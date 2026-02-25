Subastan casa en Villa El Salvador con precio base de S/67 mil, la mitad de lo que vale

En el remate de Indecopi las personas pueden participar en físico y pujar por los inmuebles por los que estén interesados. - Crédito Indecopi

Atención, consumidores. La Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi realizará el remate de cinco bienes inmuebles ubicados en Lima Metropolitana, los cuales fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.

Este remate público se llevará a cabo el viernes 27 de febrero, desde las 9:00 a.m., en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicado en la Av. Del Aire N.° 384, San Borja (altura de la cuadra 15 de la av. Canadá).

¿Qué ofrece esta subasta? Si bien son pocos bienes, dentro de estos se encuentra una casa de poco más de 100 metros cuadrados en Villa El Salvador, la cual se ofrece desde un precio base de menos de la mitad de su valor. Esta se encuentra en la dirección Agrupamiento Pachacamac Mz. H. Lt. 16 Sub Parcela B, Sector Segundo, Barrio 2, Villa el Salvador, Lima, con un valor de S/139 mil 122,29, pero la subasta empezará con un precio base de S/ 67 mil 10,57.

“Entre las oportunidades que se ofrecerán en esta subasta figura un local industrial en el Cercado de Lima, cuyo precio base es de S/875 mil 923,65; así como un depósito en Santiago de Surco desde S/6 mil 257,71, entre otros predios”, resalta el Indecopi. Se tratan de, en total, cuatro inmuebles.

Local industrial

Dirección (Sunarp): Sección 5, con ingreso por el Jr. Teniente Rodríguez N° 441, Cercado de Lima, Lima, Lima

Área de terreno: 786.51 m²

Tasación: S/ 1,545,747.62

Precio base: S/ 875,923.65

Depósito

Ubicación (Sunarp): Calle Juan Fanning N° 329, Depósito N° 04, Urb. La Hoyada del Fundo Ocharán, Miraflores, Lima, Lima

Área de terreno (Sunarp): 11.39 m²

Tasación: S/ 13,481.11

Precio base: S/ 7,639.30

Depósito

Dirección (Sunarp): Depósito N° 6 – Sótano, con frente al Jirón El Cortijo, Urbanización Los Huertos de Santa Rosa, Santiago de Surco, Lima

Área de terreno (Sunarp): 2.61 m²

Tasación: S/ 11,043.02

Precio base: S/ 6,257.71

Depósito

Ubicación (Sunarp): Jirón Cerros de Camacho N° 720, Depósito N° 16, primer piso, Urbanización Cerros de Camacho, Santiago de Surco, Lima, Lima

Área de terreno (Sunarp): 4.07 m²

Tasación: S/ 15,659.98

Precio base: S/ 8,873.99.

Casa

Ubicación (Sunarp): Agrupamiento Pachacamac Mz. H. Lt. 16 Sub Parcela B, Sector Segundo, Barrio 2, Villa El Salvador, Lima, Lima

Área de terreno (Sunarp): 108.00 m²

Tasación: S/ 139,122.29

Precio base: S/ 67,010.57

Oblaje (monto a presentar para ser postor): S/ 13,912.23

Así, los interesados pueden revisar los detalles y el catálogo completo de los bienes a subastar en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/es/i/7774606.

¿Cómo participar en el remate?

Asimismo, los postores deben presentarse como mínimo 20 minutos antes de la hora programada con su DNI vigente y acreditar un monto no menor al 10 % del valor de tasación del bien que deseen adquirir, en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi.

También quienes participen en representación de una persona natural o jurídica deberán presentar poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

“Para consultas adicionales, pueden comunicarse con la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla al 985 646 910 o escribir a mrociolara01@gmail.com/ejecucion@indecopi.gob.pe“, agrega la entidad.