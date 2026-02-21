Perú

Junín: pacientes con esclerosis múltiple podrían estar sin diagnóstico ni tratamiento oportuno

Se estima que 96 personas vivirían con esclerosis múltiple en la región, pero solo alrededor de 10 contarían con confirmación clínica

Guardar
Un cuidador de una mujer
Un cuidador de una mujer con esclerosis múltiple roba 30.000 euros a la familia. (Pixabay)

En la región Junín se estima que alrededor de 96 personas vivirían con Esclerosis Múltiple (EM), considerando una prevalencia aproximada de 7 casos por cada 100 mil habitantes de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Salud. Sin embargo, tan solo una decena (10) de casos contarían con diagnóstico confirmado, lo que evidencia una preocupante brecha en la detección oportuna de esta enfermedad neurológica crónica. Así lo advirtió la Asociación Hecho con Amor – Esclerosis Múltiple Perú, en el marco de las actividades por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se conmemora a nivel mundial el viernes 28 de febrero.

La EM es una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central y puede generar síntomas como pérdida de fuerza, alteraciones en la visión, problemas de equilibrio, fatiga severa y dificultades cognitivas. El diagnóstico temprano resulta fundamental para iniciar tratamientos que reduzcan la frecuencia de brotes y retrasen la progresión de la discapacidad. “Nos preocupa profundamente que haya personas que podrían estar viviendo con síntomas de Esclerosis Múltiple sin un diagnóstico oportuno. Cada mes que pasa sin tratamiento puede significar mayor discapacidad y una calidad de vida deteriorada”, señaló María Lourdes, presidenta de la Asociación Hecho con Amor.

esclerosis múltiple - VisualesIA (Imagen
esclerosis múltiple - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los avances terapéuticos, subsisten brechas en el acceso a tratamiento para la Esclerosis Múltiple. En el país existen opciones con eficacia comprobada, como el ocrelizumab, ya aprobado en países como Ecuador y Uruguay, y con un costo anual por debajo del umbral de alto costo establecido por el Ministerio de Salud, que todavía no forman parte del Listado Complementario de Medicamentos.

“El subdiagnóstico de la EM no es una realidad exclusiva de Huancayo, sino un desafío presente en distintas regiones del país, por eso reconocemos el compromiso de los profesionales del sistema de salud público que, pese a las limitaciones, trabajan por los pacientes con EM. Los tratamientos existen, el reto está en optimizar y unificar los criterios administrativos para agilizar el acceso. Con mayores recursos, estos procesos podrían fortalecerse aún más en beneficio de los pacientes”, enfatizó la dirigente.

esclerosis múltiple - VisualesIA (Imagen
esclerosis múltiple - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del acceso a tratamiento, las personas con Esclerosis Múltiple enfrentan importantes necesidades sociales, como dificultades para mantener un empleo formal, falta de adecuaciones laborales, acceso limitado a rehabilitación continua y un fuerte impacto emocional y económico en sus familias. Frente a esta realidad, la asociación viene impulsando acciones concretas para fomentar el diagnóstico en la región.

Cómo mejorar las capacidades de los profesionales de la salud en Esclerosis Múltiple

En ese contexto, el sábado 28 de febrero, en coordinación con la Dirección Regional de Salud Junín, se realizará en Huancayo una capacitación especializada en diagnóstico y tratamiento de Esclerosis Múltiple dirigida a profesionales de salud de EsSalud y del Ministerio de Salud en Junín. La jornada contará con la participación de los neurólogos Dr. Iván Dueñas y Dr. César Caparo, quienes viajarán desde Lima para capacitar a especialistas locales.

“A través de un trabajo articulado con la DIRESA Junín y el Gobierno Regional Junín, queremos aumentar el diagnóstico en la región. Capacitar a los especialistas es una forma concreta de cerrar brechas y evitar que más pacientes lleguen tarde al tratamiento. Nuestro objetivo es que ninguna persona con síntomas se quede sin evaluación ni seguimiento adecuado”, concluyó María Lourdes.

