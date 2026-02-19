Perú

Licencia peruana para extranjeros: MTC detalla requisitos, plazos y exámenes para obtener brevete y conducir legalmente

La cifra oficial supera las 760 mil licencias electrónicas y físicas emitidas a extranjeros en 2025. El trámite incluye requisitos de salud, examen y canje tras seis meses de permanencia

PNP - transito - licencia
PNP - transito - licencia de conducir - brevete

El tránsito en las principales ciudades del país muestra una escena cada vez más diversa. En avenidas de Lima, en rutas del norte y en calles del sur andino, conductores de distintas nacionalidades circulan con un documento peruano en la billetera. La cifra oficial confirma esa imagen: durante 2025 se entregaron más de 760 624 licencias de conducir, electrónicas y físicas, a ciudadanos extranjeros.

El dato proviene del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que informó que este volumen representa un incremento de 9.69 % respecto a 2024. La variación refleja una mayor demanda del documento y un proceso sostenido de formalización entre quienes residen fuera de su país de origen.

Según la entidad, el aumento “evidencia una tendencia creciente hacia la formalización y el interés de los ciudadanos peruanos y extranjeros por acceder a los beneficios que otorga este documento”. El mensaje apunta a un escenario donde la regularización migratoria y el acceso a servicios públicos se conectan con la movilidad diaria.

Plazos y condiciones para conducir con licencia extranjera

Congresista de Perú Libre propone
Congresista de Perú Libre propone que conductores con brevete A1 pueda ofrecer servicio de taxi. (Foto: Agencia Andina)

El MTC recordó que los ciudadanos extranjeros pueden conducir con la licencia vigente de su país solo durante los primeros seis meses de permanencia en el Perú. Esta posibilidad rige siempre que exista un convenio internacional suscrito y ratificado entre ambos Estados.

Cumplido ese plazo, el conductor debe realizar el canje del documento para obtener la licencia nacional. Sin este trámite, no puede circular de manera regular. La norma busca ordenar la circulación y asegurar que los conductores cumplan estándares definidos por la legislación peruana.

La entidad precisó que las personas extranjeras en situación migratoria regular pueden tramitar licencias para uso particular, transporte de pasajeros o mercancías en todo el territorio nacional. Este grupo incluye a quienes cuentan con el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) o con el Carné de Extranjería.

En el caso del CPP, la licencia profesional tiene una vigencia máxima de un año o hasta que el titular pierda su condición de refugio o asilo. Para quienes poseen Carné de Extranjería, la vigencia puede extenderse hasta cinco años y, en la categoría A1, hasta diez años.

Requisitos para el canje de licencia extranjera

La Municipalidad de Lima inauguró
La Municipalidad de Lima inauguró una sede para licencias de motocicleta en Comas - Andina

- Certificado de salud que acredite aptitud para conducir.

- Certificado emitido por la autoridad que expidió la licencia en el país de origen o por su embajada/consulado en Perú.

- Certificado de aprobación del examen de conocimientos (excepto para países con convenios de reconocimiento recíproco como España, Corea y Chile).

- Copia del documento de identificación (CPP o Carné de Extranjería).

- Fotografía tamaño pasaporte, sin lentes y con fondo blanco.

- Constancia de pago en el Banco de la Nación: S/ 7,50 (código 1605) para licencia electrónica o S/ 15,50 (código 1606) para licencia física.

Extranjeros sin licencia de su país

El MTC también detalló las condiciones para ciudadanos extranjeros que no cuentan con licencia de conducir de su país y desean obtenerla en el Perú. En estos casos, el proceso exige el certificado de salud que acredite aptitud para conducir.

- Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de Conductores.

- Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente registrada en el Sistema Nacional de Conductores.

- Pago por derecho de tramitación en el Banco de la Nación: S/6,70 (código 1601) para licencia electrónica o S/14,70 (código 1602) para licencia física.

Con estas disposiciones, el ministerio señaló que busca “promover la formalización y garantizar que todos los conductores, peruanos y extranjeros, circulen de manera segura y responsable en las vías del país”. La cifra de más de 760 mil licencias entregadas a extranjeros durante 2025 coloca el tema en el centro de la agenda de transporte y movilidad.

