo antes posible.

