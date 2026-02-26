Lluvias intensas elevan caudal del río Kimbiri y causan desborde que devasta viviendas en zonas del Vraem

El desborde del río Kimbirí sorprendió a los habitantes de la Asociación Santa Virginia durante la madrugada, destruyendo hogares, arrastrando pertenencias y causando la pérdida de animales menores. Brigadas de salud y autoridades locales ya atienden la emergencia en la zona afectada. Fuente: Canal N

En la madrugada, el río Kimbiri provocó un desborde tras el aumento de su caudal y afectó a decenas de viviendas en la Asociación Santa Virginia, en el distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, en Cusco. Esta emergencia obligó a la movilización inmediata de brigadas de salud y equipos municipales y ocurre en el marco de una alerta por lluvias intensas que mantienen en riesgo a diversas regiones del país, donde se prevén huaicos e inundaciones de gran impacto, según informó el medio Canal N.

Los hechos comenzaron alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el agua arrastró enseres domésticos y vehículos mientras la torrentada sorprendía a los habitantes de Santa Virginia. De acuerdo con información proporcionada por pobladores y autoridades locales a Canal N, varias motos y mototaxis quedaron sepultadas bajo los escombros y el lodo. El personal de la Red de Servicios de Salud Cusco VRAEM confirmó la atención a tres mujeres afectadas y la activación de un operativo sanitario con vigilancia epidemiológica en la zona, según consignó la Gerencia Regional de Salud Cusco.

La evaluación preliminar del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de la Gerencia Regional de Salud Cusco determinó un escenario de riesgo sanitario, el cual es monitoreado de manera permanente. El personal sanitario avanzó en la identificación de familias afectadas y el control de infraestructura de salud en sectores de difícil acceso, mientras reforzaba campañas sobre consumo de agua segura, manejo de residuos y prevención de enfermedades diarreicas y respiratorias.

Residentes de la Asociación Santa Virginia en el distrito de Kimbiri, Cusco, evalúan los daños tras el desborde del río Kimbiri que afectó decenas de viviendas durante la madrugada. (Foto: Facebook / Municipalidad de Kimbiri)

Autoridades de Kimbiri y salud despliegan atención humanitaria y sanitaria tras el desborde

Desde las primeras horas, la Municipalidad Distrital de Kimbiri desplazó equipos técnicos y profesionales para empadronar familias damnificadas y enviar maquinaria pesada a las áreas críticas. Las acciones incluyeron la coordinación desde la gerencia municipal y la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, supervisadas por la autoridad edil y la regidora Giovanna Vivanco Aguirre, según informó la Municipalidad distrital.

El apoyo humanitario, informó la comuna, se orienta a restablecer la seguridad en Santa Virginia de Kimbiri Alto. Las labores de respuesta y evaluación de daños continúan, con el objetivo de garantizar la atención de las poblaciones comprometidas. La Gerencia Regional de Salud Cusco informó que se ha desplegado atención médica móvil para comunidades alejadas, con énfasis en familias vulnerables, ante la posibilidad de brotes epidémicos asociados a la emergencia.

El desborde del río Kimbiri cubrió de lodo y agua las calles y viviendas de la Asociación Santa Virginia, en Kimbiri, Cusco, tras el aumento de su caudal. (Foto: Facebook / Municipalidad de Kimbiri)

Especialistas sanitarios desarrollan una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para adaptar la respuesta a la magnitud del evento. La vigilancia epidemiológica activa persigue anticipar cualquier brote, mientras se promueve la orientación comunitaria sobre prácticas de higiene y gestión de residuos en el contexto posterior a la inundación.

La magnitud de las pérdidas materiales incluye la muerte de docenas de aves de corral y pequeños animales domésticos, pérdidas de cultivos y afectación al transporte local. Según los videos remitidos a Canal N, varias viviendas permanecen rodeadas de agua y escombros, sin condiciones para ser habitadas.

Lluvias intensas generan huaicos e inundaciones en Cusco y regiones bajo vigilancia nacional

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitieron avisos de corto plazo por precipitaciones intensas, vigentes hasta el 27 de febrero, que podrían activar quebradas y producir flujos de lodo y detritos, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), organismo estatal peruano.

El desborde del río Kimbiri, tras un aumento de caudal en la madrugada, causó graves daños a decenas de viviendas en la Asociación Santa Virginia, Kimbiri, Cusco, evidenciando la magnitud de la inundación. (Composición Infobae Perú)

El panorama es resultado de la acumulación de lluvias en los últimos siete días y la susceptibilidad del terreno a movimientos en masa, combinación que incrementa el riesgo para decenas de provincias de la sierra, la costa norte, la selva central y sur.

La alerta nacional, reafirmada en el Boletín Informativo de Aviso de Corto Plazo N.° 056-2026-INDECI/COEN, destaca la situación en La Convención, junto a provincias de Calca, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba, en Cusco. Se suman jurisdicciones en Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Pasco y Ucayali. El documento oficial precisa: “Estos avisos indican la posibilidad de activación de quebradas asociada a las lluvias pronosticadas para las siguientes 24 horas, considerando la lluvia de los 7 días antecedentes y la susceptibilidad a movimientos en masa”.

En total, 95 distritos de la sierra y costa norte están en riesgo de deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa, según el reporte del INDECI basado en el aviso meteorológico N.° 060 del SENAMHI. El departamento de áncash, con 32 distritos en nivel muy alto de riesgo, encabeza la lista, seguido por Cusco con 11 distritos. Apurímac, Arequipa y Puno suman 5 jurisdicciones cada una en ese nivel.

Hasta el 27/2 se prevé la Activación de Quebradas (nivel rojo) en varias provincias de los departamentos de Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Pasco y Ucayali, según informó el SENAMHI PERU.

Ante este escenario, el INDECI exhortó a autoridades locales y regionales a mantener despejadas y señalizadas las rutas de evacuación, y verificar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías. El COEN mantiene el monitoreo permanente en los departamentos alertados y coordina acciones preventivas con los gobiernos subnacionales, recomendando a la población dirigirse a zonas elevadas y alejadas de cauces de ríos o quebradas en caso de emergencia.