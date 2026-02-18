Estos son los congresistas que trataron de salvar a José Jerí de la censura

Los 24 congresistas que intentaron salvar a José Jerí de la censura son de partidos Fuerza Popular, Acción Popular, Honor y Democracia y Somos Perú.

El Congreso de la República decidió este 17 de febrero que el mandato del presidente José Jerí no daba más. Con 75 votos a favor se selló la salida del miembro de Somos Perú. Sin embargo, el camino hacia la censura estuvo marcado por una sesión larga en la que se sometieron a votación, una a una, las siete mociones presentadas en su contra. Durante este proceso, un bloque de 24 congresistas, pertenecientes principalmente a las bancadas de Fuerza Popular y Somos Perú, intentaron frenar un desenlace que parecía inevitable.

La estrategia de este bloque buscó elevar la valla de votos necesaria. Mientras que la censura requiere de una mayoría simple de los asistentes, diversos legisladores abogaron por cambiar la figura legal a una vacancia presidencial. Este cambio de vía habría exigido una votación calificada mucho más alta que los 58 “a favor” que finalmente retiraron a Jerí de su cargo provisional.

Los congresistas que votaron en contra

Más de veinte congresistas, entre Acción Popular, Honor y Democracia, Somos Perú y la mayoría de Fuerza Popular, fueron el bloque legislativo que mostró su apoyo al presidente envuelto en escándalos con empresarios chinos, reuniones secretas, contrataciones irregulares de jóvenes en puestos de confianza y una denuncia por presunta violación. Así votaron los congresistas de estas bancadas:

Fuerza Popular: Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Rosangella Barbarán, Ernesto Bustamante, Enrique Castillo Rivas, Mary Cruz Zeta, Víctor Flores, Raúl Huamán, Eliana Infantes, Patricia Juárez, Jeny López, Martha Moyano, Ana Obando, Estefany Ramírez, César Revilla y María Zeta Chunga.

Somos Perú: Alfredo Azurín, Elizabeth Medina, Jorge Morante, Alex Paredes y Ana Zegarra.

Acción Popular: Carlos Alva e Ilich López.

Honor y Democracia: Javier Padilla.

En una sesión del Congreso de la República, se anuncia la aprobación de las mociones de censura en contra de José Enrique Jerí Oré, quien ocupaba el cargo de presidente interino. Como consecuencia, la mesa directiva declara la vacancia del cargo presidencial. Créditos: Congreso TV

La cuestión de orden de Ana Zegarra

En medio del pleno, la congresista Ana Zegarra planteó una cuestión de orden para detener el trámite de las siete mociones de censura. La propuesta de Zegarra buscaba forzar la aplicación del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, correspondiente a la vacancia presidencial, bajo el argumento de que los actos cuestionados de Jerí se dieron en su ejercicio como jefe de Estado y no como presidente del Legislativo.

“Nosotros estaríamos cometiendo riesgo de infracción contra la Constitución de no aplicarse la vacancia”, sostuvo Zegarra durante su intervención. No obstante, su iniciativa fue interpretada por otros sectores, entre estos Wilson Quispe, como un intento de “prolongar la agonía de Jerí”. La propuesta fue rechazada por 71 votos en contra y se continuó el procedimiento regular de la censura.

Zegarra permaneció por más de tres horas y media del día anterior a la censura en Palacio de Gobierno, en lo que se presume fueron coordinaciones finales ante la inminente votación.

José Jerí y Ana Zegarra militan en Somos Perú.

Los congresistas de Avanza País, Alejandro Cavero, Adriana Tudela, José Williams y Rosselli Amuruz, aprovecharon su propuesta para alinearse y apoyar la medida que pretendía detener las mociones de censura en curso.

Del mismo modo, durante la votación de admisión de las mociones, seis integrantes de la bancada de Fuerza Popular, Alegría, Castillo, Juárez, López, Obando y Revilla, cambiaron su voto de abstención a rechazo cuando la admisión ya contaba con los votos suficientes. Aunque el giro no alteró el resultado, dejó en evidencia la voluntad política de su grupo por respaldar a Jerí hasta el último minuto.