Perú

Uno de cada cinco hogares urbanos en Cusco utiliza principalmente combustibles contaminantes para cocinar

La masificación del gas natural resulta clave para acelerar la transición energética

Guardar
En Cusco, uno de cada
En Cusco, uno de cada cinco hogares urbanos sigue usando leña o carbón para cocinar, superando la media nacional. REUTERS/Javier Corbalán

Cusco inició una nueva etapa en el proceso de masificación del gas natural: recientemente, se instaló la primera conexión domiciliaria a gas natural como parte de un proyecto piloto impulsado por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Este hito marca un giro respecto a intentos previos para llevar el gas natural al sur del país, como el proyecto de gasoducto que buscaba conectar siete regiones de la sierra centro y sur —entre ellas Cusco— el cual fue licitado en múltiples ocasiones sin éxito y actualmente permanece en la cartera de proyectos de Proinversión. No obstante, aún se requieren condiciones económicas y regulatorias que garanticen un crecimiento sostenible.

Por qué masificar gas natural en regiones es más complejo

El desarrollo de redes de distribución requiere inversiones iniciales elevadas, que solo son económicamente viables cuando existe suficiente demanda. En el Perú, los grandes consumidores de gas natural (las generadoras de electricidad y la gran industria) se concentran en la costa, donde también se ubica la mayor parte de la demanda energética y de la actividad productiva del país. Tan solo Lima y Callao reúnen más de la mitad de la capacidad de generación eléctrica a base de combustibles y cerca de un tercio de la demanda industrial. En cambio, en el sur el consumo es considerablemente menor, lo que ha dificultado la construcción de gasoductos. Por ejemplo, en 2024 las regiones que componían el Proyecto Siete Regiones concentraban apenas el 11 % de la demanda industrial y 3 % de la generación eléctrica a base de combustibles del país.

A esta concentración de la demanda se suma la estructura territorial de Cusco, caracterizada por una baja densidad poblacional y una alta dispersión geográfica. La región representa apenas alrededor del 3% de la población urbana nacional, lo que limita el tamaño de su mercado. Estas condiciones elevan el costo por conexión, ya que se requieren más kilómetros de red para atender a menos usuarios, encareciendo la provisión del servicio.

El gráfico muestra que Lima
El gráfico muestra que Lima concentra la mayor proporción de usuarios conectados y potenciales de gas natural en los segmentos industrial, residencial y de generación eléctrica en 2024, destacando la baja penetración en las siete regiones del sur del país. (IPE)

Agenda pendiente

Avanzar en la masificación del gas natural es importante porque permite acceder a los hogares a combustibles menos contaminantes y de menor costo. En Cusco uno de cada cinco hogares urbanos utiliza leña o carbón para cocinar, una proporción superior al promedio nacional (10 %). En este contexto, ampliar la cobertura del gas natural no solo facilitaría la sustitución de estos combustibles, sino que también podría contribuir a reducir el gasto de los hogares, particularmente el de los hogares más vulnerables. En Cusco, el gasto mensual en energía representó en promedio el 14 % del ingreso laboral de los hogares en 2024, pero alcanzó el 37% entre aquellos con menores ingresos, más de nueve veces la proporción destinada por los hogares de mayores ingresos (4 %).

Este mapa de Perú muestra
Este mapa de Perú muestra el porcentaje de hogares urbanos que utilizan energías sucias como leña y carbón para cocinar, destacando regiones como Huancavelica y Ayacucho con un 43 %. (IPE)

Recomendaciones

La consolidación del gas natural en Cusco requiere reglas claras, estabilidad regulatoria y una adecuada articulación entre el sector público y privado. Para ello, será clave fortalecer la gobernanza y la capacidad técnica de Perúpetro, Osinergmin y el Minem, de modo que puedan cumplir su rol estratégico en la planificación del sector, la regulación y la promoción de inversiones. Al mismo tiempo, es importante reconocer que existen zonas, rurales o de difícil acceso, donde llevar gas natural resulta aún más complejo. En estos casos, la política energética deberá complementarse con instrumentos alternativos que permitan a los hogares acceder a fuentes menos contaminantes y a menor costo, como el Vale GLP financiado por el FISE. Para ello, es también importante garantizar que el programa cuente con los recursos necesarios para continuar ampliando el acceso a energías limpias a un bajo costo, lo que implica evitar contrarreformas que pongan en riesgo dicho objetivo —por ejemplo, aquellas que plantean limitar el uso de los recursos del FISE a un solo energético—.

Temas Relacionados

Cuscogas naturalpobreza energéticamasificación gas naturalIPEMinisterio de Energía y Minasperu-economia

Más Noticias

Arequipa en emergencia EN VIVO: granizada, truenos y lluvias intensas golpean a la Ciudad Blanca

Intensas precipitaciones activaron torrenteras en Cayma, Yanahuara, Cercado y otros distritos. Una mujer murió arrastrada por un huaico y decenas de vehículos quedaron enterrados por el lodo

Arequipa en emergencia EN VIVO:

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos

El estado del tiempo en

Alianza para el Progreso pide a José Balcázar mantener a los titulares del MEF, Produce, Mincetur y Cancillería

La agrupación advirtió que alterar reglas fiscales generaría incertidumbre en sectores productivos y financieros

Alianza para el Progreso pide

Elecciones 2026: multas por uso indebido de propaganda pueden superar el medio millón de soles

El JNE impondrá multas que van desde S/ 5.500 (1 UIT) hasta S/ 550.000 (100 UIT), según la gravedad y repetición de la falta

Elecciones 2026: multas por uso

La paradoja de la empleabilidad de hoy: capacidad (in)suficiente

Un creciente número de trabajadores experimenta una sensación persistente de insuficiencia profesional, aun cuando acumulan títulos y certificaciones, en un entorno donde la formación continua se percibe como una obligación más que una opción

La paradoja de la empleabilidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alianza para el Progreso pide

Alianza para el Progreso pide a José Balcázar mantener a los titulares del MEF, Produce, Mincetur y Cancillería

Vladimir Cerrón desafía a la justicia: “A mí el Estado no me paga para entregarme, le paga a la PNP para capturarme”

TC: la ley que prescribe delitos de lesa humanidad “mantiene su vigencia y corresponde que sea aplicada”

Alfonso López-Chau pasa al tercer lugar, detrás de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, según última encuesta de CPI

El TC y las razones por las que deja libre a Daniel Urresti: Consecuencias de ley de lesa humanidad

ENTRETENIMIENTO

Flavia López llama “migajera” a

Flavia López llama “migajera” a Rosángela Espinoza por estar detrás de Patricio Parodi

Gino Assereto niega romance con Valentino Palacios: “Tomo la decisión de cortar esta broma”

Youna y Samahara Lobatón se reencuentran en Estados Unidos: protagonizan momentos bailando y tomados de la mano

Darinka Ramírez revela que teme que Jefferson Farfán se lleve a su hija: “Su casa no es un lugar idóneo”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Le cae súper bien y hay química”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Senegal cierra un amistoso más después de su enfrentamiento contra Perú: sostendrá atractivo partido ante Gambia

Ecuador se alista para presentar su lista de convocados al Mundial 2026: ¿cuál es la fecha límite del proceso?

San Martín vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026