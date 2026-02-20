José María Balcázar es “indigno” para ejercer la Presidencia del Perú, afirma vocero de Ahora Nación

Carlo Magno Salcedo, candidato por Ahora Nación, revela en entrevista el proceso y las contundentes razones detrás de la anulación de la afiliación del congresista José María Balcázar. Descubre los antecedentes políticos y legales que motivaron la decisión del partido | Canal N

La designación de José María Balcázar como presidente del Congreso y su eventual incorporación en la línea de sucesión presidencial sigue generando cuestionamientos políticos y éticos respecto a su figura. En medio de esta coyuntura, el partido político Ahora Nación confirmó que anuló su afiliación en enero de 2025, argumentando que las razones detrás de esa decisión lo vuelven “indigno” para ejercer la Presidencia de la República.

Carlo Magno Salcedo, vocero y candidato al Congreso por Ahora Nación, informó en Canal N que la medida se formalizó a través de la Resolución de la Secretaría Nacional de Organización N.° 01-2025, fechada el 16 de enero, dos días antes de difundirse el comunicado del partido. Salcedo afirmó: “El trámite que utilizamos fue una nulidad de afiliación, no una expulsión”. Aclaró que se trató de una decisión administrativa debido a que la inscripción de Balcázar no cumplió con los requisitos estatutarios.

Salcedo señaló que en 2024, cuando el partido logró su inscripción, se produjo una “avalancha” de afiliaciones: entre julio y octubre pasaron de 33 mil a 66 mil militantes. En ese contexto, indicó que no se detectó que Balcázar, entonces congresista electo por Perú Libre, figuraba en el padrón.

La situación salió a la luz recién en diciembre cuando militantes alertaron en chats internos y redes sociales sobre su incorporación. Tras verificar el caso, la dirigencia revisó las condiciones de su afiliación.

De acuerdo con el vocero, el estatuto exigía que un nuevo afiliado acreditara un periodo previo como simpatizante y fuera presentado por integrantes de un comité distrital. Aunque esos filtros se flexibilizaron en 2024, Balcázar no habría cumplido con esos requisitos.

José María Balcázar es el presidente interino del Perú tras la censura de José Jerí. Foto: composición/Presidencia

Sin embargo, Salcedo subrayó que la decisión no fue únicamente formal. “Más allá del tema administrativo, evaluamos sus antecedentes”, afirmó.

Entre los cuestionamientos mencionó:

Sus declaraciones en el Congreso sobre el matrimonio infantil y las relaciones sexuales tempranas.

Su votación a favor de lo que el partido denomina ' leyes pro crimen ‘.

Su intento de acogerse a la llamada ' Ley Soto’ , que reduce plazos de prescripción “ para él tratar de evadir a la justicia”, señaló.

Denuncias por presunta apropiación ilícita durante su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque.

Antecedentes disciplinarios en el sistema judicial.

“Si uno mira todo esto acumulado, determinamos que contradice nuestros principios y valores. No es una persona adecuada para estar en nuestro partido”, sostuvo.

La resolución fue remitida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según Salcedo, inicialmente hubo debate sobre si correspondía tramitar el caso como expulsión, lo que habría implicado un procedimiento más largo. Finalmente, el JNE reconoció la nulidad con fecha 16 de enero.

El dirigente indicó que Balcázar fue notificado y que presentó un escrito ante el JNE manifestando su disconformidad, aunque no respondió directamente a la organización.

“Indigno para ejercer la Presidencia”

Consultado sobre la elección de Balcázar en la Mesa Directiva del Congreso y su ubicación en la línea de sucesión presidencial, Salcedo fue enfático: “Las mismas inconductas que motivaron la nulidad son las que, a nuestro criterio, lo hacen indigno para ejercer el cargo de presidente de la República”.

El vocero enmarcó la situación en lo que calificó como una crisis estructural del Parlamento. Señaló que el actual Congreso carece de capacidad para ofrecer liderazgos con “mínima prestancia” y cuestionó la calidad de las decisiones adoptadas en los últimos años.

Las denuncias y acusaciones que pesan sobre José María Balcázar

El actual presidente de la República del Perú, designado por una mayoría del Congreso, enfrenta una serie de investigaciones fiscales y denuncias de alto perfil que han marcado su trayectoria pública y judicial. Sobre Balcázar pesan imputaciones por presuntos delitos de prevaricato, fraude, estafa, suplantación de identidad y cohecho, acumulando al menos trece denuncias durante su carrera.

Durante su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque entre 2019 y 2020, surgieron acusaciones por irregularidades administrativas y manejo indebido de fondos, que derivaron en su expulsión definitiva de la institución en 2022, decisión ratificada en 2024 por el Tribunal de Honor del colegio profesional.

La Fiscalía ha imputado a Balcázar la presunta apropiación ilícita de más de 2 millones de soles, hecho que forma parte de procesos penales en curso en Lambayeque. Según la fiscal provincial Dora Carola Hidalgo Rodríguez, el Ministerio Público solicitó un año de pena suspendida y una reparación civil de S/348.344,90 a favor del colegio, atribuyéndole el no haber bancarizado ingresos y el desvío de fondos a cuentas personales.

A estos procesos se suma una acusación constitucional por presunto cohecho, relacionada con el nombramiento de su nuera como fiscal provisional en Chiclayo. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Balcázar habría ofrecido respaldo político a la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides a cambio del nombramiento, lo que ha motivado investigaciones parlamentarias y judiciales. Chats intervenidos por la Fiscalía vinculan a Balcázar con coordinaciones parlamentarias para la inhabilitación de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos y la designación de altos funcionarios.

El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque se ha pronunciado públicamente en contra de la designación de Balcázar como presidente, señalando que “no puede ni debe ser elegido” para ese cargo. La institución ha recordado que, durante su gestión, se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, incluyendo apropiación de fondos, cambio de titularidad en cuentas bancarias y querellas por defraudación de persona jurídica, además de subrayar que existen denuncias penales pendientes ante el 8° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

En el ámbito parlamentario, Balcázar ha sido objeto de polémica por su postura durante el debate sobre la prohibición del matrimonio infantil en 2023. En esa oportunidad, afirmó: “La ley está bien, de 14 para arriba se pueden casar. No hay ningún problema, pueden firmar contratos, pueden hacer todo lo que deseen”. Sus declaraciones generaron el rechazo del Ministerio de la Mujer y organizaciones defensoras de los derechos de los menores, que exigieron su remoción de la Comisión de Educación del Congreso.

La respuesta de Balcázar ante estos cuestionamientos ha sido insistir en que no existen sentencias en su contra y atribuir las denuncias a disputas gremiales y motivaciones políticas: “No existe nada. Eso está archivado, más bien eso da pie para que la prensa pueda investigar”, sostuvo en declaraciones recientes.