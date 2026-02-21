Lluvias intensas en el sur del Perú elevan riesgo de desbordes y afectan cultivos en Ica, Arequipa y Moquegua

Incremento de ríos en Ica, Arequipa y Moquegua amenaza cultivos e infraestructura vial. (Foto: Senamhi)

Las lluvias persistentes han generado un incremento acelerado en los caudales de los ríos del sur de Perú, elevando el riesgo de desbordes e interrupciones en la infraestructura vial y provocando daños directos en la agricultura de las regiones de Ica, Arequipa y Moquegua, según información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La continuidad de este fenómeno anticipa nuevas afectaciones para los próximos días y mantiene en alerta a las autoridades responsables de monitorear y prevenir desastres en el sur del país.

Desde el anuncio de vigilancia hidrometeorológica extendida hasta el 23 de febrero en varias provincias arequipeñas, el impacto de las precipitaciones ya se evidencia en zonas urbanas y agrícolas. En la región Ica, los daños afectan tanto a campos de cultivo como a infraestructuras clave, incluyendo la carretera Panamericana Sur, donde las quebradas activadas interrumpieron el tránsito. Además, persiste la amenaza de nuevas crecidas en el río Chili de Arequipa, que superó el umbral naranja el 19 de febrero y mantiene vigente el riesgo de activación de torrenteras urbanas.

El monitoreo revela que la alta humedad asociada favorece la propagación de plagas y enfermedades en plantaciones de la costa sur. Se han reportado problemas en cultivos de vid, palto, algodón, maíz y zapallo como consecuencia de los desbordes de los ríos Ica, Grande, Pisco y San Juan, mientras aumenta el riesgo de enfermedades como el oídio en viñedos y la presencia de la mosca de la fruta. Estas condiciones afectan directamente la etapa de cosecha y fructificación, comprometiendo la producción agrícola.

Suelos saturados y alta humedad favorecen aparición de enfermedades agrícolas, según Senamhi. (Foto: Agencia Andina)

Impacto en zonas andinas

En las zonas andinas del sur de Huancavelica y Ayacucho, el exceso de agua ha permitido un desarrollo favorable en los cultivos de secano, aunque permanecen vulnerables a eventos extremos como granizadas o nevadas. Se mantiene la vigilancia sobre fases fenológicas sensibles, que abarcan desde la aparición de hojas hasta la floración.

La coordinación entre el Senamhi y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) resulta clave para gestionar el riesgo de cortes en la Panamericana Sur y en otras rutas estratégicas del sur, donde los deslizamientos y desbordes representan una amenaza constante para la transitabilidad. Según Edgar Sánchez de la Cruz, presidente ejecutivo del Senamhi (e), esta articulación facilita el seguimiento de incidentes y la respuesta ante emergencias en la red vial.

Para Arequipa, se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad principalmente en las provincias de Castilla, Condesuyos, Caravelí, Camaná e Islay hasta el 23 de febrero, de acuerdo con la Dirección Zonal 6 del Senamhi. En la ciudad de Arequipa, se esperan tormentas más intensas el 20 y 21 de febrero, con mayores acumulados de precipitación el domingo y lunes posteriores.

Lluvias persistentes ponen en alerta a autoridades del sur por posibles desbordes. (Foto: Senamhi)

Efectos en la agricultura y pronósticos

La Subdirección de Predicción Agrometeorológica advierte que el exceso de humedad y las temperaturas cálidas seguirán provocando impactos negativos en cultivos de la costa sur durante los próximos días. El Senamhi fortalece la articulación técnica con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para incrementar el monitoreo agrometeorológico y prevenir la expansión de plagas. La humedad elevada ha intensificado la aparición de enfermedades en viñedos y el riesgo de plagas como la mosca de la fruta se multiplica, con especial preocupación en áreas ribereñas del valle de Ica.

Los cultivos andinos, aunque beneficiados por el aumento de agua disponible, requieren especial vigilancia en fases como el espigado y la floración, ante la posibilidad de eventos extremos propios de la temporada de lluvias.

Senamhi advierte que lluvias intensas elevan caudal de ríos y generan riesgo en el sur del Perú. (Foto: Senamhi)

El pronóstico a corto plazo indica que las afectaciones en la costa sur podrían persistir durante los próximos días, siempre que se mantenga la combinación de precipitaciones y temperaturas cálidas en las cuencas medias. La vigilancia permanente del Senamhi incluye la actualización de reportes a través de canales oficiales, con el objetivo de contribuir en la reducción de riesgos y la toma de decisiones por parte de autoridades y productores en todo el sur del país.