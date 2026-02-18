Perú

Perú y España sellan acuerdo de vuelos ilimitados para fortalecer la conexión bilateral entre ambas naciones

La actualización del convenio, vigente desde 1954, elimina las restricciones de frecuencias y permitirá que las aerolíneas operen según la demanda del mercado, en un contexto de mayor apertura y flexibilidad para la ruta entre Lima y ciudades españolas

El MTC comunicó que firmó
El MTC comunicó que firmó y confirmó la adhesión al acuerdo internacional, el cual moderniza la normativa que se encontraba en vigor desde 1954. Foto: Adex

El Perú y el Reino de España oficializaron la modificación del acuerdo bilateral de servicios aéreos, que elimina los límites de frecuencias entre ambos países. Con este cambio, las operaciones quedarán determinadas por la oferta y la demanda.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que suscribió y ratificó el instrumento internacional, que actualiza el marco vigente desde 1954 y establece un esquema sin restricciones comerciales en las rutas entre ambos territorios.

Actualización del acuerdo bilateral

La firma se realizó durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid en enero de este año. El nuevo documento reemplaza el régimen anterior y adecúa las reglas a las condiciones actuales del mercado aerocomercial.

Con la modificación, las aerolíneas podrán ampliar sus operaciones sin topes preestablecidos. El acuerdo también incorpora disposiciones orientadas a brindar mayor seguridad jurídica a las compañías que operan o proyectan operar entre ambos países.

La suscripción del acuerdo tuvo
La suscripción del acuerdo tuvo lugar en el marco de la Feria Internacional de Turismo, desarrollada en Madrid en enero de este año. Foto: Get Your Guide

Pronunciamientos de autoridades españolas

El embajador de España en el Perú, Alejandro Avellán García de Diego, señaló que la actualización refuerza los lazos históricos, culturales y humanos entre ambos países y proyecta una relación de confianza y cooperación donde la conectividad aérea cumple un rol fundamental.

Por su parte, el director general de Aviación Civil de España, David Benito, subrayó desde Madrid que la eliminación de restricciones comerciales brinda mayor flexibilidad a las aerolíneas para responder a la demanda del mercado, lo que impulsará el turismo, el comercio y la inversión bilateral.

Nueva conexión directa Barcelona–Lima

Se anunció que a partir de junio el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibirá un nuevo operador que conectará de manera directa Barcelona y Lima. La ruta ampliará la oferta para pasajeros y carga.

El MTC indicó que esta decisión forma parte de su política de fortalecimiento de la conectividad aérea y de la integración internacional del país.

Se informó que, desde junio,
Se informó que, desde junio, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez incorporará un nuevo operador que establecerá vuelos directos entre Barcelona y Lima. Foto: Spain Info

Atractivos turísticos en España que a un peruano le pueden interesar

  • Barcelona: Esta ciudad cosmopolita en la costa mediterránea combina obras maestras como la Sagrada Familia y Park Güell con barrios antiguos, playas urbanas y vida nocturna vibrante.
  • Sevilla: En el corazón de Andalucía, te cautivará con su arquitectura morisca y gótica, el imponente Alcázar, la Catedral y el ambiente del flamenco.
  • Granada: Famosa por la Alhambra, un palacio-fortaleza con jardines y vistas espectaculares, ideal para los que aman historia y fotografía.
  • Parque Nacional del Teide (Tenerife): Perfecto para amantes de la naturaleza y la aventura: un volcán imponente y paisajes que parecen de otro planeta.
  • Madrid: La capital ofrece museos de talla mundial (como el Prado y el Reina Sofía), plazas históricas y barrios con una gastronomía variada.
  • Benidorm: Con playas de arena fina y entretenimiento a cualquier hora, es ideal si quieres sol, mar y diversión.
  • Salamanca y su Plaza Mayor: Una de las plazas más bellas de Europa, llena de historia universitaria y arquitectura barroca.

España ofrece ciudades históricas llenas de patrimonio, paisajes de naturaleza volcánica, extensas playas mediterráneas y una rica mezcla de culturas que hacen que cada región tenga algo único por descubrir; para aprovechar mejor la experiencia, conviene reservar con anticipación las entradas a lugares muy populares como la Alhambra o la Sagrada Familia, ya que suelen agotarse con rapidez.

