LATAM Airlines Perú anuncia que cancelará temporalmente sus vuelos a Jaén , Cajamarca

Aeropuerto de Jaén

LATAM Airlines Perú anunció la cancelación temporal de sus vuelos desde y hacia Jaén, en el departamento de Cajamarca, a partir dehoy, 15 de febrero de 2026. La suspensión obedece a trabajos programados en la pista del Aeropuerto Fernando Belaunde Terry, destinados a garantizar los estándares de seguridad exigidos por las autoridades competentes.

Los pasajeros afectados pueden solicitar la devolución del ticket aéreo sin costo adicional. LATAM Airlines Perú también permite modificar el aeropuerto de salida o llegada, eligiendo entre destinos alternativos como Chiclayo, Cajamarca o Piura.

La gestión de reembolsos y cambios de itinerario se realiza a través de la sección Mis Viajes en la aplicación de LATAM, así como en su sitio web oficial. La compañía destacó la utilidad de estos canales digitales para mantener informados a los usuarios y facilitar el acceso a las alternativas disponibles.

Acrividades del aeropuerto de Jaén se verían perjudicadas. (Foto: Corpac)

¿Cuánto tiempo durará la cancelación temporal?

Por lo indicado en el comunicado de LATAM, la cancelación temporal del servicio tiene su origen en los trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jaén que realizará la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) y que, según la entidad, tendrá una duración total de 60 días.

Según el comunicado de Corpac, emitido el pasado 12 de febrero, el terminal aéreo de Jaén fue declarado en emergencia y se programaron los trabajos para “recuperar la plena operatividad del terminal aéreo”, aunque se afirmó que la intervención se haría “sin afectar los vuelos comerciales”.

“Además de la nueva intervención, CORPAC viene realizando un mantenimiento constante de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Fernando Belaunde Terry con el fin de tenerla operativa para recibir vuelos comerciales, militares o de evacuación médica”, se lee en el documento.

CORPAC anuncia culminación de trabajos en aeropuerto de Jaén.

Esta no es la primera vez que el aeropuerto requiere una intervención de este tipo. En enero de este año se anunció la suspensión preventiva de vuelos debido al deterioro puntual en la superficie, atribuido a las condiciones arcillosas del terreno y las precipitaciones recientes.

Grietas en la pista y versión técnica preliminar

El Aeropuerto Fernando Belaunde Terry cumple un rol fundamental para el desarrollo económico y social de varias provincias del nororiente peruano, al facilitar el transporte de pasajeros, insumos y mercancías. Cada día sin operaciones representa pérdidas para el turismo y el comercio local, además de limitar el acceso rápido a la capital y otras ciudades.

Según Indecopi, los pasajeros tienen derecho a:

Recibir información oportuna, clara y comprensible sobre la cancelación del vuelo y las medidas adoptadas por la aerolínea.

Solicitar el reembolso del monto pagado por el boleto no utilizado.

Pedir el endoso o la transferencia del nuevo boleto reprogramado en favor de un tercero debidamente identificado.

Solicitar la reprogramación del vuelo en las mismas condiciones pactadas.

Conservar el derecho a utilizar los tramos posteriores del viaje, en caso se trate de boletos de ida y vuelta o con escalas múltiples.