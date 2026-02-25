Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, brinda declaraciones a las autoridades por la muerte de Lizeth Marzano

La joven creadora de contenido llegó hasta la DIVPIAT junto a sus padres para ponerse a disposición de la policía | ATV

Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, acudió junto a sus padres a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT) para brindar declaraciones voluntarias en la investigación por la muerte de Lizeth Marzano. La joven, conocida por su actividad digital, se presentó en la sede policial la mañana del 25 de febrero, después de que su presencia en la escena del accidente fuera difundida por Magaly TV La Firme.

La aparición de Montenegro en la DIVPIAT responde a la difusión de imágenes que muestran a Adrián Villar, a la periodista Marisel Linares, al padre de Villar, a la propia Francesca y a su padre, reunidos en un parque de San Isidro tras el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano. La circulación de este material generó indignación en redes sociales y amplió el foco de la investigación policial.

Dos personajes más son implicados en el caso Lizeth Marzano. Magaly TV La Firme

Según ATV Noticias Edición Matinal, Montenegro llegó cerca de las 9 de la mañana acompañada de sus padres para ponerse a disposición de las autoridades. Aunque no existía una citación formal, la joven decidió acudir tras verse involucrada en los hechos por la difusión de las grabaciones. “Francesca Montenegro no había sido citada por la policía, pero acudió voluntariamente para colaborar con la justicia”, detalló el noticiero.

Las autoridades policiales continúan con las diligencias para esclarecer el papel de cada persona involucrada. Las imágenes revelan que Villar salió la noche del 17 de febrero de la casa de Montenegro antes del accidente, y horas más tarde regresó al domicilio acompañado de su padre, Rubén Villar, y de Marisel Linares. Allí se reunieron con Francesca y su padre, Juan Montenegro. Tras conversar, Villar permaneció en la vivienda hasta aproximadamente las 5 de la mañana, cuando salió en un taxi rojo hacia paradero desconocido.

Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, brinda declaraciones a las autoridades por el caso Lizeth Marzano, mientras la noticia es cubierta por diversos medios. (ATV)

Fuentes vinculadas al caso informaron que Marisel Linares fue citada para declarar este 25 de febrero, aunque no se ha confirmado si lo hará de manera virtual o presencial. La investigación continúa abierta y no se descarta la convocatoria de más testigos.

El perfil de Francesca Montenegro

Francesca Montenegro tiene 21 años y es reconocida por su actividad como influencer y estudiante universitaria. Ha reunido una comunidad de más de 71.000 seguidores en Instagram y 181.000 en TikTok, donde comparte contenido sobre moda, estilo y emprendimientos. Estudia Administración en la Universidad del Pacífico y cuenta con estudios en Fashion Business por el Istituto Marangoni de Europa.

Francesca Montenegro aparece como implicada en las nuevas investigaciones en el caso Lizeth Marzano.

Además, es cofundadora de la marca de ropa The Body Brand y ha desarrollado colaboraciones con firmas vinculadas al sector lujo. Su presencia en redes sociales ha sido notoria en el ámbito local, aunque tras la exposición de su nombre en el caso Marzano, optó por eliminar imágenes junto a Adrián Villar y restringir los comentarios de sus publicaciones recientes.

El Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias sobre lo ocurrido y podría convocar a nuevos testigos, incluido el entorno inmediato de Villar y Montenegro.