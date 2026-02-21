Perú

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho influye directamente en la vida cotidiana y las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, que son pilares de la región. Para los locales, anticipar lluvias intensas o días soleados ayuda a gestionar cultivos y mercados, mientras que para los turistas, conocer el pronóstico es esencial para aprovechar al máximo eventos culturales o caminatas en zonas turísticas.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este domingo, 22 de febrero es:

Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo cubierto al atardecer con lluvia moderada.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 23ºC mientras que la mínima de 11ºC.

La alta radiación solar, común en la altitud andina, también requiere precauciones como el uso de protector solar, especialmente en días despejados. Por ello, estar informado sobre el clima no solo mejora la planificación, sino que también contribuye a una conexión más auténtica y segura con la riqueza cultural y natural de Ayacucho.

El clima de Ayacucho capital

El clima de Ayacucho suele
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho capital es típico de una ciudad andina, con variaciones marcadas según la época del año y su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) se caracteriza por ser templado, seco y con dos estaciones principales:

Temporada seca (abril a octubre): es la época más soleada y agradable, con días cálidos con temperaturas promedio de 15-22 °C y noches frías que pueden bajar a 5-10 °C. La falta de lluvias hace que esta sea la mejor época para visitar, especialmente para actividades al aire libre como explorar sitios arqueológicos o el centro histórico.

Temporada de lluvias (noviembre a marzo): durante estos meses, las precipitaciones son frecuentes, especialmente en enero y febrero, con lluvias que suelen caer en la tarde o noche. Las temperaturas diurnas rondan los 14-20 °C, pero la humedad puede hacer que se sienta más fresco. Las lluvias pueden complicar caminatas o viajes a zonas rurales, pero la vegetación se vuelve más verde y vibrante.

En general, Ayacucho tiene un clima fresco con alta radiación solar debido a la altitud, por lo que es recomendable usar protector solar y ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

Los lugares turísticos en la ciudad de Ayacucho

Ayacucho es conocida por su
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

La Plaza Mayor de Ayacucho: constituye el corazón histórico de la ciudad, rodeada de casonas coloniales y templos, siendo escenario habitual de festividades.

El Templo de Santo Domingo: construido en el siglo XVI, destaca por su fachada barroca y sus retablos de madera tallada.

El Mirador de Acuchimay: ofrece vistas panorámicas de toda la urbe y sus alrededores, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Museo de la Memoria: relata la historia reciente de la región vinculada al conflicto interno de Perú, a través de objetos y testimonios.

El Barrio de Santa Ana: es reconocido por su tradición artesanal, donde se pueden observar talleres de cerámica, tejidos y filigrana de plata.

Temas Relacionados

Clima en AyacuchoPronóstico del tiempo en AyacuchoClima en PerúÚltimas actualizacionesClima en PerúClima en Ayacucho

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ lucharán contra el cuadro brasileño por su pase a la gran final, el cual asegurará su boleto al próximo Mundial. Conoce los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Alianza

Alianza Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Facundo Morando busca el pase a la final a un poderoso conjunto brasileño que hasta ahora no perdió ningún set en el torneo internacional. Hay mucho en juego. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Sesi EN

Hat-trick de Hernán Barcos, entrando de suplente, para establecer remontada de FC Cajamarca ante Melgar por Liga 1 2026

El ‘Pirata’ salió al rescate de los suyos desde la banca de suplentes y en tiempo récord (exactamente 13′ minutos) se anotó un triplete para liquidar a los ‘rojinegros’. Su última diana fue una obra de arte de tiro libre

Hat-trick de Hernán Barcos, entrando

San Martín vs Osasco EN VIVO HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘santas’ enfrentarán al invicto equipo brasileño Saude de Brasil en una semifinal decisiva del Sudamericano de Clubes de vóley, donde ambos equipos buscarán el pase a la final y uno de los cupos al próximo Mundial de Clubes

San Martín vs Osasco EN

César Acuña propone elevar el sueldo mínimo a S/ 2.000

¿Plata como cancha? El candidato presentó en Ventanilla un paquete de propuestas que incluye un seguro para mototaxistas, una cuenta de ahorro con S/ 1.000 para recién nacidos, el Bono Joven y mayores recursos para educación, salud e infraestructura

César Acuña propone elevar el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién reemplazará a la congresista

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

José Jerí podría presentar una demanda para anular su censura, advierte presidenta del TC

Dina Boluarte deberá devolver los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad

ENTRETENIMIENTO

Falleció Willie Colón: la relación

Falleció Willie Colón: la relación del ícono de la salsa con Perú y su último concierto

Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

Ric La Torre lanza fuerte advertencia a Flavia López: “Hoy eres viral, mañana puedes aburrir”

Willie Colón falleció a los 75 años: Daniela Darcourt, Willy Rivera y fans peruanos despiden a la leyenda de la salsa

Valentino Palacios reacciona a la aclaración de Gino Assereto: “Ya no me vinculen con nadie”

DEPORTES

Hat-trick de Hernán Barcos, entrando

Hat-trick de Hernán Barcos, entrando de suplente, para establecer remontada de FC Cajamarca ante Melgar por Liga 1 2026

FC Cajamarca vs Melgar 3-1: resumen y goles del triunfo cajamarquino con ‘hat trick’ de Hernán Barcos por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

San Martín vs Osasco EN VIVO HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026