General Ramírez rechaza “encubrimiento” en caso Lizeth Marzano y explica presencia policial en edificio de San Isidro

Investigan a dos efectivos por posible encubrimiento en el caso Lizeth Marzano

La muerte de la deportista Lizeth Marzano abrió una investigación que puso bajo escrutinio a efectivos de la Policía Nacional del Perú. La secuencia de los hechos, las imágenes de videovigilancia y el desplazamiento de agentes hacia un edificio en San Isidro marcaron un punto de tensión entre la versión oficial y los cuestionamientos de la defensa de la familia.

El caso no solo gira en torno al atropello que terminó con la vida de la joven, sino también a lo ocurrido horas después, cuando dos policías acudieron a la cuadra tres de la avenida Los Eucaliptos. Las cámaras registraron su presencia en los exteriores del inmueble donde vive Francesca Montenegro, pareja de Adrián Villar, conductor implicado en el accidente. Ese registro alimentó sospechas y motivó citaciones por parte de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito.

Desde la institución policial, el general Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía Nacional, ofreció detalles a Latina Noticias sobre lo declarado por los agentes involucrados. Su versión busca descartar cualquier acto irregular y sostiene que la intervención respondió a un reporte vecinal por alteración del orden público.

La presencia policial en Los Eucaliptos

La defensa legal de la familia de Lizeth Marzano identificó a John Atencio Arteaga y José Cerván como los policías que llegaron al edificio varias horas después del accidente. Según los registros presentados, los agentes arribaron poco después de que Adrián Villar se retirara del lugar junto a la periodista Marisel Linares y su padre.

Las imágenes de seguridad muestran que uno de los efectivos descendió de una patrulla y realizó una llamada telefónica antes de ingresar al edificio. Durante algunos segundos permaneció en el exterior, con el teléfono al oído, mientras observaba el entorno.

Sobre esa secuencia, el general Ramírez precisó que el suboficial actuó por disposición superior. “El policía Atencio es ordenado de que él vaya a verificar la alteración al orden público y es por eso es que él acude. No acude por otro motivo ni porque se le dio la gana”, afirmó.

La orden, según explicó, surgió tras reportes de vecinos que alertaron sobre la presencia de personas en el parque de la zona alrededor de las tres y media de la madrugada. “En todo distrito es así, los vecinos alertan”, sostuvo.

De acuerdo con la versión oficial, el brigadier Cortés se encontraba a cargo del monitoreo de cámaras de seguridad de San Isidro cuando ocurrió el atropello. “Él había visto el accidente”, señaló Ramírez, aunque aclaró que las imágenes no permitieron identificar con claridad el vehículo ni la placa, la cual resultaba borrosa.

Horas más tarde, tras las llamadas de los vecinos, Cortés comunicó la situación a la comisaría y dispuso que el suboficial John Atencio acudiera al lugar. “Llega a las cinco y tres de la mañana al lugar, conforme se observa en los videos”, indicó el general.

Ramírez subrayó que, al momento de la intervención, no se conocía la identidad del conductor ni las características precisas del automóvil. “A esa hora no se sabía quién era el que manejaba el carro ni cómo era el carro”, remarcó.

Ocho minutos y una conversación con el conserje

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento público gira en torno al tiempo que el suboficial permaneció en el edificio. Las cámaras registran un lapso aproximado de ocho minutos entre su ingreso y salida.

Según la autoridad policial, el agente no ingresó a departamentos ni sostuvo contacto con los involucrados en el accidente. “El suboficial Atencio no ingresa al edificio, no ingresa al edificio”, insistió Ramírez. Detalló que el efectivo conversó con el conserje del inmueble y consultó sobre ruidos o situaciones extrañas. “Señor, por acá hay gente que ha estado haciendo bulla”, habría preguntado, de acuerdo con el relato oficial. El vigilante respondió que debía coordinar cualquier revisión de cámaras con la administradora.

El general agregó que el suboficial mantuvo comunicación constante con el brigadier Cortés. “En todo momento está con el teléfono al oído”, afirmó. Luego de la verificación, informó a su comando que no existía alteración del orden público.

Posteriormente, Cortés acudió a la zona en una unidad de Serenazgo para fotografiar las cámaras ubicadas en el frontis del edificio, tras la negativa del vigilante a facilitar las grabaciones. Esa acción también quedó registrada en video.

Rechazo a acusaciones de encubrimiento

Ante las versiones que apuntan a un posible encubrimiento o acto de corrupción, la Policía descarta cualquier irregularidad. “No hay especulación de que fueron al banco, que hay cohecho, que hay corrupción. Eso es totalmente falso”, sostuvo Ramírez. Añadió que los efectivos “fueron solamente a hacer función policial, nada más”.

El general también explicó que la identificación del vehículo se produjo más tarde, cuando Marisel Linares emitió un comunicado en el que señaló: “Mi carro ha causado un accidente”. A partir de ese dato, se cruzó información sobre los vehículos registrados a su nombre y se estableció coincidencia con uno captado en las cámaras.

Mientras la fiscalía continúa con las diligencias, la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito citó a los policías mencionados para esclarecer su actuación. La controversia se mantiene en torno a esos ocho minutos y a la secuencia posterior al atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano en San Isidro.