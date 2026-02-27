Perú

BCRP compró US$ 24 millones esta semana y el precio del dólar se mantuvo en caída

El Banco Central de Reserva solo intervino con compra dólares en una sesión de esta semana. El tipo de cambio siguió bajando

Siguen la compras de dólares
Siguen la compras de dólares del BCRP, pero en menor medida, dada las eventuales alzas que ha tenido el tipo de cambio.

El tipo de cambio sigue con tendencia a la baja, pero tras semanas entre fines de enero y febrero en que la moneda ha ido teniendo eventuales subidas, aún no llega aun nuevo fondo.

Aún así, entre ligeras subidas y nuevas caída, el Banco Central de Reserva dejó de intervenir con compras de dólares por un rato; hasta los mediados del mes.

Así, nuevamente la entidad presidida por Julio Velarde, el BCRP, compró dólares esta semana. El pasado miércoles 25, con hora de las 01:30 pm, el Banco Central compró US$ 24 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3550 por dólar.

La censura a José Jerí
La censura a José Jerí y la entrada de José María Balcázar solo dio una 'sorpresa' breve al tipo de cambio.

BCRP compró US$ 24 millones

“El Banco Central compró US$ 24 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3550 por dólar”, apunta el apartado de operaciones cambiarias del BCRP. Esto significa que la entidad adquirió esa cantidad de dólares pagando ese precio en soles.

Asimismo, según Renta 4 SAB, el precio del dólar cerró en esa jornada en en S/3,3560, retrocediendo 20 puntos con respecto al cierre del martes que cerró en S/3,3580.

“Durante la jornada, oferta provino por los no residentes, mientras que la demanda por parte del BCRP, que compró 24 mil millones de dólares a un precio promedio de 3.3550. En el mercado se negoció 370 millones de dólares a un precio promedio de 3.3564. El dólar tuvo un nivel mínimo de 3.3530 y un nivel máximo de 3.3600″, apuntó Allisson Pérez, Trader de Divisas en Renta4 SAB.

Mientras, el precio del oro
Mientras, el precio del oro aún presenta volatidad. - Crédito iStock/bodnarchuk

BCRP: Así van las compras de dólares

Hasta ahora, el BCRP ha realizado 19 compras de dólares para intervenir en el tipo de cambio:

  1. Lunes 5 de enero: El Banco Central compró US$ 4 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar
  2. Martes 6 de enero: El Banco Central compró US$ 96 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3611 por dólar
  3. Miércoles 7 de enero: El Banco Central compró US$ 53 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar
  4. Viernes 8 de enero: El Banco Central compró US$ 236 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3610 por dólar
  5. Lunes 12 de enero: El Banco Central compró US$ 56 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3590 por dólar
  6. Martes 13 de enero: El Banco Central compró US$ 436 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3589 por dólar
  7. Viernes 16 de enero: El Banco Central compró US$ 195 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3580 por dólar
  8. Lunes 19 de enero: El Banco Central compró US$ 261 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3570 por dólar
  9. Martes 20 de enero: El Banco Central compró US$ 112 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3570 por dólar
  10. Miércoles 21 de enero: El Banco Central compró US$ 441 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3560 por dólar
  11. Jueves 22 de enero: El Banco Central compró US$ 440 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3539 por dólar
  12. Viernes 23 de enero: El Banco Central compró US$ 67 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3520 por dólar
  13. Lunes 26 de enero: El Banco Central compró US$ 229 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3500 por dólar
  14. Martes 27 de enero: El Banco Central compró US$ 10 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3450 por dólar
  15. Miércoles 28 de enero: El Banco Central compró US$ 319 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3432 por dólar
  16. Jueves 29 de enero: El Banco Central compró US$ 429 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3449 por dólar
  17. Viernes 13 de febrero: El Banco Central compró US$ 10 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3510 por dólar
  18. Martes 17 de febrero: US$ 31 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3450 por dólar
  19. Miércoles 25 de febrero: El Banco Central compró US$ 24 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3550 por dólar.

