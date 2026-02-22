Designan a José Luis Torrico Huerta como nuevo secretario general del despacho presidencial

El abogado José Torrico Huerta fue designado secretario general del Despacho Presidencial por el Ejecutivo, según resolución suprema publicada en El Peruano

La norma lleva la firma del presidente encargado, José María Balcázar, y del titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. Se trata de uno de los primeros cambios en el Gobierno tras la destitución de José Jerí.

De acuerdo con su perfil profesional, Torrico Huerta es abogado especialista en derecho administrativo, laboral y previsional por la Universidad de San Martín de Porres y culminó estudios de maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En el sector público, ocupó la jefatura de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa entre diciembre de 2020 y junio de 2024. También ejerció esa función entre abril de 2018 y diciembre de 2019. Además, estuvo al frente del área legal en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según informó Perú 21, el 19 de febrero de 2026 recibió el beneficio de defensa legal mediante la Resolución Ministerial N.° 00164-2026 del Ministerio de Defensa, una medida que le permite contar con un abogado financiado por el Estado, ya que está incluido en una investigación fiscal relacionada con hechos ocurridos durante su gestión como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de ese sector.

El caso corresponde a la Carpeta Fiscal N.° 324-2025, a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Tercer Despacho del Ministerio Público. La indagación está vinculada con la recomposición de resoluciones emitidas en 2023 por el sector Defensa. La disposición no señala un delito específico y precisa que Torrico participa en calidad de testigo, no como imputado.

El cargo fue ocupado antes por Benito Villanueva, quien asumió en octubre del año pasado con la llegada al poder de Jerí, cuya salida respondió a diversos cuestionamientos por su gestión, entre ellos reuniones reservadas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente visitaron Palacio de Gobierno.

Balcázar asumió así la jefatura del Estado a los 83 años. Con su elección, se convirtió en el octavo presidente en la última década, tras imponerse en segunda vuelta a María del Carmen Alva, quien partía como favorita.