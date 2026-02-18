Perú

Nuevo presidente interino del Perú se definirá en segunda vuelta

La sesión inició a las 6:00 p.m. y definirá únicamente al titular del Legislativo, quien asumirá de inmediato la jefatura del Estado tras la censura de José Jerí. Perú se encuentra en medio de un escenario marcado por la alta rotación presidencial y el creciente peso del Parlamento sobre el Ejecutivo

El proceso, regulado por el
El proceso, regulado por el artículo 12 del Reglamento, contempla la presentación de candidaturas y la designación de dos congresistas como escrutadores. Foto: difusión

El Congreso de la República se alista para elegir este miércoles al nuevo presidente del Legislativo, quien asumirá de inmediato la jefatura del Estado de manera interina hasta julio del 2026. La convocatoria se realiza apenas un día después de que José Jerí fuera censurado con 75 votos a favor, en un nuevo episodio de la prolongada inestabilidad política que atraviesa el país.

La sesión, programada para las 6:00 p.m., no implicará la renovación de toda la Mesa Directiva, sino únicamente la elección del titular del Parlamento. De acuerdo con el propio Congreso, la moción de censura alcanzó solo a Jerí en su condición de presidente del Legislativo, por lo que el resto de integrantes se mantiene en funciones.

Solo se elegirá al presidente del Congreso

El Parlamento precisó que la votación definirá exclusivamente al nuevo presidente del Congreso y, por consecuencia constitucional, al mandatario interino de la República. Tras ser elegido, el congresista designado jurará en el acto y asumirá ambas funciones de manera inmediata.

En este escenario, Fernando Rospigliosi continuará como presidente del Congreso en tanto no se elija a su reemplazo formal en el cargo principal de la Mesa Directiva. La decisión de no convocar a una elección integral responde a que la censura aprobada afectó únicamente a quien ejercía la presidencia.

Los cuatro candidatos perfilados para
Los cuatro candidatos perfilados para la presidencia interina del Congreso de Perú. Foto: difusión

Así funciona la votación

El procedimiento está regulado por el artículo 12 del Reglamento del Congreso. Durante la sesión se presentan las candidaturas y se designa a dos congresistas como escrutadores. Luego, los legisladores emiten su voto en orden establecido y depositan sus cédulas en el ánfora.

El candidato que obtenga la mayoría simple de los congresistas presentes será proclamado ganador. Si ninguno alcanza ese umbral, se activa una segunda votación entre los dos postulantes más votados.

En palabras de Fernando Rospigliosi, “El candidato que obtenga la mayoría de los presentes puede ser elegido. Si es que no hay esa mayoría (...), se va a una segunda vuelta. La segunda vuelta es entre los dos candidatos más votados y ahí el que tenga más votos es elegido presidente del Congreso. También asumirá la presidencia de la República”.

Ocho presidentes en 10 años

La elección ocurre en un contexto de alta rotación en la jefatura del Estado. Con la salida de Jerí, el Parlamento habrá intervenido directamente en la destitución de cuatro mandatarios en menos de seis años, y el país habrá tenido ocho presidentes en apenas una década.

La renuncia de Pedro Pablo
La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski dio comienzo a la inestabilidad política y presidencial en Perú. Foto: Andina

Antes fueron removidos Martín Vizcarra en 2020, Pedro Castillo en 2022 y Dina Boluarte en 2025. En otros casos, como el de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), la presión parlamentaria derivó en su renuncia previa a la votación de vacancia. De haberse concretado otras mociones, la cifra de cambios forzados habría sido aún mayor.

Este escenario ha reavivado el debate sobre la vigencia del sistema presidencialista en el Perú y el peso que ejerce el Congreso en la continuidad del Ejecutivo.

Jerí retoma su escaño

Tras la censura, José Jerí regresó automáticamente a su curul en el Parlamento. Al tratarse de una destitución en su condición de presidente del Congreso y no de una pérdida de investidura, mantiene su calidad de legislador y puede participar con voz y voto en la sesión que elegirá a su sucesor.

Así, el nuevo jefe del Estado interino podría definirse en una sola votación o, si no se alcanza la mayoría requerida, en una segunda vuelta parlamentaria que terminará de perfilar el próximo capítulo de la ya prolongada crisis política peruana.

