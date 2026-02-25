La molestia de Fernando Llanos con la Fiscalía tras nuevos videos de Marisel Linares con Adrian Villar

Fernando Llanos expresa su molestia con fiscalía tras nuevos videos de Marisel Linares con Adrian Villar. Facebook/ Fernando Llanos

El periodista Fernando Llanos manifestó su descontento con la actuación de la Fiscalía luego de la aparición de recientes videos que muestran a Marisel Linares junto a Adrián Villar tan solo horas después del atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. Llanos, a través de su canal digital, criticó la demora de las autoridades para tomar medidas y cuestionó la versión pública expuesta por la periodista de Willax Televisión.

El caso generó nuevas reacciones tras la difusión de imágenes en las que se observa a Adrián Villar y Marisel Linares reunidos poco tiempo después del accidente. Llanos enfatizó que Linares, propietaria del vehículo involucrado, no fue ajena a los hechos, como intentó dar a entender en su comunicado oficial.

“No es que he tomado conocimiento, esto que publicó Maricel Linares Oficial: ‘Con mucho pesar he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre protagonizó un terrible accidente’. Lo sabía tres horas después, tres horas después, tres horas después”, insistió el periodista, resaltando la contradicción entre el comunicado y los hechos verificados por las cámaras de seguridad.

Fernando Llanos molesto con fiscalía tras nuevos videos de Marisel Linares.

Fuerte cuestionamiento a Marisel Linares

Llanos remarcó que la actitud de los involucrados, en vez de colaborar con la investigación, contribuyó a dificultar el esclarecimiento de lo sucedido. En su análisis, criticó la falta de acción inmediata para realizar un dosaje etílico a Villar, procedimiento fundamental para determinar si el joven conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol o drogas al momento del accidente.

“En esas horas se estaba agotando la posibilidad del dosaje etílico. Esas imágenes, tres horas después, pudieron ser las imágenes de Adrián Villar acudiendo al dosaje etílico. No fue por estado de shock, no, por propia voluntad”, expresó Llanos en su canal, responsabilizando a las autoridades por la pérdida de pruebas decisivas.

Marisel Linares decidió desparecer de las redes sociales tras ser involucrada en el caso Lizeth Zambrano.

El periodista también cuestionó que ni Villar ni Linares buscaran prestar auxilio a Lizeth Marzano tras el incidente, pese a la cercanía con el lugar del accidente. “Eso la justicia lo tiene que considerar, porque estando a solo diez cuadras de distancia, no fue a prestar ningún tipo de soporte a Liseth Marzano”, sostuvo Llanos, haciendo referencia a la omisión de socorro y a la falta de responsabilidad por parte de los implicados.

Fernando Llanos añadió que el traslado de la deportista al hospital Casimiro Ulloa, ubicado a varios kilómetros del lugar del impacto, pudo estar motivado por la ausencia de un vehículo asegurado y la falta de responsables directos para activar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). “A Lizeth se la llevaron al Casimiro Ulloa, que está a muchos kilómetros de distancia del lugar del impacto. ¿Por qué? Porque no había auto, no había SOAT, no había quien se haga responsable con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito”, señaló.

Marisel Linares enfrenta consecuencias legales: video la vincula con ocultamiento tras atropello mortal| Foto: Magaly TV

Llamado enérgico a la justicia

El periodista hizo un llamado enérgico a la Fiscalía y al Poder Judicial para que actúen con mayor diligencia y celeridad. “Ahora la Fiscalía se tiene que poner las pilas, pues, y el Poder Judicial se tiene que poner las pilas. Se tienen que poner las pilas”, reiteró Llanos, reclamando una respuesta firme de las autoridades frente a la gravedad del caso y la evidencia presentada.

La familia de Lizeth Marzano, junto a su abogado, ha reiterado su exigencia de que la investigación se recalifique como homicidio agravado y no como un simple accidente de tránsito. La aparición de nuevas pruebas y testimonios sigue generando presión sobre la Fiscalía para acelerar las diligencias y evitar que el caso quede impune.

El caso permanece bajo investigación y tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial enfrentan cuestionamientos sobre su actuación y la demora en la adopción de medidas. Mientras tanto, la comunidad exige justicia para Lizeth Marzano y reclama que los responsables asuman las consecuencias legales correspondientes.

Marisel Linares, periodista peruana, es investigada como posible encubridora en el accidente que ocasionó la muerte de Lizeth Marzano en San Isidro.