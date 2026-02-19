El trapero Kidd Keo anuncia su visita al Perú y relanza su hit ‘Vámonos 2.0’

El trapero Kidd Keo anuncia su visita al Perú y relanzamiento de su hit ‘Vámonos 2.0’

El fenómeno del trap español Kidd Keo vuelve a estar en boca de todos. Con una carrera marcada por la innovación y la autenticidad, el artista de Alicante no solo sigue expandiendo su influencia global, sino que este 2026 ha confirmado su visita promocional al Perú.

La noticia llega acompañada del relanzamiento de uno de sus temas más queridos: ‘Vámonos 2.0’, una actualización de su clásico que refleja la vigencia y evolución de su proyecto musical.

Kidd Keo: el ascenso de un referente del trap español

Desde sus inicios en la escena urbana, Kidd Keo se ha distinguido por su capacidad para fusionar códigos, actitud y sensibilidad, llevándolo a convertirse en uno de los grandes iconos del trap en español.

Su álbum ‘BACK TO ROCKPORT’ (2020) marcó un antes y un después, no solo en España sino en toda Latinoamérica, gracias a una serie de colaboraciones explosivas y a la consolidación de su propio universo sonoro.

Canciones como ‘Como vas?’, ‘Ma Vie’, ‘RIP THE WOO’ y ‘MONEY TILL I DIE’ se convirtieron en himnos para una generación, pero fue ‘VÁMONOS’ la que logró trascender el tiempo y permanecer como una de las favoritas del público en shows y plataformas digitales.

El relanzamiento de ‘Vámonos’ en versión 2.0 mantiene la esencia y actitud que hicieron famoso a Kidd Keo

‘Vámonos 2.0’: el regreso de un clásico con nuevo sonido

Cinco años después del lanzamiento original, Kidd Keo sorprende a sus seguidores con ‘VÁMONOS 2.0’, editado por DBT EMPIRE. Esta nueva versión mantiene la esencia y la actitud del tema original, pero actualiza su producción para presentar un sonido fresco y contemporáneo, fiel al espíritu evolutivo de Keo.

El artista revisita las barras que hicieron legendario el estribillo, añadiendo matices románticos y una sensibilidad renovada, sin perder el filo que caracteriza su propuesta. El videoclip, dinámico y cargado de referencias emocionales, refuerza el mensaje de que, aunque el tiempo pase, el legado del trap puede reinventarse sin caer en la nostalgia.

Un viaje musical que sigue creciendo

‘VÁMONOS 2.0’ es más que una simple relectura de un clásico; es un testimonio del crecimiento artístico de Kidd Keo y de su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias sin perder la autenticidad. En apenas dos minutos, Keo demuestra por qué sigue siendo una figura central del trap ibérico, capaz de arrastrar a los fans de siempre y conquistar a nuevas audiencias.

La producción renovada, más ágil y emocional, invita a recorrer la “carretera” personal de Keo, combinando lo mejor del pasado con su visión actual del género.

La visita de Kidd Keo coincide con una nueva etapa en su carrera, donde busca consolidar su presencia en Latinoamérica

Perú en la agenda: visita promocional y apuesta por el mercado latino

El anuncio de la visita de Kidd Keo al Perú ha generado gran expectativa entre los seguidores peruanos del trap y la música urbana. El artista llega con la intención de promocionar su catálogo y afianzar su presencia en un mercado cada vez más competitivo y diverso.

La visita incluirá encuentros con medios, eventos promocionales y, posiblemente, una serie de presentaciones en vivo que permitirán a los fans peruanos vivir de cerca la energía de uno de los máximos exponentes del trap europeo.

Un artista versátil y en constante reinvención

Kidd Keo ha hecho de la versatilidad una bandera. A lo largo de su carrera, ha incursionado en diferentes géneros, colaborado con artistas internacionales y construido una identidad que trasciende los límites del trap convencional. Su discografía, siempre en movimiento, refleja la evolución de la música urbana en el mundo hispanohablante.

La decisión de relanzar ‘VÁMONOS’ en versión 2.0 es una muestra de su compromiso con el legado, pero también con la innovación y la conexión con nuevas generaciones de oyentes.

El cantante de música urbana Kidd Keo. (Cedidas por Artist Publicist)