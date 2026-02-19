Keiko Fujimori cuestiona elección de José María Balcázar y anuncia confrontación política: “la democracia está en peligro”

José María Balcázar, en su rol como presidente de la República, detalla su plan de acción. Desde su experiencia en el sistema judicial, critica la gestión actual de la seguridad y propone un enfoque sistémico para combatir el crimen organizado transnacional.

La política peruana volvió a tensarse este martes tras el pronunciamiento de Keiko Fujimori, quien reaccionó con dureza a la elección de José María Balcázar como presidente interino de la República luego de la censura de José Jerí.

Desde sus redes sociales, la lideresa de Fuerza Popular advirtió que el país atraviesa un momento crítico y aseguró que “la democracia está en peligro”, marcando así el tono de confrontación que adoptará su agrupación frente al nuevo mandatario.

El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial de X pocas horas después de que el Congreso definiera la sucesión presidencial. En un texto directo y sin matices, Fujimori expresó su rechazo a la designación de Balcázar, a quien identificó políticamente dentro de la izquierda.

Elección de José Balcázar desata reacción de Keiko: “No podemos perder más tiempo”. TV Perú/ Noticias Noche.

“Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar. Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza. Lo advertimos el domingo. El caos es más grande que antes. Nunca debieron abrir esta puerta”, escribió.

Sus palabras no solo cuestionaron la legitimidad política del proceso, sino que señalaron responsabilidades concretas. Al mencionar a Rafael López Aliaga, la excandidata presidencial evidenció las fracturas dentro del espectro opositor y dejó claro que, a su juicio, la actual coyuntura es consecuencia de decisiones adoptadas por determinados sectores del Parlamento. La narrativa que construyó en su mensaje giró en torno a la idea de un retroceso institucional y una amenaza al orden democrático.

Fujimori insistió en que la situación exige una reacción inmediata. “No podemos perder más tiempo. Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde. La democracia está en peligro. Hoy, con más fuerza que antes, defenderemos la Constitución y la libertad y también le haremos frente a los partidos improvisados y a las ambiciones de poder sin límites que han puesto al país en esta situación”, agregó en su publicación. Con ello, confirmó que Fuerza Popular asumirá una postura firme de fiscalización y confrontación política frente al nuevo Gobierno.

El pronunciamiento se produjo en un contexto marcado por la incertidumbre y la recomposición de alianzas en el Congreso. La elección de Balcázar se dio tras la salida de Jerí y se definió en una votación en la que el ahora mandatario obtuvo 60 votos, imponiéndose a Maricarmen Alva. Esa cifra fue presentada por el propio Balcázar como una muestra de respaldo suficiente para encarar un período de transición que, según dijo, puede ser productivo si existe voluntad política.

Minutos después de recibir la banda presidencial, el flamante jefe de Estado ofreció su primer mensaje a la nación. Con tono sereno, agradeció el apoyo parlamentario y apeló a la idea de reconstrucción institucional. “Me siento honrado con el voto de ustedes para poder decirle a los peruanos: ‘Es posible construir democracia’”, expresó en el inicio de su intervención, intentando instalar una narrativa de consenso y estabilidad.

Balcázar sostuvo que el desafío inmediato no es insuperable. “No es difícil gobernar un país”, afirmó, y añadió que “se pueden hacer muchas cosas en un solo mes”, siempre que exista coordinación y trabajo conjunto. Sus declaraciones apuntaron a transmitir confianza en medio de un escenario de polarización creciente. La brevedad del período que le corresponde encabezar fue presentada como un incentivo para actuar con eficacia y priorizar acuerdos básicos.

En esa línea, el presidente interino aseguró que promoverá el diálogo con todas las bancadas representadas en el Congreso. Subrayó que la confrontación permanente ha debilitado la institucionalidad y llamó a dejar atrás las divisiones ideológicas tradicionales. “Ya no estamos en tiempo de pelear, no hay derechas ni izquierdas”, manifestó, planteando una visión pragmática de la política en el tramo final del actual período gubernamental.

