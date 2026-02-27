BCRP compró US$ 24 millones esta semana y el precio del dólar se mantuvo en caída

Siguen la compras de dólares del BCRP, pero en menor medida, dada las eventuales alzas que ha tenido el tipo de cambio. - Crédito Andina

El tipo de cambio sigue con tendencia a la baja, pero tras semanas entre fines de enero y febrero en que la moneda ha ido teniendo eventuales subidas, aún no llega aun nuevo fondo.

Aún así, entre ligeras subidas y nuevas caída, el Banco Central de Reserva dejó de intervenir con compras de dólares por un rato; hasta los mediados del mes.

Así, nuevamente la entidad presidida por Julio Velarde, el BCRP, compró dólares esta semana. El pasado miércoles 25, con hora de las 01:30 pm, el Banco Central compró US$ 24 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3550 por dólar.

BCRP compró US$ 24 millones

“El Banco Central compró US$ 24 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3550 por dólar”, apunta el apartado de operaciones cambiarias del BCRP. Esto significa que la entidad adquirió esa cantidad de dólares pagando ese precio en soles.

Asimismo, según Renta 4 SAB, el precio del dólar cerró en esa jornada en en S/3,3560, retrocediendo 20 puntos con respecto al cierre del martes que cerró en S/3,3580.

“Durante la jornada, oferta provino por los no residentes, mientras que la demanda por parte del BCRP, que compró 24 mil millones de dólares a un precio promedio de 3.3550. En el mercado se negoció 370 millones de dólares a un precio promedio de 3.3564. El dólar tuvo un nivel mínimo de 3.3530 y un nivel máximo de 3.3600″, apuntó Allisson Pérez, Trader de Divisas en Renta4 SAB.

BCRP: Así van las compras de dólares

Hasta ahora, el BCRP ha realizado 19 compras de dólares para intervenir en el tipo de cambio:

Lunes 5 de enero: El Banco Central compró US$ 4 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar Martes 6 de enero: El Banco Central compró US$ 96 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3611 por dólar Miércoles 7 de enero: El Banco Central compró US$ 53 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar Viernes 8 de enero: El Banco Central compró US$ 236 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3610 por dólar Lunes 12 de enero: El Banco Central compró US$ 56 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3590 por dólar Martes 13 de enero: El Banco Central compró US$ 436 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3589 por dólar Viernes 16 de enero: El Banco Central compró US$ 195 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3580 por dólar Lunes 19 de enero: El Banco Central compró US$ 261 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3570 por dólar Martes 20 de enero: El Banco Central compró US$ 112 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3570 por dólar Miércoles 21 de enero: El Banco Central compró US$ 441 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3560 por dólar Jueves 22 de enero: El Banco Central compró US$ 440 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3539 por dólar Viernes 23 de enero: El Banco Central compró US$ 67 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3520 por dólar Lunes 26 de enero: El Banco Central compró US$ 229 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3500 por dólar Martes 27 de enero: El Banco Central compró US$ 10 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3450 por dólar Miércoles 28 de enero: El Banco Central compró US$ 319 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3432 por dólar Jueves 29 de enero: El Banco Central compró US$ 429 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3449 por dólar Viernes 13 de febrero: El Banco Central compró US$ 10 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3510 por dólar Martes 17 de febrero: US$ 31 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3450 por dólar Miércoles 25 de febrero: El Banco Central compró US$ 24 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3550 por dólar.