Esclerosis múltiple, cerebro, mielina -
Esclerosis múltiple, cerebro, mielina - Perú - 29 de mayo (Fundació Esclerosi Múltiple)

La Asociación Hecho con Amor reiteró su llamado a las autoridades regionales y nacionales para desarrollar mayores capacidades para el diagnóstico oportuno, fortalecer la articulación entre el sistema de salud, garantizar acceso oportuno a los tratamientos incluidos en el listado complementario y priorizar políticas públicas que permitan a las personas con Esclerosis Múltiple vivir con dignidad, autonomía y oportunidades reales de inclusión.

El Día Mundial de la
El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple es un espacio para la reflexión sobre los alcances de esta enfermedad. Foto: (iStock)

Temas Relacionados

Esclerosis múltipleSalud en Perúperu-noticias

Más Noticias

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal: partido por fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

‘Merengues’ y ‘celestes’ se ven las caras sobre el verde del Estadio Alberto Gallardo luego de 15 años. Conoce los horarios del duelo entre dos de las instituciones deportivas más populares del país

A qué hora juega Universitario

Alianza Lima vs Sport Boys 1-0: gol y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultado que tranquiliza momentáneamente a hinchas y dirigentes victorianos tras el choque ante los ‘rosados’ en Matute. En la próxima fecha visitará a UTC de Cajamarca, uno de los líderes del torneo

Alianza Lima vs Sport Boys

¡Nacho es clave! Ignacio Buse venció a Matteo Berrettini y se metió a semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro

En un partido bastante reñido y con dos interrupciones por lluvia, el peruano derrotó por 6-3, 2-6 y 6-3 al italiano Matteo Berrettini. La raqueta nacional sigue en carrera en el torneo y ahora enfrentará al ganador del duelo entre el chileno Alejandro Tabilo y el argentino Thiago Tirante

¡Nacho es clave! Ignacio Buse

Hijastro de la periodista Marisel Linares, Adrián Villar, sería el conductor que atropelló y mató a la deportista Lizeth Marzano

El caso ha dado un giro luego de revelarse el vínculo entre la periodista y el conductor involucrado en la muerte de Marzano, mientras la familia y el público pide explicaciones y transparencia al respecto

Hijastro de la periodista Marisel

Defensa de José Balcázar asegura que peritaje niega perjuicio económico contra Colegio de Abogados de Lambayeque

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó que la investigación se realiza con autonomía funcional y que la notificación no está vinculada a su reciente nombramiento como presidente

Defensa de José Balcázar asegura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Defensa de José Balcázar asegura

Defensa de José Balcázar asegura que peritaje niega perjuicio económico contra Colegio de Abogados de Lambayeque

Presidencia descarta otorgar indultos a procesados o condenados tras pedido de Pedro Castillo

José Balcázar anuncia que obra de la nueva Carretera Central iniciará antes del 29 de julio: MEF destinará S/600 millones

José Luna anuncia que si gana las elecciones, Daniel Urresti será ministro del Interior: “Liberaron al Kraken”

Alianza para el Progreso pide a José Balcázar mantener a los titulares del MEF, Produce, Mincetur y Cancillería

ENTRETENIMIENTO

Hijastro de la periodista Marisel

Hijastro de la periodista Marisel Linares, Adrián Villar, sería el conductor que atropelló y mató a la deportista Lizeth Marzano

Amigo de Laura Spoya, Sebastián Gálvez, rompe su silencio frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’: “No soy una persona mediática”

Yaco Eskenazi revela que Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, bromeó y desató su paranoia antes de famoso ampay: “Dudé”

Keiko Fujimori reconoce discrepancias con Kyara Villanella acerca del aborto, pero responde: “Siempre voy a respetar sus opiniones”

Santiago Suárez anuncia su regreso a la actuación luego de un año fuera de la televisión: “Me han propuesta regresar a todas las novelas”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal: partido por fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Sport Boys 1-0: gol y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡Nacho es clave! Ignacio Buse venció a Matteo Berrettini y se metió a semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro

A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así quedaron los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima